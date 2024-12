Điểm danh những ngân hàng tư nhân có hơn 10 triệu khách hàng hiện nay

Trong vài năm trở lại đây, nhờ chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, quy mô khách hàng của nhiều nhà băng tăng trưởng chóng mặt. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối năm 2023, tỉ lệ người trưởng thành có tài khoản ngân hàng đã đạt 87,08%. Tại nhiều ngân hàng, mức tăng trưởng khách hàng mới trong vài năm gần đây có thể bằng cả thập kỷ trước cộng lại. Bởi vậy, không thấy khó hiểu khi một số ngân hàng tầm trung cũng đã đạt quy mô khách hàng tương đương với các ngân hàng lớn. Hiện tại, ngoài nhóm Big 4 (Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV) và MB, nhiều ngân hàng tư nhân cũng đã vượt mốc 10 triệu khách hàng.

Hồi đầu năm, Sacombank cho biết số lượng khách hàng của nhà băng này đã vượt mốc 18 triệu khách hàng. Trong đó, số lượng người dùng online đạt 8,9 triệu, tăng 19,8%; số lượng giao dịch thành công qua kênh số đạt 508 triệu, tăng tới 51%. Được biết, trong năm 2023, số lượng khách hàng của Sacombank tăng tới 2,3 triệu khách. Nhà băng này đặt mục tiêu năm 2024 có thêm 3,5 triệu khách hàng mới.

Tại Techcombank, đến hết tháng 9/2024, ngân hàng có 14,8 triệu khách hàng, tăng gần 500 nghìn khách hàng mới trong quý 3. Ngân hàng cho biết, 57,4% khách hàng cá nhân gia nhập thông qua nền tảng số và 42,1% từ kênh chi nhánh, nhờ Ngân hàng đẩy mạnh mở rộng nhóm khách hàng nhà bán lẻ (merchant) thông qua những giải pháp như Sinh lời tự động, Soft POS, và những chương trình khác nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng cá nhân. So với cuối năm 2023, quy mô khách hàng của Techcombank đã tăng thêm 1,4 triệu.

Hiện Techcombank là một trong những ngân hàng có quy mô giao dịch lớn trên kênh số. Số lượng giao dịch của khách hàng cá nhân qua các kênh ngân hàng điện tử đạt 850,5 triệu trong quý 3/2024, tăng 8,9% so với quý trước và 47,2% so với cùng kỳ. Tổng giá trị giao dịch qua kênh ngân hàng điện tử trong quý 3 đạt 2,7 triệu tỷ đồng tăng 10,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng, khối lượng và giá trị giao dịch của khách hàng cá nhân qua kênh số đạt 2,3 tỷ giao dịch và 8,2 triệu tỷ đồng, lần lượt ghi nhận tăng trưởng 53,5% và 20,3% so với cùng kỳ.

VPBank cũng là ngân hàng tư nhân có quy mô khách hàng “khủng”. Tính đến hết tháng 6 vừa qua, theo VPBank, ứng dụng ngân hàng số VPBank NEO thu hút hơn 10 triệu khách hàng đăng ký, với 2,5 triệu lượt đăng nhập trung bình hàng ngày. Tổng lượt khách hàng kích hoạt mới trong nửa đầu năm nay là 1,3 triệu, trong đó có 95% khách hàng sử dụng định danh trực tuyến eKYC để mở tài khoản.

TPBank cũng đã vượt mốc 10 triệu khách hàng cách đây 2 năm. Hiện quy mô khách hàng của nhà băng này đã lên gần 14 triệu khách hàng. Trước đó, trong năm 2023, TPBank đã ghi nhận thêm 3,5 triệu tài khoản mở mới, nâng tổng số khách hàng của ngân hàng vượt mốc 12 triệu. Chỉ trong 3 năm, TPBank đã thu hút thêm hơn 8,6 triệu khách hàng, gấp đôi tổng số lượng khách hàng của cả 12 năm trước đó vào hệ sinh thái tài chính số của TPBank.

Một số ngân hàng khác có cơ sở khách hàng khá lớn nhờ hệ sinh thái công ty con và phát triển các kênh số. Chẳng hạn tại HDBank, đến 30/09/2024, ngân hàng có 362 chi nhánh và PGD, trên 25.100 điểm giao dịch tài chính, gần 18.200 nhân viên phục vụ trên 17 triệu khách hàng. Trong đó phần lớn là khách hàng của công ty con HD Saison. Đối với riêng HDBank, khách hàng cá nhân cuối tháng 9/2024 là 5,8 triệu người, tăng 1,6 triệu người so với cuối năm 2023, tương đương tăng 38%. Trước đó, trong năm 2022 và 2023, HDBank cũng ghi nhận quy mô khách hàng cá nhân tăng lần lượt 18% và 27%. Số lượng khách hàng doanh nghiệp hiện tại của HDBank là 61.600 doanh nghiệp.

Với sự phát triển của công nghệ và thói quen thay đổi của người dùng, hiện việc thu hút khách hàng mới của các nhà băng vẫn đang tăng trưởng rất mạnh. Việc mở tài khoản ngân hàng cũng rất dễ dàng khi có thể thực hiện định danh trực tuyến (eKYC), không cần phải tới phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng. Tuy nhiên, việc thu hút lượng lớn khách hàng chỉ là bước khởi đầu. Trong cuộc đua giành thị phần ngày càng khốc liệt, các ngân hàng đang đối mặt với thách thức lớn hơn: giữ chân khách hàng và khuyến khích họ sử dụng nhiều dịch vụ hơn. Để làm được điều này, các ngân hàng cần không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng và xây dựng một mối quan hệ bền vững. Tỷ lệ khách hàng hoạt động và giá trị trung bình trên mỗi khách hàng chính là thước đo rõ nhất cho sự thành công của các chiến lược này.