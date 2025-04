Cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo vì thua lỗ, Công ty buôn thép top đầu Việt Nam lên tiếng: Thị trường thép quá nhiều khó khăn

Ngày 16/4, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã quyết định đưa cổ phiếu SMC của CTCP Đầu tư Thương mại SMC vào diện cảnh báo, đồng thời đưa vào theo dõi diện kiểm soát do công ty đã chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá 15 ngày và đặc biệt ghi nhận lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ hai năm gần nhất (năm 2022 và năm 2023).

Ngày 18/04, công ty đã có giải trình về tình trạng này. Theo đó, trong năm 2024 mặc dù Công ty đã nghiêm túc thực hiện nhiều giải pháp cải thiện tình hình và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh bằng cách đẩy mạnh việc thanh lý tài sản và các khoản đầu tư tài chính, bám sát diễn biến tình hình vĩ mô và ngành thép để có chiến lược kinh doanh phù hợp, tích cực và quyết liệt xử lý các khoản nợ.

Tuy nhiên, thị trường thép trong và ngoài nước còn quá nhiều khó khăn, giá thép và nhu cầu tiêu thụ thép liên tục giảm mạnh, trong nước ngành bất động sản chưa thật sự ổn định nên ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.



Công ty sẽ tiếp tục tích cực thực hiện các giải pháp về kinh doanh, thu hồi nợ đọng và tiếp tục xem xét tái cấu trúc doanh nghiệp trong thời gian tới để đem lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Hiện tại, công ty đang hoàn tất Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 và sẽ tranh thủ nộp BCTC kiểm toán năm theo đúng thời gian đã xin gia hạn.

Trước đó, SMC xin gia hạn thời gian nộp Báo cáo kiểm toán đến ngày 29/04/2025. Lý do việc gia hạn nộp Báo cáo tài chính năm 2024 so với quy định là ngày 30/3/2025 do Công ty đang tiến hành tái cấu trúc, quá trình tổng hợp tài liệu báo cáo kiểm toán cần thêm thời gian để hoàn tất, nên chưa thể hoàn thành Báo cáo kiểm toán đúng thời hạn đã quy định.

Xét về hoạt động kinh doanh, theo Báo cáo tài chính quý IV/2024 tự lập, trong năm 2024, Đầu tư Thương mại SMC ghi nhận lỗ 269 tỷ đồng (năm thứ ba liên tiếp báo lỗ) và tính tới ngày 31/12/2024, nâng tổng lỗ luỹ kế 438 tỷ đồng, bằng 59,5% vốn điều lệ.



Với tình hình kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp, HOSE đã nhắc nhở về khả năng huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SMC.

Đầu tư Thương mại SMC từng là một doanh nghiệp buôn thép top đầu Việt Nam với doanh thu thuần năm 2021 đạt hơn 21.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 901 tỷ đồng.

Kể từ năm 2022, bên cạnh việc kinh doanh gặp khó do giá thép giảm sâu, Công ty SMC còn gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ, đặc biệt liên quan tới nợ xấu của công ty xây dựng, chủ đầu tư bất động sản gặp khó về thanh khoản.



Cụ thể, tại thời điểm ngày 31/12/2024, Đầu tư Thương mại SMC đã tăng dự phòng nợ xấu thêm 109,9 tỷ đồng lên 663,2 tỷ đồng và bằng 51,44% tổng các khoản phải thu có nguyên cơ mất vốn. Trong đó, danh sách nợ xấu toàn các các công ty bất động sản gặp khó khăn về dòng tiền và vẫn chưa biết thời điểm có thể thu hồi công nợ.

Các doanh nghiệp trong diện khó đòi như Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận, Công ty TNHH Bất động sản Đà Lạt Valley và Công ty TNHH The Forest City nằm trong hệ sinh thái của Novaland (NVL) lên đến 742 tỷ đồng; Công ty TNHH Thành phố Aqua; CTCP Hưng Thịnh Incons cùng nhiều doanh nghiệp khác.



Thêm nữa, dù chuyển đổi 104,8 tỷ đồng nợ phải thu của Công ty cổ phần Xây dựng Hoà Bình (mã HBC) trong năm 2024 nhưng Đầu tư Thương mại SMC đã ngay lập tức trích lập dự phòng 49,5 tỷ đồng, bằng 47,2% tổng giá trị nợ chuyển đổi thành cổ phiếu.

HĐQT công ty SMC đã có Nghị quyết về việc dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 từ 26/04 như thông báo trước đó sang 24/05. Theo tài liệu công bố, năm 2025, doanh nghiệp lên kế hoạch tiêu thụ 620.000 tấn thép các loại và kỳ vọng đạt lãi ròng 30 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SMC đang có đà hồi phục tích cực. Trong phiên giao dịch ngày 21/4, cổ phiếu SMC có già là 8.030 đồng/cổ phiếu.