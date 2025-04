Phát hiện tài khoản VietinBank ít khi sử dụng có thêm 35 triệu đồng, chuyển khoản từ hơn 2 tháng trước: Người phụ nữ An Giang sợ bị lừa liền báo công an

Ngày 02/04/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh An Giang cho biết vừa hỗ trợ chị L.T.K.P; sinh năm: 1996; cư trú: xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để chuyển trả lại số tiền 35.000.000đ.

Trước đó, ngày 20/01/2025 tài khoản Vietinbank của chị P nhận số tiền 35.000.000đ từ tài khoản ngân hàng lạ chuyển vào, nhưng do tài khoản này chị P ít sử dụng nên không hay biết có nhận được số tiền trên, đến ngày 01/4/2025, chị mới phát hiện số tiền lạ trong tài khoản của mình.

Lúc này, chị P với tinh thần cảnh giác với các loại tội phạm công nghệ cao, chị đã đến ngay Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh để trình báo và nhờ lực lượng xác minh, liên hệ với chủ tài khoản chuyển nhầm, để trả lại.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã liên hệ Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh An Giang hỗ trợ tra soát nội dung, chủ tài khoản chuyển tiền nhầm, qua đó đã xác định số tài khoản chuyển đến được mở tại Ngân hàng Agribank, thành phố Hải Phòng. Lực lượng đã phối hợp Ngân hàng Vietinbank hỗ trợ chị P chuyển trả lại an toàn số tiền trên.

Qua việc trả lại số tiền hơn 35.000.000đ cho người đã chuyền nhầm của chị P cho thấy được sự hỗ trợ nhanh chóng, kịp thời của lực lượng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng như nghĩa cử cao đẹp của chị khi đứng trước số tiền lớn, góp phần lan tỏa việc làm tốt trong cộng đồng cũng như ý thức chấp hành pháp luật của công dân.

Tuy nhiên, một số đối tượng lợi dụng việc "chuyển nhầm" với mục đích lừa đảo chuyển tiền cho người bị hại, sau đó liên hệ giới thiệu mình đang sống tại nước ngoài và muốn được nhận lại số tiền mình chuyển nhầm. Để trả lại số tiền, người nhận tiền phải sử dụng dịch vụ chuyển tiền quốc tế qua một đường link do đối tượng cung cấp. Khi thực hiện theo sẽ bị đánh cắp toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng. Hay gần đây, xuất hiện chiêu trò của các đối tượng cố ý chuyển nhầm tiền vào tài khoản của một người nào đó. Sau khi bên kia nhận được tiền, đối tượng sẽ giả danh là người thu hồi nợ của một công ty tài chính để liên hệ, dọa nạt và yêu cầu họ trả lại số tiền vừa nhận như một khoản vay với số lãi "cắt cổ".

Mặc dù cơ quan chức năng đã liên tục cảnh báo nhưng nhiều người vẫn trở thành nạn nhân của chiêu trò lừa đảo "chuyển nhầm tiền". Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi chuyển nhầm tiền đến tài khoản của người khác hoặc nhận được tiền chuyển vào tài khoản của mình mà không xác định được người gửi và nội dung chuyển khoản, nên đến trình báo tại cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ. Hành vi cố ý không hoàn trả lại số tiền cho người chuyển nhầm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.