Sau khi bất ngờ chỉnh lỗ thành lãi, Công ty buôn thép top đầu Việt Nam muốn chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng, tăng vốn gấp đôi

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã CK: SMC) vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, với kế hoạch chào bán riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu, giá 10.000 đồng/cp cho tối đa 20 nhà đầu tư, huy động 730 tỷ đồng, thực hiện trong năm 2025-2026 và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Trong đó, mục đích huy động để thanh toán các khoản nợ vay, thanh toán các khoản nợ nhà cung cấp và bổ sung vốn lưu động.



Như vậy, sau khi phát hành, vốn điều lệ sẽ tăng từ 736,8 tỷ đồng lên 1.466 tỷ đồng.



Theo BCTC hợp nhất quý I/2025, SMC ghi nhận doanh thu khoảng 1.846 tỷ đồng, giảm 17,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 127 triệu đồng, giảm 99,9% so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 3% về 2,3%.

Tại thời điểm 31/3/2025, Đầu tư Thương mại SMC vẫn còn lỗ luỹ kế 137,7 tỷ đồng, bằng 18,7% vốn điều lệ và vẫn đang sử dụng 854,5 tỷ đồng nguồn vốn ngắn hạn để tài trợ cho tài sản dài hạn.

Về kế hoạch năm 2025, Đầu tư Thương mại SMC dự kiến doanh thu 9.500 tỷ đồng, tăng 6,4% so với năm 2024, lợi nhuận sau thuế dự kiến 30 tỷ đồng, tăng 148% so với thực hiện trong năm 2024. Trong đó, tổng sản lượng tiêu thụ dự kiến 620.000 tấn, tăng nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư Thương mại SMC từng là một doanh nghiệp buôn thép top đầu Việt Nam với doanh thu thuần năm 2021 đạt hơn 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 901 tỷ đồng.

Kể từ năm 2022, bên cạnh việc kinh doanh gặp khó do giá thép giảm sâu, Công ty SMC còn gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ, đặc biệt liên quan tới nợ xấu của công ty xây dựng, chủ đầu tư bất động sản gặp khó về thanh khoản.

Mới đây, công ty bất ngờ điều chỉnh giảm giá trị khoản Dự phòng phải thu khó đòi từ 663 tỷ đồng xuống còn 328 tỷ đồng, tương ứng giảm 51%. Với thay đổi trên, lợi nhuận sau thuế năm 2024 của SMC chuyển từ lỗ 287 tỷ sang có lãi hơn 48 tỷ đồng.

Điều này đánh dấu việc SMC có lãi trở lại sau 2 năm thua lỗ nặng trước đó. Cần lưu ý, theo quy định hiện tại của HOSE, nếu doanh nghiệp báo lỗ ba năm liên tiếp, cổ phiếu sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc.

Danh sách nợ xấu công ty thép này gồm những DN quen thuộc nằm trong hệ sinh thái của Novaland (NVL) như Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (nợ gốc 441 tỷ, trích lập dự phòng 125 tỷ), Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley (nợ gốc 169 tỷ, trích lập 1,5 tỷ), Công ty TNHH The Forest City (nợ gốc 132 tỷ , trích lập 182 triệu). SMC cũng ghi nhận nợ xấu tại CTCP Hưng Thịnh INCONS (nợ gốc 63 tỷ, trích lập 17 tỷ); nợ gốc của các đối tượng khác là gần 485 tỷ và hiện phải trích lập dự phòng 184 tỷ đồng.