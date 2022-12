Ác mộng của nhân viên Amazon: Có người 20 tuổi nhưng trông không khác gì ngoài 50

Sau khi thức dậy, Tyler Hamilton gần như phải tối ưu hóa mỗi phút trong quỹ thời gian của mình. Từ Black Friday (25/11) đến Giáng sinh, 5 đêm/tuần, anh đều rời nhà trước khi mặt trời lặn để gấp rút đến nơi làm việc.

Trên đường lái xe đến trung tâm hoàn thiện đơn hàng của Amazon ở Shakopee (Minnesota), anh dừng lại ở cửa hàng Wendy’s để mua 2 chiếc bánh mì kẹp, 2 quả ớt lớn, khoai tây chiên và đồ uống để ăn tối.

Hamilton ăn bánh mì trong lúc lái xe để kịp ca làm việc lúc 17 giờ. Đến nửa đêm, anh được nghỉ giải lao 30 phút, ăn những món còn lại. Ca làm việc của anh kết thúc vào 5 giờ 30 sáng. Tuy nhiên, vì thời tiết lúc này rất lạnh và trời còn tối nên anh đợi đến khi trời đủ ấm mới lái xe về nhà.

“Khi về nhà, tôi đi tắm vì làm việc ở Amazon trong 12 tiếng rưỡi đồng nghĩa với việc bạn sẽ trở nên bẩn thỉu. Tôi uống một ít nước trái cây và xem YouTube hoặc thứ gì đó rồi ‘ngất’ đi”. Đến tối, mọi việc lại diễn ra như vậy.

Khi hoạt động mua sắm trong dịp lễ đạt đến đỉnh điểm trong tuần này, dịch vụ giao hàng Prime trong hai ngày của Amazon được rất nhiều khách hàng lựa chọn. Đây là giai đoạn cao điểm khiến Amazon đòi hỏi khắt khe hơn với nhân viên và nhân viên của họ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi vì làm việc quá sức.

Gã khổng lồ thương mại điện tử yêu cầu người lao động làm việc 10 – 11 tiếng thay vì 8 tiếng như thông thường. Một số nhân viên chia sẻ với Wired rằng những ai không tuân thủ sẽ bị phạt 1 ngày nghỉ không lương cho mỗi lần không hoàn thành ca làm thêm giờ.

Ngoài ra, công ty cũng nâng yêu cầu về năng suất đối với công nhân, như chỉ tiêu về số mặt hàng được đóng gói mỗi giờ. 4 công nhân giấu tên cho biết quản lý của họ ít nói về sự an toàn của nhân viên trong quá trình làm việc mà chỉ quan tâm đến tốc độ và năng suất trong giai đoạn này.

Trong khi đó, Steve Kelly - người phát ngôn của Amazon, nói rằng mặc dù những ngày lễ là thời gian bận rộn nhất của Amazon nhưng “sức khỏe và hạnh phúc của nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Amazon đánh giá hiệu suất của một người dựa trên những kỳ vọng có thể đạt được, hiệu suất của đồng nghiệp của người đó và việc tuân thủ các phương pháp làm việc an toàn”.

Amazon đã trở thành nhà bán lẻ trực tuyến thống trị ở Mỹ và ở các quốc gia như Vương quốc Anh, Đức phần lớn thông qua các hoạt động logistics khổng lồ của mình. Nhưng các cơ sở của công ty vốn nổi tiếng về điều kiện làm việc khắc nghiệt.

Amazon là nhà tuyển dụng lớn thứ hai trong khu vực tư nhân ở Mỹ với gần 800.000 công nhân trong năm 2021. Kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra vào thời điểm khó khăn đối với cả các nhà lãnh đạo và nhân viên mảng logistics của Amazon. Năm 2022, doanh thu của công ty tăng trưởng với tốc độ chậm nhất trong hơn 20 năm. Từ giữa tháng trước, công ty đã bắt đầu sa thải 10.000 nhân viên.

Trong năm nay, gần 100.000 nhân viên kho hàng và giao hàng cũng đã nghỉ việc. Theo thông báo trong tháng 10 vừa qua, Amazon cho biết sẽ bổ sung 150.000 nhân viên thời vụ cho các hoạt động kho bãi và giao hàng của mình.

Khi Hamilton mệt mỏi chìm vào giấc ngủ mỗi sáng ở Minnesota, thì Jennifer Crane đã bắt đầu ca làm việc trong ngày của mình được vài giờ tại trung tâm hoàn thiện đơn hàng St. Peters, Missouri của Amazon. Cô đặt từ 70 đến 280 món đồ vào hộp mỗi giờ, trong 11 tiếng.

Crane đã phải chiến đấu với vết thương dai dẳng ở cánh tay trái và cổ tay kể từ tháng 10. Theo cô, nguyên nhân đến từ các chuyển động đóng gói lặp đi lặp lại trong công việc. Cô là một trong số hàng nghìn công nhân bị chấn thương cơ xương do chuyển động lặp đi lặp lại trong các công việc logistics tại Amazon.

“Tuy đau đớn mỗi ngày nhưng tôi vẫn cố gắng hoàn thành công việc bởi nếu không, tôi sẽ bị lập biên bản”, Crane chia sẻ. 2 trong số 7 người con của Crane, những cậu con trai 20 và 31 tuổi, cũng làm việc cùng một trung tâm với cô. Họ đều làm ca đêm, nhưng gia đình của bà mẹ đơn thân này chỉ có 1 chiếc ô tô nên việc di chuyển giữa các ca làm việc gặp khá nhiều khó khăn.

“Khi 2 cậu con trai của tôi về nhà, sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt chúng khiến tôi đau lòng. Chúng mới 20, 30 tuổi nhưng trông chẳng khác gì ngoài 50 tuổi”, Crane chia sẻ.

Tỷ lệ chấn thương trong các trung tâm hoàn thiện hàng của Amazon cao hơn khoảng 50% so với mức trung bình của ngành và cao hơn gấp đôi so với Walmart, theo dữ liệu năm 2020 và 2021 được báo cáo cho Cục Quản lý An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp Mỹ.

Năm 2021, sau khi các công nhân của Amazon ở bang Washington nộp đơn yêu cầu bồi thường với tỷ lệ cao bất thường, các nhà điều tra nhận thấy rằng yêu cầu về năng suất của Amazon có liên quan trực tiếp đến tỷ lệ chấn thương cơ xương cao. Về phần mình, người phát ngôn của Amazon cho biết công ty đã đầu tư 300 triệu USD vào năm ngoái để cải thiện an toàn cho công nhân.

Đối với những người như Crane và Hamilton, cường độ của mùa cao điểm đã làm giảm nhu cầu mua sắm từ Amazon của họ. Thậm chí, một số người còn ngừng hoàn toàn việc mua hàng từ công ty. Một nữ nhân viên cho biết cô đang mua sắm chủ yếu từ các đơn vị cung cấp nhỏ và “nghỉ chơi” với cửa hàng trực tuyến của Amazon.

Crane chia sẻ rằng cô ước khi nhấp vào nút mua hàng, khách hàng của Amazon biết nhiều hơn về áp lực mà các nhân viên kho hàng hay vận chuyển phải trải qua để đem sản phẩm đến cho họ.

Nguồn: Wired