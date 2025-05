Từ tháng 7/2025, mã số thuế có thay đổi lớn, người lao động cần lưu ý

Hiện nay, toàn bộ người dẫn đã được cấp mã định danh cá nhân. Tại Điều 35 Luật Quản lý thuế nêu rõ, khi mã số định danh cá nhân được cấp cho toàn bộ dân cư thì sử dụng mã số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 38 Thông tư 86/2024/TT-BTC, mã số thuế do cơ quan thuế cấp cho cá nhân, hộ gia đình, hộ kinh doanh được thực hiện đến hết ngày 30/6/2025.

Kể từ ngày 1/7/2025, người nộp thuế, cơ quan quản lý thuế, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc sử dụng mã số thuế theo quy định tại Điều 35 Luật Quản lý thuế thực hiện sử dụng số định danh cá nhân thay cho mã số thuế.

Về việc sử dụng mã định danh cá nhân thay cho mã số thuế, điểm b khoản 1 và khoản 5 Điều 5 Thông tư 86/2024/TT-BTC hướng dẫn thêm:

- Mã số thuế dành cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân là mã số thuế do cơ quan thuế cấp; là số định danh cá nhân do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước.

-Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an cấp theo quy định của pháp luật về căn cước là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số được sử dụng thay cho mã số thuế của người nộp thuế là cá nhân, người phụ thuộc.

- Số định danh cá nhân của người đại diện hộ gia đình, đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cũng được sử dụng thay cho mã số thuế của hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đó.

Một số quy định mới về thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ 1/7/2025

(Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 chính thức có hiệu lực từ 1/7/2025)

- Mua vào hàng hóa, dịch vụ dưới 20 triệu đồng phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Trước đây, khoản 2 Điều 12 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 quy định hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng thì không cần có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Tuy nhiên theo Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, các hàng hóa, dịch vụ mua vào đều phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ.

- Phiếu đóng gói, vận đơn hàng xuất khẩu được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

Theo khoản 2 Điều 13 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng từ bảo hiểm hàng hóa (nếu có) của hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu (trừ một số trường hợp đặc thù theo quy định của Chính phủ) thì được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào.

- Khai thuế giá trị gia tăng đầu vào bị sai, sót

Theo quy định mới tại điểm đ khoản 1 Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng 2024, trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế giá trị gia tăng đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sai, sót thì được khai thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế như sau:

Khai vào kỳ phát sinh trong trường hợp việc khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp hoặc giảm số thuế được hoàn; người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế phải nộp tăng thêm hoặc bị thu hồi số tiền thuế đã được hoàn tương ứng và nộp tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước (nếu có).

Khai vào kỳ phát hiện trong trường hợp việc khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc chỉ làm tăng hoặc giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển sang tháng, quý sau.

Ngoài ra, Luật Thuế giá trị gia tăng còn điều chỉnh một số đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng, sửa đổi quy định giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, điều chỉnh thuế suất của một số hàng hóa, dịch vụ…