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Á hậu Phương Thảo hủy cưới đại gia Mỹ ở “phút 89”, nhắc tới mẹ chồng hụt

| | Lifestyle

Á hậu Phương Thảo hủy cưới đại gia Mỹ ở “phút 89”, nhắc tới mẹ chồng hụt

"Cứ bảo phải lấy chồng giàu mới được nhưng trong câu chuyện của mình thì giàu không phải là tất cả đâu", á hậu Phương Thảo chia sẻ.

Mới đây, Á hậu Phương Thảo chia sẻ một đoạn clip có tiêu đề "Hủy cưới phút 89", kể về quyết định dừng cuộc hôn nhân với bạn trai cũ dù hai người đã định đi đăng ký kết hôn.

Phương Thảo cho biết gia đình bạn trai sở hữu nhiều tòa nhà ở New York. Trong thời gian yêu nhau, cô cũng được bạn trai hết mực chiều chuộng.

"Cứ bảo phải lấy chồng giàu mới được nhưng trong câu chuyện của mình thì giàu không phải là tất cả đâu. Mình đã đi đến cái bước đăng ký giấy kết hôn rồi mà còn bùng kèo.

Nhà của anh này ngày xưa mình quen, họ có nhiều tòa nhà ở New York và họ làm việc rất là chăm chỉ. Nói theo kiểu Trung Quốc thì đúng là phú nhị đại đội em lên đầu luôn", Phương Thảo chia sẻ.

Nữ á hậu kể thời điểm cô học tại Harvard, mỗi khi hai người giận dỗi, bạn trai sẵn sàng bỏ công việc ở New York, đi khoảng 6 tiếng đến nơi cô học chỉ để xin lỗi và làm hòa.

"Chiều đến mức mà mình đi học ở dưới Harvard mà nếu mình có giận dỗi thì anh ấy sẵn sàng bỏ công bỏ việc ở New York đi sáu tiếng đồng hồ xuống dưới chỗ mình học chỉ để xin lỗi mình và để làm lành", cô nói.

Vì được bạn trai yêu thương và chiều chuộng, Phương Thảo từng đồng ý kết hôn. Cô cho biết khi đó, hai người chỉ chờ cô có thời gian rảnh để đi đăng ký kết hôn. Tuy nhiên, một câu chuyện liên quan đến mẹ của bạn trai khiến cô thay đổi quyết định.

Theo lời kể của Phương Thảo, bạn trai từng kể về mối tình cũ. Người yêu trước đây của anh không học đại học và có nền tảng gia đình không tốt. Mẹ anh không đồng ý mối quan hệ này và từng gây áp lực để con trai chia tay.

"Mẹ anh ấy bảo là nếu mà con không bỏ cái người này thì mẹ sẽ đập đầu vào tường và chết cho con xem để ép phải bỏ", Phương Thảo kể.

Nàng hậu cho biết, cô bị hoảng khi nghe câu chuyện. Dù bản thân và bạn trai khi đó không có vấn đề gì, cô bắt đầu lo ngại về cách mẹ anh có thể phản ứng nếu sau này xảy ra những khúc mắc trong gia đình.

"Bây giờ, chúng mình mọi thứ ok nhưng ví dụ sau này mà có chuyện gì khúc mắc trong gia đình mà mẹ anh ấy lại tiếp tục dùng cái phương pháp là nếu con không làm theo mẹ thì mẹ sẽ đập đầu vào tường. Trời ơi lúc đấy thì làm sao mà mình chống đỡ nổi hả mọi người", cô chia sẻ.

Phương Thảo cũng nghĩ đến cuộc sống sau khi kết hôn, đặc biệt là chuyện con cái. Cô cho biết, bản thân vẫn có công việc riêng và có thể có những khoảng thời gian về Việt Nam vài tháng. Nếu sau này có con, cô dự định để bà nội chăm sóc. Tuy nhiên, câu chuyện về mẹ bạn trai khiến cô không yên tâm khi giao con cho bà nội nuôi dạy.

"Với cả đương nhiên là mình sẽ còn công việc của mình nữa và sẽ có những lúc mình về Việt Nam chơi vài tháng thì sau này có con cũng sẽ để cho bà nội trông. Nhưng nếu bà nội tâm lý như thế thì mình cũng không yên tâm giao con cho bác ấy trông và dậy dỗ con của mình", cô nói.

Sau khi cân nhắc, Phương Thảo quyết định dừng cuộc hôn nhân. Cô kể bạn trai rất bất ngờ trước quyết định này. Trong đêm, cô dứt khoát chia tay, anh đã gọi cho cô khoảng 15-16 cuộc.

"Mình quyết định xù kèo và đương nhiên là anh này cũng rất hoảng hồn. Mình nhớ là cái đêm mà mình dứt khoát là anh này gọi cho mình tầm mười lăm, mười sáu cuộc. Bởi thực ra anh này không có làm gì sai cả nhưng mình có thể nhìn thấy một tương lai không trọn vẹn ở phía trước và mình quyết định là không bước vào cuộc hôn nhân này", Phương Thảo kể.

Nữ á hậu cho biết quyết định hủy cưới không xuất phát từ chuyện bạn trai đối xử không tốt hay vấn đề vật chất. Cô không đặt nặng chuyện phải lấy chồng giàu mà coi trọng cuộc sống bình yên và cách gia đình đối xử với nhau.

"Nói chung, quan điểm của mình về vật chất chỉ cần đủ ăn, có chỗ ở bình yên là được. Mình thì lúc nào cũng tôn trọng những đấng sinh thành và cũng nghĩ làm đàn ông thì phải hiếu thuận với bố mẹ nhưng mình cũng có quyền chọn bà nội và chọn bố cho con mình".

Theo Xi Xi - ảnh thiết kế Hà Linh

Phụ Nữ Mới

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