ADB: Thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam giảm nhẹ

Theo báo cáo Giám sát trái phiếu châu Á do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vừa công bố, cùng với Trung Quốc và Indonesia, lãi suất trái phiếu Chính phủ Việt Nam cả ngắn hạn và dài hạn đều giảm trong quý 1/2021. Trong khi đó, Hàn Quốc, Malaysia và Phillipines tăng nhẹ.



Cụ thể, do lượng trái phiếu Chính phủ đang lưu hành sụt giảm, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Việt Nam đã giảm 0,3% so với quý trước. Trái phiếu bằng đồng nội tệ trên thị trường bao gồm 82,1% trái phiếu Chính phủ và 17,9% trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, trong các phiên gọi thầu trái phiếu Chính phủ của Việt Nam gần đây, lãi suất trúng thầu cũng giảm khá mạnh, đặc biệt tại các kỳ hạn 5, 10 năm với mức giảm từ 0,02-0,09%/năm. ADB nhấn mạnh, việc phục hồi không đồng đều và các điều kiện kinh tế cơ bản ở từng thị trường cụ thể đã khiến lãi suất trái phiếu Chính phủ dài hạn (10 năm) có sự phân hóa trong khu vực.

Một trong số đó là sự bất định về đại dịch do Covid-19 và những quan ngại về áp lực lạm phát dẫn tới tâm lý thận trọng của nhà đầu tư. Trong 3 tháng gần đây, tính từ tháng 2/2021, lãi suất trái phiếu Chính phủ ngắn hạn (kỳ hạn 2 năm) giảm đáng kể là do các điều kiện thanh khoản phù hợp.

Tính đến cuối tháng 3/2021, thị trường trái phiếu bằng đồng nội tệ của Đông Á mới nổi đã đạt 20,3 nghìn tỷ USD. Trong quý 1, tăng trưởng của thị trường trái phiếu ở mức khiêm tốn, chỉ đạt 2,2% so với mức tăng 3,1% cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là các chính phủ trong khu vực tìm cách cân bằng chính sách tài khóa.

Bên cạnh đó, trong bối cảnh các đợt bùng phát mới và việc triển khai tiêm vaccine không đồng đều, khu vực tư nhân vẫn còn thận trọng. Một lượng lớn trái phiếu đến hạn và phát hành trái phiếu thấp hơn khiến cho trái phiếu chính phủ giảm 1,1% so với quý trước, xuống còn 58,3 tỷ USD vào cuối tháng 3.

Tăng trưởng trái phiếu doanh nghiệp chậm lại, đạt 3,3% so với quý trước và 154,9% so với cùng kỳ năm trước, với thị trường đạt 12,7 tỷ USD vào cuối quý. Tại Việt Nam, trái phiếu doanh nghiệp vẫn tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Chuyên gia kinh tế trưởng của ADB, ông Yasuyuki Sawada, kết luận, tính bất định kéo dài xung quanh đại dịch Covid-19 và áp lực lạm phát trước mắt đã tác động tiêu cực tới các thị trường trái phiếu mới nổi của Đông Á, đã dẫn đến sự biến động và hoạt động trái chiều trên các thị trường tài chính và cổ phiếu của khu vực.