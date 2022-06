ACB WIN 2022 bùng nổ với cuộc thi khởi nghiệp công nghệ “Zone Bootcamp: F.I.R.E Tech”

Đây là cuộc thi ươm mầm và nuôi dưỡng các ý tưởng sáng tạo, qua đó thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam được ACB WIN phối hợp tổ chức với Zone Startups Việt Nam và Trường Kinh Doanh Đại học Hồng Kông, cùng sự đồng hành và hỗ trợ truyền thông từ nhiều tổ chức, đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp tại Việt Nam như Vườn Ươm Công nghệ cao DMZ (Canada), Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp Thuỵ Sỹ Swiss EP, Viện đổi mới sáng tạo Đại học Kinh Tế TPHCM (UII), Học viện Bưu Chính Viễn Thông II, v.v.

Hành trình 5 năm ACB WIN

Sau 5 năm triển khai (2017-2021), ACB WIN đã trở thành sân chơi quen thuộc của cộng đồng các bạn trẻ yêu công nghệ và sáng tạo, trong lẫn ngoài ACB và hệ sinh thái khởi nghiệp.

Mỗi năm ACB WIN luôn chủ động làm mới mình với những chủ đề vô cùng mới mẻ. Trong đó: ACB WIN 2017 là năm đầu tiên trong nội bộ ngân hàng với chủ đề Đổi mới sáng tạo. ACB WIN 2018 - chủ đề Xu hướng ngân hàng mở, là năm đầu tiên mở rộng sân chơi cho cộng đồng người bên ngoài ACB, gửi gắm thông điệp một ACB cởi mở và đề cao tinh thần hợp tác giữa nhân viên ACB và các bạn trẻ năng động ngoài ACB.

ACB WIN 2019 - chủ đề Quản lý tài chính cá nhân, được tổ chức theo hình thức hackathon, với mong muốn tìm kiếm các giải pháp khả thi, có thể triển khai ngay cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng. ACB WIN 2020 - chủ đề Xã hội không tiền mặt, hướng tới việc giải quyết vấn đề kinh doanh cụ thể của các đơn vị tại ACB. Chương trình nhận được sự đồng hành của đại diện từ các đơn vị kinh doanh, tham gia xây dựng phát biểu vấn đề, định hướng cho thí sinh đến việc chịu trách nhiệm triển khai ý tưởng thắng cuộc.

ACB WIN 2021 – chủ đề Gamification, được sự đồng hành, phối hợp tổ chức của Zone Startups Việt Nam. Với 2 bảng thi riêng dành cho các startup và các đội tự do, cuộc thi đã tạo ra sự chuyển mình mạnh mẽ, kết nối sâu và rộng hơn với cộng đồng startup, fintech.

Nhìn lại chặng đường 5 năm, ACB WIN hôm nay đã đạt được những thành công nhất định, tìm kiếm và hiện thực hóa nhiều ý tưởng, tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng. Đặc biệt cuộc thi cũng đã thể hiện hình ảnh một ACB cởi mở, năng động, luôn trân trọng các ý tưởng sáng tạo và các bạn trẻ tài năng.

Quy mô mới, tầm nhìn mới

Tiếp nối sự thành công của những mùa trước, ACB năm nay tham vọng có thể truyền lửa mạnh mẽ hơn để có thể giúp các ý tưởng sáng tạo đi vào thực tiễn, phát triển và tạo ra nhiều giá trị cộng đồng. Đó là lý do ACB WIN hợp tác với Zone Startups Việt Nam và Trường Kinh Doanh Đại học Hồng Kông nhằm mở rộng quy mô cũng như nâng tầm ảnh hưởng của chương trình đến cộng đồng startup và các tổ chức ươm mầm khởi nghiệp trong và ngoài Việt Nam.

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐQT ACB – Ông Trần Hùng Huy chia sẻ: "Trong bất kỳ ngành nghề nào cũng cần có sự sáng tạo giá trị để phát triển và việc đổi mới phải có sự đồng lòng của tất cả mọi người, từ nhân viên đến lãnh đạo. Tại ACB, sáng tạo đổi mới được coi là giá trị cốt lõi, là DNA của Doanh nghiệp, chúng tôi luôn phải làm mới mình để có thể dẫn đầu thị trường. Đối với cộng đồng khởi nghiệp, sáng tạo (innovation) sẽ quyết định bạn là trend – setter hay trend – follower."

Tham gia chuỗi sự kiện thú vị và nhận giải thưởng giá trị gần 400 triệu đồng

Cuộc thi năm nay tập trung tìm kiếm các ý tưởng từ startup và các bạn sinh viên về chủ đề "F.I.R.E TECH": Fintech: Công nghệ tài chính; Insurtech: Công nghệ bảo hiểm; Real Estate/ Proptech: Công nghệ bất động sản và Ecommerce: Thương mại điện tử.

Các thí sinh tham gia sẽ được phân loại và chia làm 2 Bảng. Bảng A bao gồm các dự án startups công nghệ đã có đăng ký kinh doanh trên 6 tháng và MVP (Minimum Viable Product) hoàn chỉnh; Bảng B dành cho các bạn trẻ cũng như các bạn sinh viên. Các đội thi có cơ hội nhận được 2 giải thưởng ACB WIN với tổng trị giá 100 triệu đồng và tham gia khoá đào tạo 2 tuần về khởi nghiệp tại Trường Đại học Hồng Kông cùng các dịch vụ hỗ trợ tăng tốc từ Zone Startups Việt Nam.

Cũng như mọi năm, ACB WIN và Zone Bootcamp cũng mở ra nhiều cơ hội networking cho các startup trẻ giúp tạo dựng mối quan hệ với những doanh nhân nổi tiếng, các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Những đội vượt qua vòng sơ khảo sẽ được tham gia huấn luyện qua các buổi workshop về nhiều chủ đề như "Financial Modeling", "Build simple P&L and Projection" hay "Venture Ecosystem in Vietnam" - nơi mà hội đồng chuyên môn sẽ góp ý cho từng ý tưởng giúp các đội chơi hoàn thiện bài thi một cách tốt nhất.

Vòng sơ khảo sẽ diễn ra từ nay đến 30/06, các bạn quan tâm vui lòng đăng ký ngay tại: https://bit.ly/3NPmTTj và truy cập https://vietnam.zonestartups.com/zone-bootcamp-2022/ để tham khảo các thông tin chi tiết.

Chúc bạn thoả sức sáng tạo với ACB WIN 2022: Zone Bootcamp!

https://cafef.vn/acb-win-2022-bung-no-voi-cuoc-thi-khoi-nghiep-cong-nghe-zone-bootcamp-fire-tech-20220614210237015.chn