NÓNG: Vụ chiếc xe Mercedes-Benz S 450 L của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy, Mercedes-Benz Việt Nam chính thức lên tiếng “Sự cố này là do tác nhân bên ngoài”

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) chính thức lên tiếng về vụ việc liên quan đến chiếc xe Mercedes-Benz S 450 L mang biển số 51H-352.92, do ca sĩ Nguyễn Duy Mạnh mua từ một trong những Nhà Phân phối Mercedes-Benz chính hãng vào ngày 18/08/2020 như sau:

Chiếc xe của ca sĩ Duy Mạnh bị cháy

MDV khẳng định: "Sự cố này là do tác nhân bên ngoài. Không phát hiện bất kỳ lỗi kỹ thuật hay khiếm khuyết nào từ sản phẩm"

Vào ngày 15/02/2023, chiếc xe Mercedes-Benz S 450 L mang biển số 51H-352.92, do ca sĩ Nguyễn Duy Mạnh mua đã gặp sự cố cháy.

Ngày 08/03/2023: Buổi kiểm tra xe được thực hiện bởi Công an Thành phố Thủ Đức, với sự tham gia của đại diện MBV, đại diện Bên Bán, đại diện Công ty bảo hiểm và đại diện Chủ xe. Kết luận giám định số 220/TB-ĐTTH của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định nguyên nhân cháy “là do trên đường dây điện lắp đặt phía sau động cơ đã xảy ra sự cố chạm chập điện (ngắn mạch)”. Kết luận giám định này không chỉ rõ nguyên nhân gốc rễ của sự cố chập mạch và sự cố cháy, đồng thời không có đánh giá hoặc kết luận nào cho rằng vụ cháy bắt nguồn từ lỗi kỹ thuật của xe.

Ngày 30/03/2023: Với sự đồng thuận của Chủ xe và sự tham gia của đại diện Công ty bảo hiểm, các chuyên gia kỹ thuật từ Mercedes-Benz AG (Đức) đã tiến hành tháo niêm phong và kiểm tra xe để xác định nguyên nhân vụ việc. Quá trình giám định được tiến hành minh bạch và chuyên sâu, với sự tham gia và chứng kiến của ông Duy Mạnh cũng như chuyên gia từ Công ty bảo hiểm.

Nam ca sĩ quyết định khởi kiện vì vụ việc

Ngày 19/04/2023: MBV đã gửi thông báo kết quả kiểm tra xe đến các bên liên quan (Chủ xe, Bên Bán, và Công ty bảo hiểm). Kết quả bao gồm 2 điểm chính:

Dựa trên kiểm tra kỹ thuật, các thông tin, hình ảnh thu thập tại buổi kiểm tra, qua đối chiếu và phân tích, kết quả cho thấy đã có sự xâm nhập của loài gặm nhấm vào trong xe. Vụ cháy xảy ra là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, nguyên nhân đến từ việc loài gặm nhấm cắn hỏng một phần dây điện. Hư hỏng này làm giảm tiết diện của dây điện, dẫn đến tăng điện trở ở các dây điện này, tạo ra hiện tượng quá nhiệt của dây điện và gây ra cháy, chập điện. Tóm lại, sự cố cháy là do dây điện trong khoang động cơ bị quá nhiệt, do loài gặm nhấm đã gây hư hỏng trước đó.

Dựa trên kết quả giám định thiệt hại được thực hiện theo quy trình kiểm tra, đánh giá độc lập của Công ty bảo hiểm, họ đưa ra kết luận tương tự về nguyên nhân vụ việc – do yếu tố bên ngoài (có sự xâm nhập của loài gặm nhấm trong xe làm hư hỏng dây điện trong khoang động cơ, dẫn đến chập điện gây cháy).

Dựa trên kết luận đó, công ty bảo hiểm đã quyết định chi trả theo hình thức bồi thường tổn thất toàn bộ cho khách hàng, tính theo giá trị thị trường của một chiếc xe tương đương (đã qua sử dụng từ năm 2020 đến thời điểm đó).

Ông Duy Mạnh đã đồng ý với phương án bồi thường và nhận đầy đủ khoản bồi thường vào tháng 08/2023. Quyền sở hữu xe và quyền yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba chịu trách nhiệm thiệt hại (nếu có) đã được chuyển từ ông Duy Mạnh sang Công ty bảo hiểm một cách hợp pháp kể từ thời điểm đó. Nên ông Duy Mạnh không còn quyền tiếp tục yêu cầu bồi thường từ bên thứ ba.

Tháng 3/2024: Ông Duy Mạnh khởi kiện Bên Bán đến Tòa Án Nhân Dân Quận 7, sau đó đã rút đơn kiện.

Tháng 3/2025: Ông Duy Mạnh tiếp tục khởi kiện MBV tại Tòa án Nhân dân Quận Gò Vấp. Phiên xét xử sơ thẩm vụ án dân sự số 1523/2024/TLST-DS dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5/2025.

Hiện tại, MBV cho biết đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng theo đúng quy trình pháp luật.

Khẳng định về phát ngôn gây tranh cãi: Không phải là phát ngôn chính thức từ MBV hay bất kỳ nhân viên nào của hãng

Trong thông cáo báo chí mới đây, MBV cũng khẳng định rằng phát ngôn gây tranh cãi liên quan đến câu nói “Con chuột chịu trách nhiệm hình sự” không phải là phát ngôn chính thức từ MBV hay bất kỳ nhân viên nào của hãng. Đồng thời bày tỏ quan điểm: "MBV ghi nhận sự quan tâm của công chúng và truyền thông về vụ việc này. Chúng tôi tin rằng bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào chỉ nên liên quan đến các bên có ảnh hưởng được xác định theo quy định của pháp luật và phải dựa trên bằng chứng cùng các sự kiện xác thực. MBV hy vọng sự việc sẽ được nhìn nhận một cách khách quan. Mercedes-Benz Việt Nam luôn cam kết cao nhất đối với chất lượng sản phẩm, tính minh bạch và niềm tin của khách hàng".