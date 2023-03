ADS - Doanh số xuất khẩu quay trở lại đà tăng trưởng

Sau hơn 1 năm đầu tư và xây dựng, Công ty Cổ phần DAMSAN (ADS, Công ty) đang hoàn tất chạy thử trước khi đưa vào vận hành nhà máy sợi An Ninh sử dụng công nghệ hiện đại đạt chuẩn châu Âu. Nhà máy sợi An Ninh có diện tích 2,5 ha đặt tại cụm công nghiệp An Ninh nằm trên quốc lộ 39B, cách thành phố Thái Bình 16 km và cảng Hải Phòng chỉ 50 km.



Đây được xem là vị trí thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa đến cảng Hải Phòng và thu hút lao động địa phương. Nhà máy sợi An Ninh được xem là một trong những nhà máy hiện đại nhất trong khu vực khi áp dụng công nghệ kéo sợi nồi cọc theo tiêu chuẩn châu Âu, 100% máy móc thiết bị được nhập khẩu từ châu Âu. Tổng mức đầu tư khoảng 470 tỷ đồng, mỗi năm sẽ cung ứng 7.200 tấn sợi đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Với việc đưa vào vận hành nhà sợi An Ninh, ADS lọt vào top đầu các đơn vị sản xuất sợi và khăn có công suất lớn nhất tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, ADS đang sở hữu 3 Nhà máy sản xuất sợi CD, khăn với dây chuyền sản xuất hiện đại theo tiêu chuẩn châu Âu, tổng công suất lên đến 14.000 tấn sợi CD32/năm và 3.000 tấn khăn/năm. Trong chiến lược trở thành doanh nghiệp đứng đầu trong ngành dệt/sợi, ADS đã không ngừng mở rộng quy mô sản xuất, phát triển công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường hướng đến Phát triển bền vững.

Sản lượng và doanh thu xuất khẩu tăng mạnh trong 2 tháng đầu năm 2023

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 2/2023 đạt 49,46 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2023 ước đạt 25,88 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước. Trong 2 tháng đầu năm 2023, về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 652 triệu USD, chiếm 1,3%; hàng công nghiệp chế biến ước đạt 44,38 tỷ USD, chiếm 89,8%; hàng nông sản, lâm sản ước đạt 3,4 tỷ USD, chiếm 6,9%; hàng thủy sản ước đạt 1,01 tỷ USD, chiếm 2%. Kim ngạch xuất nhập khẩu đang dần lấy lại đà tăng trưởng khi các doanh nghiệp quay trở lại sản xuất để đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu đã ký kết trước đó.

Bên cạnh đó, Trung Quốc - thị trường tiêu thụ chủ lực của Việt Nam mở cửa trở lại vào tháng 1/2023 đã thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu cho nhiều ngành hàng của Việt Nam. Đặc biệt là ngành xơ sợi khi Trung Quốc đang là đối tác tiêu thụ 70% xơ sợi của Việt Nam. Theo thống kê từ SunSirs, giá sợi cotton tại thị thị trường Trung Quốc đã tăng 6% lên khoảng 3.200 USD/tấn trong 3 tháng gần đây.

Tận dụng triệt để ưu thế trên, các đơn hàng xuất khẩu của ADS sang thị trường Trung Quốc và Nhật Bản đã phục hồi và tăng trưởng trở lại trong 2 tháng đầu năm 2023.

Chỉ trong 2 tháng đầu năm 2023, sản lượng sợi và khăn xuất khẩu đạt 1.820 tấn lần lượt tăng gấp 2 lần so với Q4 2022; gấp 1,4 lần Q3 2022; cao hơn 16% so với Q2 2022 và bằng 83% tổng sản lượt xuất khẩu 6 tháng cuối năm 2022. Doanh số xuất khẩu đạt 137 tỷ đồng gấp 1,4 lần Q4 2022 và cao hơn 5% so với Q3 2022. Theo trao đổi với phía công ty, số lượng đơn hàng xuất khẩu đi Nhật Bản và Trung Quốc hiện đã kín đến hết Q1 2023.

Việc nhà máy sợi An Ninh đi vào hoạt động đã nâng đáng kể quy mô sản xuất sợi và khăn cho công ty. Đây là sự bổ sung cần thiết để đáp ứng được nhu cầu sợi và khăn xuất khẩu đang tăng cao trong thời gian sắp đến.

Hiện tại, giá sợi cotton hợp đồng tương lai tại thị trường Trung Quốc đang giao dịch quanh mức giá khoảng 3.670 USD/tấn cao hơn 15% so với giá hiện tại cho thấy triển vọng tăng giá trong thời gian sắp đến. Đây sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi thúc đẩy kết quả kinh doanh của công ty trong năm 2023.