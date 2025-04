Không ai sinh ra đã vĩ đại - Nhưng ai cũng có thể vĩ đại nếu sống vì lý tưởng

"Làm bất cứ điều gì nguyện bằng cả trái tim" - Sẵn sàng trả giá cho những mục tiêu và sứ mệnh lớn lao - chính là tinh thần làm việc của những người trẻ tại Edutalk. Chính từ nền móng đó, những nhà lãnh đạo xuất chúng sẵn sàng sống và cống hiến vì lý tưởng ra đời…

Gần một thập kỷ theo đuổi sứ mệnh phát triển giáo dục - Người chọn đi không ngại đường dài

Được thôi thúc bởi khát vọng xây dựng những giá trị giáo dục tử tế và bền vững, một giấc mơ lớn về hành trình đưa những người đồng đội cùng kề vai sát cánh với mình đạt được thành công và hạnh phúc, chàng sinh viên năm nhất Đại học Xây Dựng Hà Nội – Đặng Quang Mạnh – đã lựa chọn bắt đầu hành trình sự nghiệp của mình cùng Edutalk.

Từ một nhân viên kinh doanh cho tới một Giám đốc Vùng đầy tài năng, từ những ngày đầu kiên trì, sẵn sàng gõ cửa từng lớp học, từng câu lạc bộ sinh viên, bền bỉ giới thiệu về các khóa học tiếng Anh, kiên nhẫn vượt qua những ánh mắt nghi ngờ và vô số lần bị từ chối cho tới những giây phút vinh quang khi trở thành Giám đốc khu vực xuất sắc, lên giám đốc vùng, người lãnh đạo khiến cho anh em tin tưởng, Edutalk tự hào là cả một chặng hành trình dài: Đủ mồ hôi, nước mắt và cũng đủ thành công, hạnh phúc…

Đối với anh Mạnh, kinh doanh trong giáo dục chưa bao giờ chỉ là bán một khóa học – mà là xây dựng niềm tin, đồng hành cùng ước mơ và khát vọng của mỗi học viên. Và hôm nay, bằng chính sự kiên định, sự tử tế và trái tim tràn đầy nhiệt huyết, Đặng Quang Mạnh đang từng bước khẳng định vị trí của mình như một thế hệ lãnh đạo trẻ đầy bản lĩnh và triển vọng tại Edutalk.

Lãnh đạo quyết đoán - Dẫn dắt đồng đội tới thành công!

Ở Edutalk, đã và đang có rất nhiều những con người nổi bật, xuất sắc, nỗ lực và vươn lên từng ngày… 29 tuổi, dẫn dắt một đội ngũ gần 200 nhân sự kinh doanh thiện chiến, là một trong những vùng kinh doanh trụ cột của doanh nghiệp (HN7, MB3) - Điều làm nên sự thành công đó chính là ở tinh thần "Trở thành người xuất sắc nhất trong lĩnh vực bạn làm", "Sẵn sàng trả giá cho những điều tôi muốn".

Chia sẻ về hành trình này, anh Mạnh luôn nhấn mạnh rằng thành công không phải của riêng cá nhân, mà là sự hợp lực của toàn đội ngũ. Anh dành sự trân trọng cho từng anh em đồng đội đã sát cánh cùng mình trong suốt hành trình trưởng thành 9 năm vừa qua. Anh là một trong những người khởi nghiệp và kiên trì rất nhiều cho tới hiện tại với giấc mơ phát triển giáo dục Việt Nam.

Không chỉ tạo dấu ấn bằng những con số, anh còn được đội ngũ ghi nhận như một người cố vấn tận tâm và người anh lớn trong cả công việc và cuộc sống. "Anh luôn cho chúng em tầm nhìn, đi trước nhiều bước để chúng em có sự chuẩn bị tốt nhất và chớp lấy cơ hội. Trong cuộc sống, anh quan tâm từng việc nhỏ, luôn có mặt trong tất cả khoảnh khắc quan trọng của chúng em. Là một cấp dưới, em và đội ngũ cực kỳ tự hào về anh Mạnh, và em chắc chắn rằng, doanh nghiệp cũng tự hào vì có những người lãnh đạo có tâm và có tầm như anh" - Chị Nguyễn Hiền Dương, một nhân sự trong đội ngũ chia sẻ

Đội ngũ nhân sự khu vực HN7/ MB3 Edutalk - Giám đốc Vùng anh Đặng Quang Mạnh

Đặng Quang Mạnh chính là một hình ảnh minh chứng cho những "Người Edutalk trẻ" luôn khát khao đạt đến những giới hạn mới, kết quả tốt nhất cho cá nhân cũng như tập thể. Những giá trị bền vững không chỉ được tạo nên từ chiến lược hay con số, mà bắt nguồn từ những con người sống trọn với lý tưởng phụng sự. Bởi con người luôn là tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp, quốc gia.

Ở Edutalk đã và đang phát triển rất nhiều những nhà lãnh đạo tài năng như anh Đặng Quang Mạnh, doanh nghiệp luôn luôn tạo điều kiện tốt nhất để phát huy tài năng của mỗi nhân sự, giúp thế hệ trẻ trở thành chuyên gia trong lĩnh vực làm việc của mình, để những người Tài năng tiếp tục cống hiến trong công cuộc phát triển giáo dục Việt Nam tương lai.