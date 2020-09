Ả-rập Xê-út cho phép 12 doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại

Vụ Thị trường châu Á - châu Phi (Bộ Công Thương) cho biết, mới đây, Đại sứ quán Ả-rập Xê-út tại Việt Nam có công hàm gửi các cơ quan chức năng phía Việt Nam thông báo ý kiến của Tổng cục Thực phẩm và Dược phẩm Ả-rập Xê-út (SFDA) cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản đánh bắt vào thị trường Ả-rập Xê-út.

Như vậy, sau hơn 2 năm với sự nỗ lực phối hợp giữa Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ả-rập Xê-út trong việc thúc đẩy, vận động các cơ quan có liên quan phía Ả-rập Xê-út, SFDA đã bước đầu cho phép một số doanh nghiệp Việt Nam được xuất khẩu thủy sản đánh bắt vào Ả-rập Xê-út. Để có được kết quả này, các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc khắc phục hạn chế, tồn tại và hoàn thiện hồ sơ tự đánh giá để gửi phía Ả-rập Xê-út.



Theo Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, đây một tín hiệu đáng mừng với các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, mở ra hướng đi mới cho đầu ra của ngành thủy sản trong nước, nhất là trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu thủy sản sang nhiều thị trường gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan làm việc, thúc đẩy SFDA bổ sung thêm các doanh nghiệp Việt Nam khác được phép xuất khẩu thủy sản trở lại vào thị trường Ả-rập Xê-út, tiến tới gỡ bỏ hoàn toàn lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam cũng cần lưu ý Ả-rập Xê-út là thị trường có yêu cầu, đòi hỏi cao về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Đây cũng là thị trường có vai trò đầu tàu tại khu vực Trung Đông, do đó các động thái chính sách của Ả-rập Xê-út có thể tạo ảnh hưởng đến các thị trường khác trong khu vực. Vì vậy, các doanh nghiệp thủy sản cần rà soát, tăng cường kiểm tra, giám sát môi trường nuôi trồng, sản xuất tại các cơ sở sản xuất, chế biến thủy sản để đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu sang Ả-rập Xê-út, tránh để ảnh hưởng đến quá trình đánh giá hồ sơ của SFDA đối với các doanh nghiệp khác. Việc này cũng góp phần hạn chế khả năng phía Ả-rập Xê-út xem xét áp dụng lại lệnh cấm nhập khẩu đối với các sản phẩm thủy sản từ Việt Nam trong tương lai

Kể từ tháng 01/2018, Ả-rập Xê-út áp dụng lệnh tạm ngừng nhập khẩu thủy sản có xuất xứ từ Việt Nam sau khi đoàn thanh tra thực tế của SFDA đến Việt Nam làm việc và kết luận một số cơ sở sản xuất, chế biến tôm và cá tra của Việt Nam không đảm bảo được các yêu cầu về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh.