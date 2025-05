Từ bỏ thu nhập 60 triệu đồng cô gái khởi khiệp bằng túi vải không dệt

Câu chuyện khởi nghiệp đầy cảm hứng của Thế Giới Túi Vải bắt nguồn từ chuyến đi Phan Thiết của chị Phan Thị Kim Hoàng – nhà sáng lập & CEO công ty. Thời điểm ấy, chị đang làm nhân viên kinh doanh tại một doanh nghiệp chuyên sản xuất túi nilon, với thu nhập ổn định lên đến hơn 60 triệu đồng mỗi tháng.

Tuy nhiên, trong một lần đi dạo trên bãi biển Phan Thiết, hình ảnh những con sóng cuốn theo rất nhiều rác thải từ nhựa lần lượt xô vào bờ, bãi biển với cát trắng nắng vàng được thay thế bằng những bãi rác thải từ nhựa sử dụng một lần trải dài đã để lại dấu ấn sâu sắc.

Với một trái tim yêu thiên nhiên và từng là đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động bảo vệ môi trường trong nhiều năm, chị biết mình cần phải hành động. Chị quyết tâm tìm kiếm một giải pháp bền vững hơn để thay thế bao bì sử dụng một lần, gây ô nhiễm môi trường.

Từ khát vọng môi trường đến nhà máy 5.000 m²

Sau khi trở về TP. HCM, chị đã bàn bạc với Ban Giám Đốc tìm kiếm và phát triển sản phẩm bao bì mới với khả năng tái sử dụng được nhiều lần, chi phí tối ưu mang lại giá trị cho người sử dụng và hơn hết là góp phần bảo vệ môi trường. Chỉ sau vài tháng tìm kiếm và thử nghiệm, Chị nhận thấy Túi Vải Không Dệt là loại túi được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng thay cho những loại túi dùng một lần.với khả năng chịu lực tốt, dễ tái sử dụng và tái chế. Nhưng tại thời điểm đó Túi Vải Không Dệt vẫn là sản phẩm cung cấp chủ yếu cho thị trường châu Âu, Mỹ, tại Việt Nam vẫn chưa được nhiều người biết đến. Vì phục vụ chủ yếu cho thị trường xuất khẩu nên số lượng đặt hàng cho mỗi đơn rất lớn, chi phí cao, thời gian sản xuất thường kéo dài từ 30 – 45 ngày cho mỗi đơn hàng.

Trong những ngày đầu phát triển sản phẩm mới, chị đã từng bước tiếp cận những khách hàng đang sử dụng túi Nilon để thuyết phục chuyển sang sử dụng Túi Vải Không Dệt và cùng lúc chị từng bước tháo gỡ những nút thắt trong khâu sản xuất giúp sản phẩm có thể đáp ứng những đơn hàng với số lượng nhỏ, thời gian sản xuất nhanh chóng và giá thành phù hợp để cạnh tranh với các loại bao bì truyền thống đang tồn tại trên thị trường, để rồi Túi Vải Không Dệt được nhiều doanh nghiệp, nhãn hàng sử dụng doanh thu từ sản phẩm mới ngày càng tăng trưởng.

Và bước ngoặt năm 2017 nhận được sự ủng hộ từ Ban Giám Đốc Công Ty cũ và gia đình Chị Hoàng đã Thành lập Công Ty Cổ Phần Thế Giới Túi Vải. - Thương hiệu Thế Giới Túi Vải ra đời, mang theo sứ mệnh " Thế Giới Túi Vải. - Giảm bớt rác thải nhựa ra môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên và tối ưu hiệu quả ngân sách marketing cho doanh nghiệp bằng cách tư vấn, in ấn và sản xuất các loại bao bì được làm từ những vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu.

Chuyền may túi trong nhà máy sản xuất của Thế Giới Túi Vải

Đến nay, nhà máy rộng 5.000 m² tại Long An đã vận hành ba dây chuyền sản xuất tự động hóa: Máy in lụa cuộn hiện đại, cho phép in ấn sắc nét trên mọi chất liệu; Máy dập túi tự động, nâng công suất lên hàng chục nghìn sản phẩm mỗi ngày; Máy in flexo, trục đồng, đáp ứng yêu cầu in ấn màu phức tạp.

Gần 100 công nhân kỹ thuật cao, đồng hành cùng hệ thống quản lý chất lượng ISO, đảm bảo mọi đơn hàng số lượng lớn được giao đúng hạn, đồng đều về mẫu mã và độ bền.

Nhà máy sản xuất tại Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An của Thế Giới Túi Vải

Đa Dạng Sản Phẩm – Linh Hoạt Theo Nhu Cầu

Thế Giới Túi Vải hiện cung cấp sáu dòng chính, phục vụ nhu cầu của sự kiện, bán lẻ, du lịch và quà tặng cao cấp:

Túi vải không dệt : Ưu điểm tiết kiệm, tái sử dụng nhiều lần, phù hợp hội nghị, triển lãm.

Túi canvas: Chất liệu cotton dày dặn, bền đẹp, phong cách thời trang phù hợp làm quà tặng cho doanh nghiệp, khách hàng

Túi vải dù: Chống thấm, nhẹ, tiện lợi cho du lịch, hoạt động ngoài trời.

Túi vải đay: Sang trọng, tự nhiên, đặc biệt cho quà tặng cao cấp.

Túi PP dệt: Độ bền cao, thay thế tối ưu túi nilon tại siêu thị, bán lẻ.

Túi được sản xuất theo yêu cầu: Từ chất liệu, mẫu mã tới kỹ thuật in ấn, tạo dấu ấn riêng cho từng thương hiệu.

Những sản phẩm túi vải tiêu biểu của Thế Giới Túi Vải

"Chúng tôi không chỉ bán túi, mà còn trao cho khách hàng một câu chuyện về trách nhiệm với môi trường," Chị Hoàng chia sẻ.

Chiến lược "Bao Bì Xanh" và lợi thế cạnh tranh

Cùng với xu hướng "tiêu dùng xanh" lên ngôi, bao bì không còn đơn thuần là vật chứa đựng mà còn là công cụ truyền thông. Nhiều doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Kido, Tập đoàn Trung Nguyên, Các Ngân hàng lớn và hàng nghìn doanh nghiệp, nhãn hàng đã chọn Thế Giới Túi Vải làm đối tác chiến lược, tận dụng dòng túi in logo để lan tỏa thương hiệu tới tay khách hàng.

"Slogan ‘Chất lượng ổn định, hỗ trợ tận tâm’ không chỉ là khẩu hiệu, mà là cam kết xuyên suốt từ nghiên cứu vật liệu đến dịch vụ sau bán.

Bước chân ra thị trường quốc tế, Thế Giới Túi Vải đã xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Hong Kong, Mỹ, Pháp… và liên tục hoàn thiện công nghệ để đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu nghiêm ngặt.

Phòng kinh doanh - Công Ty Cổ Phần Thế Giới Túi vải

Hướng Tới Tương Lai Bền Vững

Trên hành trình sắp tới, công ty tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu vật liệu được tái chế từ rác thải vô cơ và hữu cơ, giảm khí thải CO₂ trong sản xuất và mở rộng chuỗi cung ứng xanh. Mục tiêu là trở thành "sự lựa chọn" hàng đầu cho mọi doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp bao bì thân thiện với môi trường tại Việt Nam và quốc tế.

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Thế Giới Túi Vải

Địa chỉ: 61 Lê Thúc Hoạch, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, TP HCM

Hotline: 1900 633 811 | Website: thegioituivai.com | Email: info@thegioituivai.com