ACBS: Lợi nhuận ngân hàng năm 2023 khó duy trì tốc độ tăng trưởng cao như năm 2022

ACBS cho rằng, các ngân hàng sẽ giữ được NIM ở mức tương đương như năm 2021. Mặc dù lãi suất đã tăng tổng cộng 2% kể từ đầu năm, tuy nhiên lãi suất cho vay cũng có xu hướng tăng tương ứng.



Trước đó, kết quả kinh doanh của ngành ngân hàng tiếp tục khả quan trong quý 3/2022. Lợi nhuận quý 3 của các ngân hàng trong VN-Index tăng trưởng 55,7% so với cùng kỳ . Động lực tăng trưởng lợi nhuận đến từ thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 31,4% và 17,4% so với cùng kỳ và chi phí dự phòng giảm nhẹ 1,8% so với cùng kỳ do áp lực trích lập dự phòng cho các khoản nợ tái cơ cấu không còn đáng kể.

Chất lượng tài sản các ngân hàng nhìn chung vẫn ở mức tốt, tuy nhiên đã có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Tỷ lệ nợ xấu cuối quý 3/2022 đi ngang so với quý trước, ở mức 1,48%. Trong khi đó, tỷ lệ nợ nhóm 2 tăng 22 điểm cơ bản so với quý trước lên 1,42%. Dư nợ tái cơ cấu do COVID-19 tiếp tục xu hướng giảm so với quý trước.

Gần đây, ngày 5/12, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống tín dụng thêm 1,5% - 2%, nâng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cả năm 2022 lên 15,5% - 16%. Những tháng gần đây, tăng trưởng tín dụng chậm lại và đạt 12,14% vào cuối tháng 11, tăng nhẹ so với mức 9,3% vào cuối tháng Sáu.

Trước đó, NHNN đã nới hạn mức tín dụng từ 0,7% đến 4% cho các ngân hàng có kết quả hoạt động lành mạnh với tổng mức tăng ước tính trong tháng 9 là 2% và cấp bổ sung hạn mức tín dụng cho 4 ngân hàng vào đầu tháng 10 đưa tổng hạn mức tăng trưởng tín dụng của cả năm trong toàn ngành ngân hàng lên gần 14%.

ACBS cho rằng, hệ thống ngân hàng có khả năng cung ứng hạn mức tín dụng mới cho nền kinh tế. Trong bối cảnh nguồn vốn của doanh nghiệp đang gặp khó khăn, việc NHNN tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng như trên sẽ giúp giảm áp lực thanh khoản cho các doanh nghiệp vào cuối năm. Đáng chú ý là NHNN đã tuyên bố rõ ràng rằng ngân hàng có thanh khoản tốt và lãi suất cho vay thấp sẽ được cấp hạn mức tăng trưởng tín dụng cao hơn.