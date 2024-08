ACB: Cuộc đổ bộ trên những Đại lộ từ Bắc vào Nam

Cuộc đổ bộ trên những Đại lộ từ Bắc vào Nam

Ngày 10/8 vừa qua, biệt đội Đồng minh thông thái của ACB đã có mặt trên 49 tỉnh thành, với hơn 384 Đơn vị và 3200 nhân viên tham gia tư vấn các giải pháp vận hành và quản lý cho hơn 100.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Cuộc đổ bộ trên những đại lộ đã được đón nhận từ các cửa hàng chủ hộ kinh doanh, không chỉ bởi sự dễ thương từ các bạn mascot đáng yêu mà còn bởi tính tiện ích mà giải pháp này mang lại.

Cuộc đổ bộ trên những Đại lộ từ Bắc vào Nam

Cô N.H, chủ tiệm vải ở khu chợ Bến Thành, TP.HCM chia sẻ: "Lâu lâu phải để sạp nhờ chị bên cạnh trông dùm thì cũng không lo nữa. Có QR code chống giả để đây, tiền ting ting vào tài khoản thì chị sạp bên cũng tự coi được luôn mà không lộ số dư."

Chị M.A, chủ 3 cửa hàng cây cảnh ở chợ Mơ, Hà Nội cũng rất vui khi biết đến giải pháp này của ACB: "Mình có mấy cửa hàng nên không phải lúc nào cũng ở đây trực tiếp thu tiền. Khách muốn chuyển khoản thì mấy bạn nhân viên cũng phải gọi điện hỏi. Giờ có giải pháp từ ACB hay quá, tiền vào là ai cũng thấy. Chưa kể tách ra các mã QR khác nhau, thống kê doanh thu cũng rõ ràng từng cửa hàng. Đúng là không cần ở cửa hàng, quản lý vẫn siêu nhàn."

Đồng minh thông thái có gì mà ai cũng yêu?



Thấu hiểu việc những trăn trở trong việc tiếp cận công nghệ và hạch toán doanh thu từ các hộ kinh doanh, Đồng minh thông thái được thiết kế trở thành một người bạn đồng hành cùng khách hàng bằng sự "thông thái" trong việc ứng dụng công nghệ số, các chuyên môn tài chính và các giải pháp quản lý cửa hàng. Tiện ích, thấu hiểu và an toàn là 3 cụm từ mà các chủ cửa hàng phản hồi nhiều nhất khi được tiếp cận giải pháp này của ACB. Giải pháp Quản lý cửa hàng từ ACB được thiết kế "may đo" cho các nhu cầu rất đặc thù của hộ kinh doanh tập trung vào tiện ích thanh toán, vận hành và quản lý cửa hàng, từ đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí.

Tạo tài khoản nhận tiền riêng cho cửa hàng, tách bạch nguồn thu.

Chỉ trong vài thao tác trên ứng dụng ACB ONE, chủ hộ kinh doanh có thể tạo ra nhiều tài khoản nhận tiền LOCPHAT cho từng cửa hàng từ một tài khoản thanh toán ACB của mình. Mỗi tài khoản cửa hàng LOCPHAT sẽ ứng với một mã QR riêng biệt, từ đó giúp chủ cửa hàng phân tách nguồn thu của từng điểm bán, và tách bạch dòng tiền kinh doanh với dòng tiền cá nhân, tiết kiệm thời gian đối soát giao dịch.

Chia sẻ thông báo nhận tiền với nhân viên, kiểm soát chính xác từng đơn hàng.

Thay vì phải kiểm tra trực tiếp với chủ cửa hàng (chủ tài khoản) như trước, giải pháp Đồng minh thông thái được tích hợp tính năng thông báo nhận tiền cho nhân viên cửa hàng ngay chính trên ACB ONE, cho phép chủ cửa hàng chia sẻ thông báo nhận tiền với nhiều nhân viên mà không lộ số dư.

Công nghệ chống làm giả dán đè mã QR, an tâm giao dịch

Không chỉ nổi bật với thiết kế bắt mắt, ấn phẩm QR Đồng Minh Thông Thái của ACB còn được sản xuất với công nghệ chống làm giả để đảm bảo tính an toàn cho việc nhận tiền và bền bỉ với thời gian. ACB là ngân hàng đầu tiên giới thiệu công nghệ này trên thị trường, giúp giải quyết các vấn đề về an toàn mà nhiều hộ kinh doanh đang gặp phải với hình thức thanh toán qua mã QR.

Bạn K.A, chủ cửa hàng đồ lưu niệm tại Đà Nẵng cho biết: "Chất liệu in chống giả này thực sự cần thiết. Mình bán cho khách du lịch rất nhiều, đơn liên tục nên nhiều khi không kịp kiểm tra tiền trong tài khoản. Có lần bị dán đè mã QR cả sáng mới phát hiện ra, mất mấy triệu tiền hàng, nên không dám in QR nữa. Giờ có giải pháp này mình an tâm hẳn, nhìn nhanh mà thấy mất vệt 7 màu là phát hiện ra ngay."

Bộ ấn phẩm độc quyền QR theo hình tượng ngũ hành, tương sinh đắc lộc cùng chủ cửa hàng

Thấu hiểu rằng trong kinh doanh, người làm chủ luôn cầu mong mọi sự thuận lợi và may mắn, ACB đem đến bộ ấn phẩm QR độc quyền Đồng Minh Thông Thái với thiết kế QR theo ngũ hành – Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ – giúp tương sinh đắc lộc cho khách hàng, đi kèm với 5 lời chúc thịnh vượng:

Đồng Minh Kim – Kim Tiền Tấn Tới

Đồng Minh Mộc - Tài Lộc Khai Hoa

Đồng Minh Thủy - Hợp Thủy Sinh Tài

Đồng Minh Hỏa - Hỏa Khai Lộc Đắc

Đồng Minh Thổ - Thổ Chi Tài Thịnh

Bộ ấn phẩm được ACB gửi tặng miễn phí và giao tận cửa hàng. Chủ hộ kinh doanh chọn QR loại decal dán hoặc bảng đứng để tại quầy tùy nhu cầu sử dụng.

Cũng không ngạc nhiên khi chỉ sau một ngày Đồng minh thông thái ra mắt đã có tới hàng chục nghìn của hàng đăng ký sử dụng. Đây được coi là gói giải pháp tài chính toàn diện, tích hợp tất cả các tính năng quản lý cửa hàng thực tiễn trên một trạm ACB ONE (one-stop-platform) thực sự trở thành một đồng minh tài chính đắc lực hỗ trợ chủ kinh doanh.

Nhân dịp ra mắt Giải pháp Quản lý cửa hàng, ACB cũng dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho các khách hàng chủ hộ kinh doanh đầu tiên: Với mỗi giao dịch nhận tiền từ 50,000 VND qua mã QR hay tài khoản cửa hàng, sẽ được hoàn ngay 3000 VND. Chương trình sẽ hoàn tối đa 100.000 VND/khách hàng/ tháng trong 2 tháng đầu tiên kể từ ngày tạo tài khoản cửa hàng đầu tiên trên ACB ONE. Nhận ngay bộ QR code tương sinh miễn phí tại https://acb.com.vn/giai-phap-quan-ly-cua-hang