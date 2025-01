ABBANK phát động gây quỹ 100.000 cây xanh cho người dân tỉnh Yên Bái

Nằm trong khuôn khổ dự án Xanh An Bình - Xanh Việt Nam, đây là năm thứ 5 ABBANK đồng hành cùng Trung tâm Truyền Thông Tài nguyên và Môi trường tích cực hưởng ứng chương trình "1 tỷ cây xanh" do Thủ tướng Chính phủ phát động, số lượng cây cam kết bằng 4 năm trước cộng lại. ABBANK mong muốn góp phần chung tay cùng người dân xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái mang đến sự hồi sinh cho những cánh rừng, nương rẫy sau thiệt hại bão Yagi, giúp ngăn chặn xói mòn, sạt lở đất và tạo sinh kế, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương.

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu gây quỹ và lan tỏa những thông điệp tích cực của chương trình, góp phần nâng cao nhận thức về việc trồng rừng, bảo vệ rừng, ABBANK cam kết sẽ tài trợ 01 cây quế non vào quỹ "Xanh An Bình – Xanh Việt Nam" với mỗi tài khoản thanh toán, tiết kiệm và thẻ tín dụng được khách hàng mở mới tại ABBANK. Đồng thời, với mỗi một lượt nhấn "Tôi tham gia" trên website của dự án, từ khách hàng và cộng đồng cũng như đội ngũ CBNV, ngân hàng cũng cam kết tài trợ 01 cây quế cho người dân xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Chiến dịch gây quỹ sẽ kéo dài từ nay đến tháng 3/2025 hoặc cho đến khi đạt đủ số lượng tài trợ mục tiêu là 100.000 cây (tùy điều kiện nào tới trước).

Đại diện ABBANK và Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường trao tặng 50 phần quà Tết bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương tại lễ phát động Tết An Bình 2025

Ông Phạm Duy Hiếu – Tổng Giám đốc ABBANK chia sẻ: "Trên hành trình 16 năm thực hiện dự án Tết An Bình, ABBANK vô cùng tự hào khi chương trình năm nay lại tiếp tục nhận được sự chung tay của không chỉ gần 4.000 CBNV và còn cả khách hàng và đông đảo cộng đồng, góp phần giúp dự án ngày càng được mở rộng hơn, hướng tới những kế hoạch hỗ trợ bền vững hơn cho bà con, tạo sinh kế, xoá đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường cho người dân tại các địa phương trên cả nước. Chúng tôi tin rằng với tất cả quyết tâm và sự chung tay của một tập thể đầy nhiệt huyết, mục tiêu gây quỹ 100.000 cây xanh dành tặng cho bà con trong mùa xuân này chắc chắn sẽ đạt được."

Tết An Bình là một hoạt động thiện nguyện thường niên của ABBANK với nhiều đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng, được phát động từ năm 2010 đến nay

Mỗi mùa phát động, Tết An Bình đều nhận được sự góp sức, chung tay, đồng hành của hàng ngàn CBNV trên khắp mọi miền tổ quốc

Tại lễ phát động chương trình được tổ chức tại xã Pá Lau, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Ban tổ chức Tết An Bình 2025 cũng đã trao tặng 50 phần quà Tết bao gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho 50 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Đồng thời, đại diện ABBANK cùng các tình nguyện viên là CBNV của ngân hàng cũng trực tiếp đến thăm hỏi một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, bị ảnh hưởng và thiệt hại sau cơn bão Yagi.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Minh Lý – Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông Tài nguyên & Môi trường, Bộ Tài nguyên & Môi trường cũng đánh giá cao sự đóng góp của ABBANK trong việc thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam. "Chương trình Tết An Bình 2025 - Xanh An Bình, Xanh Việt Nam một lần nữa khẳng định sự đồng hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường cũng như ABBANK đối với công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng tới sự phát triển bền vững, ổn định và ấm no cho người dân Việt Nam. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được những sự chung tay ý nghĩa như vậy từ các doanh nghiệp tâm huyết vì cộng đồng như ABBANK."

Đại diện ABBANK cùng đoàn tình nguyện viên đến nhà thăm hỏi và trao tặng quà Tết cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã

Xã Pá Lau là một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, là xã khu vực 3 vùng dân tộc miền núi. Tại đây, đồng bào dân tộc Mông chiếm 99%, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 59,37%. Xã nằm cách trung tâm huyện khoảng 41km, với tổng diện tích rừng và đất lâm nghiệp là hơn 1.732 ha. Sau cơn bão Yagi vào đầu tháng 9/2024 vừa qua, nhiều nhà dân và công trình công cộng, đường xá trên địa bàn xã Pá Lau bị ảnh hưởng và thiệt hại nặng nề. Cho đến nay, người dân vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong quá trình khắc phục cuộc sống sau bão.

Cây quế hiện đang là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Yên Bái. Tính đến thời điểm hiện tại, Yên Bái là tỉnh có diện tích trồng và sản lượng quế lớn nhất miền Bắc nước ta, với trên 81 nghìn ha, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh. 100.000 cây quế được trồng thông qua chương trình Tết An Bình 2025 sẽ không chỉ giúp các hộ dân trong xã tăng thêm thu nhập, vươn lên thoát nghèo, mà còn góp phần tích cực trong việc bảo vệ, phát triển rừng, đặc biệt là rừng trồng, rừng sản xuất của địa phương, chống xói mòn, sạt lở đất vào mùa mưa lũ.