ADS báo lãi quý 3 tăng trưởng 62%, biên lợi nhuận đạt 13%

Sự hành hiệu quả hiệu quả của 3 nhà máy Sợi hiện đại có tổng công suất lên đến 14.000 tấn Sợi CD32/năm 3.000 tấn Khăn/năm cùng việc bàn giao một phần Cụm Công Nghiệp (CCN) An Ninh đã thúc đẩy hoạt động kinh doanh của ADS tiếp tục khởi sắc trong 9 tháng đầu năm 2023.

Cụ thể, trong Quý 3/2023, Doanh thu hợp nhất đạt hơn 453 tỷ đồng chủ yếu đến từ Doanh thu từ xuất khẩu Sợi & Khăn sang thị trường Trung Quốc, Nhật Bản và hạch toán một phần Doanh thu bàn giao CCN An Ninh.

Giá nguyên liệu bông cotton giảm nhẹ cùng giá vốn thấp từ mảng BĐS công nghiệp góp phần tiết giảm đáng kể giá vốn hàng bán. Giá vốn hàng bán chỉ đạt 393 tỷ đồng giảm 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp đạt 60 tỷ đồng tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Biên Lợi nhuận gộp (LNG) đạt đến 13% tăng 7 điểm % so với cùng kỳ trong đó biên LNG từ mảng BĐS công nghiệp lên đến 61%.

Chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp ghi nhận mức tăng nhẹ khi đưa vào vận hành nhà máy sợi An Ninh. Lợi nhuận trước thuế Q3/2023 đạt gần 33 tỷ đồng tăng 62% so với cùng kỳ, biên lợi nhuận ròng đạt 7% cao hơn mức 4% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.272 tỷ đồng chủ yếu đến tử mảng xuất khẩu Sợi và Khăn. Trong mảng BĐS công nghiệp, Công ty chỉ mới hạch toán 70% Doanh thu từ việc cho thuê Cụm Công Nghiệp An Ninh - 75 ha. Còn lại là Doanh thu đến từ việc bàn giao các dự án Bất động sản. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 80 tỷ đồng, biên Lợi nhuận ròng duy trì đạt mức hơn 5%, cao hơn trung bình ngành dệt may.

Trong 9 tháng đầu năm 2023, Sản lượng xuất khẩu Sợi & Khăn xuất khẩu đi Trung Quốc và Nhật Bản đạt gần 9.700 tấn tăng 1,8 lần so với cùng kỳ và hơn cả năm 2022. Doanh số xuất khẩu đạt khoảng 777 tỷ tăng 1,26 lần so với cả năm 2022. Tính đến hiện tại, số lượng đơn hàng xuất khẩu của Công ty hiện đã kín đến hết cả năm 2023.

Tính đến 30/9/2023, Tổng tài sản của Công ty đạt gần 2.641 tỷ đồng tăng 21% so với đầu kỳ. Tài sản ngắn hạn đạt 2.129 tỷ đồng tăng 27%. Hàng tồn kho tăng 7% đạt gần 479 tỷ đồng chủ yếu là các BĐS sắp sửa bàn giao của dự án Phú Xuân và CCN Ninh An. Nợ vay ngắn hạn và dài hạn ghi nhận 800 tỷ đồng tăng nhẹ so với đầu kỳ, các chỉ số nợ vẫn đang duy trì tại mức thấp.

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, xuất khẩu xơ sợi vẫn duy trì đà tăng trưởng trong bối cảnh ảnh hưởng bởi lạm phát toàn cầu. Trong tháng 8/2023, lượng xuất khẩu xơ sợi đạt 174,2 nghìn tấn, tăng 12,1% so với tháng 7/2023. Kim ngạch xuất khẩu đạt 427,5 triệu USD, tăng 11,3% so với tháng 7. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu xơ sợi đạt 1,16 triệu tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành dệt may Việt Nam nói chung và ADS nói riêng.

Theo báo cáo nghiên cứu của CBRE Việt Nam, trong 9 tháng năm 2023 thị trường BĐS công nghiệp ghi nhận các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu là các nhà đầu tư tích cực tìm kiếm đất công nghiệp và kho xưởng tại thị trường Việt Nam; Tại khu vực phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp tại thị trường cấp 1 đạt 80,2%; Giá thuê bất động sản công nghiệp tại miền Bắc có giá thuê trung bình cho thị trường cấp 1 đạt 131 USD/m2/kỳ hạn. Dự báo trong hai năm tới, giá thuê đất công nghiệp tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng ở ngưỡng 6 - 10%/năm tại cả phía Bắc và phía Nam. Đây là tín hiệu tích cực cho mảng BĐS công nghiệp của ADS trong thời gian tới.

Trong các tháng cuối năm, Công ty sẽ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm Sợi và khăn chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu tăng nhanh trong mùa lễ hội cuối năm. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ bàn giao các dự án BĐS dân dụng và CCN An Ninh nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm đề ra.