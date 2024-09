Aboitiz Foods khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi công suất 300.000 tấn/năm tại Long An

Ngày 26/9/2024, tại Khu Công nghiệp Nhựt Chánh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), Tập đoàn Aboitiz Foods khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi Gold Coin Feedmill Long An.

Gold Coin Feedmill Long An là nhà máy thứ 6 của Gold Coin tại Việt Nam, được xây dựng trên diện tích đất 3,8 hecta, với số vốn gần 45 triệu USD. Nhà máy có công suất thiết kế 300.000 tấn/năm, nâng tổng công suất của Gold Coin Việt Nam lên 1,1 triệu tấn thức ăn chăn nuôi và dinh dưỡng vật nuôi mỗi năm.

Đây là một trong những nhà máy thức ăn chăn nuôi quy mô và hiện đại nhất khu vực Đông Nam Á. Gold Coin Feedmill Long An sẽ sản xuất các loại thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc cho gia súc, gia cầm và các sản phẩm đặc thù theo từng vùng.

Chia sẻ tại sự kiện, theo ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Aboitiz Food cho biết, Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng trong hành trình tăng trưởng, mở rộng của Tập đoàn. Sau Philippines thì Việt Nam là thị trường lớn nhất của tập đoàn về số lượng nhà máy thức ăn chăn nuôi và nhân viên, từ đó đóng góp quan trọng vào chiến lược tổng thể.

Ông Tristan Aboitiz, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Aboitiz Foods

“Cá nhân tôi rất mong chờ được tham dự một sự kiện lễ khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi thứ 7 của Gold Coin Feedmill Việt Nam. Bởi lẽ, tôi và Aboitiz Food vô cùng tự tin và rất tự hào về hoạt động hiệu quả của Gold Coin tại Việt Nam, với sự dẫn dắt của ông Hà Văn Minh và đội ngũ của mình”, ông Tristan Aboitiz nhấn mạnh.

Đại diện chính quyền tỉnh Long An, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Du lịch tỉnh Long An đánh giá, dự án đi vào hoạt động đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nhằm tạo một sản phẩm đặc thù cho vùng Tây Nam Bộ, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng thu cho ngân sách. Đồng thời cũng tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Long An trong việc cải thiện môi trường đầu tư, phát triển thành phần kinh tế, nhất là tư nhân.

Aboitiz Foods là thành viên của Tập đoàn Aboitiz - tập đoàn với hơn 100 năm phát triển và hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: năng lượng, ngân hàng, cơ sở hạ tầng, bất động sản, thực phẩm & thức ăn chăn nuôi. Tập đoàn Aboitiz hiện đang hoạt động ở hơn 20 quốc gia trên toàn thế giới, với hơn 10.000 nhân viên.

Hiện tại, Aboitiz Foods là một trong những doanh nghiệp nông nghiệp lớn nhất trong khu vực.

Năm 1995, Gold Coin đã gia nhập thị trường Việt Nam, với nhà máy đầu tiên là Nhà máy Thức ăn Chăn nuôi Hoa Kỳ (AFC) tại Hải Dương, mở đầu cho sự phát triển của Gold Coin Việt Nam.

Năm 2004, Nhà máy Gold Coin Feed Mill Đồng Nai thành lập, đánh dấu sự hiện diện của Gold Coin tại thị trường Miền Nam.

Năm 2014, Nhà máy thứ 2 tại Hải Dương được hoàn thành, có vốn đầu tư 350 tỷ đồng, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Miền Bắc.

Cũng trong năm 2014, Nhà máy thức ăn thuỷ sản Pilmico Đồng Tháp chính thức vận hành, hướng đến chiến lược đa dạng hoá sản phẩm, đáp ứng thị trường thuỷ sản đầy tiềm năng của Việt Nam.

Năm 2024, Gold Coin khánh thành nhà máy thức ăn chăn nuôi mới nhất tại Long An, nâng tổng công suất thiết kế lên đến 1,1 triệu tấn/ năm.