ADONA - Xu hướng làm đẹp "chuẩn y khoa"

Chuẩn y khoa là những tiêu chuẩn do Bộ Y tế đề ra dựa theo các tiêu chí đánh giá quốc tế về chất lượng dịch vụ và độ an toàn được mang đến cho người dùng. Chuẩn y khoa được đánh giá trên nhiều phương diện: Đội ngũ lao động giỏi và thành thạo về chuyên môn, đảm bảo môi trường an toàn cho nhân viên và khách hàng, cơ sở hạ tầng cùng máy móc, trang thiết bị đạt tiêu chuẩn sử dụng, quy trình làm đẹp, chăm sóc đảm bảo, mang lại hiệu quả tối ưu cho khách hàng.

Vậy, làm đẹp chuẩn y khoa là thực hiện các phương pháp làm đẹp, thẩm mỹ đảm bảo độ an toàn và có chất lượng dịch vụ tuân theo các tiêu chí do bộ đề ra. Dẫn đầu trong xu hướng "Làm đẹp chuẩn y khoa", Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ thuộc công ty TNHH Adona (TMV Adona) đã gặt hái được nhiều thành tựu và nhận được sự tín nhiệm của nhiều khách hàng.

Hơn 10 năm không ngừng cố gắng, thẩm mỹ viện ADONA đã phục vụ hơn một triệu khách hàng

Tại thẩm mỹ viện ADONA, đội ngũ y bác sĩ - kỹ thuật viên chính là yếu tố chính tạo nên thương hiệu và niềm tin cho khách hàng. Quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ kỹ thuật cao, có chuyên môn giỏi, nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chuyên nghiệp có trình độ và chuyên môn cao để tập trung tìm hiểu về vấn đề của khách hàng, đem đến cho khách hàng những trải nghiệm làm đẹp tuyệt vời nhất. Kết hợp với quy trình điều trị chuẩn, tất cả các dịch vụ tại ADONA không chỉ tạo ra kết quả tốt đẹp mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Cơ sở vật chất hiện đại, trang thiết bị máy móc, công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn sử dụng

Đứng đầu danh sách địa chỉ làm đẹp hàng đầu TPHCM, Thẩm mỹ viện ADONA chinh phục khách hàng bởi hệ thống cơ sở vật chất với các trang thiết bị cùng máy móc hiện đại. Các thiết bị, công nghệ tại Viện đều được nhập khẩu từ các nước có nền thẩm mỹ phát triển như: Hàn Quốc, Hoa Kỳ… giúp tối ưu thời gian điều trị, nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Cơ sở hạ tầng chuẩn 5 sao, không gian làm đẹp sang trọng, tiện nghi và thoải mái

Thẩm mỹ viện ADONA toạ lạc ngay giữa trung tâm TPHCM, cơ sở 5 tầng với các phòng dịch vụ được trang bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn. Bao gồm hệ thống phòng đón tiếp - tư vấn sang trọng, hệ thống phòng điều trị công nghệ cao và hệ thống phòng nghỉ dưỡng đầy đủ tiện nghi. Không gian tư vấn và điều trị tại ADONA thiết kế hài hòa đảm bảo tiêu chuẩn y học và tính thẩm mỹ. Mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất và an tâm hơn khi sử dụng dịch vụ làm đẹp.

Ngoài thăm khám và tư vấn trực tiếp thẩm mỹ viện ADONA còn mở rộng thêm trang fanpage trên kênh mạng xã hội facebook. Là cầu nối cho phép mọi người có cơ hội tiếp cận nhiều hơn tới các thông tin y khoa chính xác, uy tín và được tư vấn kịp thời trong trường hợp cấp bách. Bên cạnh đó, đây cũng là một kênh thông tin giúp nhiều người có được một cộng đồng cùng chia sẻ tâm tư về những thay đổi từ thể hình, gương mặt... không chỉ là đẹp hơn mà còn cả những gì chưa thật sự phù hợp với cơ thể của họ.

Phục vụ khách hàng bằng cái tâm" là chiến lược phát triển bền vững của Thẩm mỹ viện ADONA trong hành trình dẫn đầu xu hướng làm đẹp, đem đến giá trị và hiệu quả trong từng dịch vụ. Tương lai, thẩm mỹ viện ADONA hứa hẹn sẽ mang đến những quy trình điều trị chuẩn, ứng dụng những công nghệ thẩm mỹ mới nhất, được cấp phép bởi Bộ Y tế, đảm bảo an toàn tuyệt đối và hiệu quả cao nhất cho khách hàng.