"Ác nữ" Lim Ji Yeon xả ảnh du lịch Nha Trang, nhan sắc cam thường cực đỉnh hút gần 200 nghìn "lượt tim"

Tối 9/11, trên trang Instagram có 2,5 triệu lượt theo dõi, nữ diễn viên đình đám xứ Hàn Lim Ji Yeon bất ngờ đăng tải loạt ảnh đi du lịch tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Loạt ảnh này nhanh chóng gây bão MXH, với gần 200 nghìn người rần rần "thả tim" cho người đẹp phim The Glory.

Dưới phần bình luận, người hâm mộ Hàn Quốc và cả Việt Nam đều dành lời khen cho vẻ ngoài trẻ trung của Lim Ji Yeon. Trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc đơn giản song nữ diễn viên vẫn vô cùng rạng rỡ và có visual bất bại trước cam thường. Vẻ ngoài của cô được nhận xét không cần dùng đến công nghệ chỉnh ảnh vẫn cuốn hút, toả sáng trong từng khung hình.

"Ác nữ" của màn ảnh Hàn Quốc có kỳ nghỉ dưỡng ở thành phố biển Nha Trang. Loạt ảnh cam thường và không qua chỉnh sửa của ngôi sao xứ kim chi thu hút lượng tương tác lớn

Lim Ji Yeon thắt bím tóc, đánh má ửng hồng. Diện mạo nữ tính, rạng rỡ và tươi trẻ của nữ diễn viên nhận được cơn mưa lời khen từ netizen Hàn - Việt

Lim Ji Yeon mặc đầm hai dây khoe dáng thon, tóc buông xõa tự nhiên, giản dị khi dạo phố. Không ăn diện cầu kỳ, visual đời thường của cô vẫn cực kỳ thu hút

Khoảnh khắc "thả dáng" dễ thương, đúng chuẩn khách du lịch của Lim Ji Yeon

Diễn viên The Glory đi mua sắm ở chợ địa phương. Tại đây, hình ảnh chụp cận gương mặt với làn da căng mịn, không tỳ vết và ngũ quan thanh tú, sắc sảo của Lim Ji Yeon qua ống kính cam thường khiến dân tình trầm trồ

Mỹ nhân diện bikini hai dây khá kín đáo ở bể bơi khách sạn

Nữ diễn viên năng động, trẻ trung "check-in" tại sân golf ở Nha Trang

Lim Ji Yeon sinh năm 1990. Cô nổi tiếng với bộ phim 19+ Obsessed đóng cặp cùng tài tử Song Seung Hun Tên tuổi nữ diễn viên gắn liền với những cảnh quay táo bạo. Đến năm 2020, Lim Ji Yeon thử sức với vai "ác nữ" trong phim The Glory (đóng cùng Song Hye Kyo). Độ hot của tác phẩm giúp Lim Ji Yeon càng thêm nổi tiếng.

Ngoài ra, The Glory còn là bộ phim giúp Lim Ji Yeon tìm được nửa kia. Cô và bạn diễn Lee Do Hyun đã nảy sinh tình cảm trong quá trình hợp tác. Họ công khai hẹn hò vào ngày 1/4/2023, nhanh chóng trở thành 1 trong những cặp đôi được khán giả châu Á quan tâm. Chênh lệch 5 tuổi song 2 ngôi sao vẫn trông vô cùng đẹp đôi khi xuất hiện bên nhau.

Cặp đôi 9X nhận được nhiều sự ủng hộ từ người hâm mộ khắp châu Á sau khi xác nhận chuyện tình cảm

Lee Do Hyun luôn dành cho mỹ nhân họ Lim sự quan tâm ân cần, chu đáo. Dù luôn bận rộn song anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tận hưởng những phút giây ấm áp bên người thương. Đơn cử như những lần dàn sao The Glory tụ tập, Lee Do Hyun luôn có mặt đầy đủ vì muốn được ở cạnh bên Lim Ji Yeon. Tại Baeksang 2023, tài tử họ Lee khiến người hâm mộ "tan chảy" khi gửi lời cảm ơn tới bạn gái trong giây phút phát biểu nhận giải. Đáp lại tấm chân tình của Lee Do Hyun, Lim Ji Yeon cũng gửi lời yêu thương tới bạn trai Lee Do Hyun ngay trên sân khấu.

Cặp đôi gây sốt khi gửi tới thông điệp yêu thương đến nhau ngay trên sân khấu Baeksang 2023

Nguồn: Instagram