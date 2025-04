Vì sao Novaland đưa ra 2 phương án cho kế hoạch kinh doanh 2025?

Công ty CP Tâp đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) vừa công bố tờ trình trước đại hội cổ đông 2025. Theo đó, Novaland đưa ra 2 phương án. Kế hoạch doanh thu thuần 2025 theo phương án 1 là 13.411 tỉ đồng, phương án 2 là 10.453 tỉ đồng. Còn lợi nhuận sau thuế 2025 theo phương án 1 là lỗ 12 tỉ đồng, phương án 2 là lỗ 688 tỉ đồng.



Lý giải về các phương án này, Novaland cho rằng yếu tố ảnh hưởng nhất đến kết quả kinh doanh của Novaland vẫn là tiến độ tháo gỡ vướng mắc pháp lý dự án. Do vậy, 2 phương án về kế hoạch năm 2025 được Novaland đề xuất hết sức thận trọng, căn cứ vào 2 kịch bản tháo gỡ pháp lý, một phương án trong tình huống nhiều thuận lợi và một phương án trong tình huống ít thuận lợi hơn.

Dự án của Novaland tại Phan Thiết

Với việc đặt ra 2 phương án là do Novaland luôn bám sát vào chiến lược kinh doanh, đồng thời nhìn thẳng vào thực tế, dự phòng các yếu tố bất lợi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn rất nhiều khó khăn và áp lực như hiện tại.

Cùng với đó, Novaland cũng trình Đại hội cổ động về việc thay đổi thành viên HĐQT. Theo đó, trình đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Ng Tech Yow và vị trí thành viên HĐQT độc lập của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh vì lý do tái cấu trúc cũng như nguyện vọng cá nhân.

Novaland cũng sẽ trình cổ đông hủy phương án chào bán thêm 1,17 tỉ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và báo cáo việc triển khai các phương án phát hành cổ phiếu khác. Lý do hủy là do tình hình thị trường chứng khoán và tài chính chưa phù hợp, cần đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Công ty cũng trình cổ đông ngưng triển khai phương án phát hành tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho tối đa 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Đồng thời ngưng triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP 2023)…

Một diễn biến khác, Novaland vừa được Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đưa ra khỏi diện bị cảnh báo từ ngày 3-4. Lý do là Novaland đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng chứng khoán bị cảnh báo căn cứ theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. Trước đó, do chậm công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã được soát xét quá 5 ngày làm việc so với thời hạn quy định nên Novaland bị đưa vào diện cảnh báo.