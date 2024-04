ADG Distribution trở thành nhà phân phối chính hãng của Microsoft tại Việt Nam

Theo nội dung thỏa thuận, ADG Distribution sẽ trở thành nhà phân phối chính hãng của Microsoft tại Việt Nam. Hai bên sẽ kết hợp các thế mạnh của mình để cùng mang đến những sản phẩm thuộc hệ sinh thái của nhãn hàng đến tay khách hàng. ADG Distribution sẽ tập trung cho các khách hàng doanh nghiệp, các tổ chức có nhu cầu chuyển đổi số và nâng cấp hạ tầng CNTT.

Các dòng sản phẩm được cung cấp bao gồm: Hệ điều hành: Windows 11 Pro, Windows Home. Bộ ứng dụng văn phòng: Microsoft 365 Business Standard, Office Home & Business, Office Professional. Giải pháp dành cho trung tâm dữ liệu: Windows Server, Virtualization…

Trở thành nhà phân phối chính thức các sản phẩm công nghệ của Microsoft đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của ADG, mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng giữa hai bên. Với mạng lưới phân phối rộng, chuyên môn kỹ thuật và dịch vụ của ADG kết hợp với sức mạnh công nghệ và thương hiệu của Microsoft hứa hẹn sẽ mang đến những giải pháp toàn diện và thiết thực cho các doanh nghiệp tại thị trường Việt Nam, giúp tối ưu hóa hoạt động, tăng cường năng suất và thúc đẩy sự phát triển trong bối cảnh thị trường đầy thách thức hiện nay.

Tại lễ ký kết, ông Đặng Vũ Toàn – Tổng Giám đốc ADG Distribution đã chia sẻ: "Là một thương hiệu nổi tiếng và rất được ưa chuộng từ người dùng tại Việt Nam, Microsoft đã trở thành một biểu tượng trong lĩnh vực công nghệ. Qua mạng lưới phân phối của ADG Distribution, các sản phẩm của Microsoft sẽ được mở rộng hơn nữa, hứa hẹn mang lại trải nghiệm công nghệ tốt nhất cho người dùng. Song song với việc cung cấp sản phẩm chính hãng, với đội ngũ kỹ thuật có chuyên môn cao, ADG cam kết mạng tới dịch vụ chất lượng từ khâu tư vấn thiết kế và thực hiện hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần củng cố vị thế của Việt Nam trên bản đồ công nghệ thông tin toàn cầu."

Microsoft là một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới, cung cấp các sản phẩm phần mềm, giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ đám mây, được khách hàng tin yêu và sử dụng suốt nhiều năm qua. Với sứ mệnh "Empower every person and every organization on the planet to achieve more" (Tạo điều kiện cho mỗi người và mỗi tổ chức trên hành tinh này có thể đạt được nhiều hơn), Microsoft không ngừng đổi mới và tạo ra các sản phẩm và dịch vụ để hỗ trợ cá nhân và tổ chức phát triển và thành công trong thế giới số ngày nay.

Tại thị trường Việt Nam, ADG có hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông, phần mềm, của hơn 20 hãng công nghệ nổi tiếng thế giới. Với đội ngũ nhân sự có năng lực và giàu kinh nghiệm, ADG đã cung cấp được nhiều giải pháp ứng dụng mới, thiết kế riêng biệt cho từng tổ chức và doanh nghiệp, giúp tối ưu hóa quy trình vận hành – từ đó đạt được hiệu suất kinh doanh tốt nhất.