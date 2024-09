AEON MALL mở đường cho tiềm năng BĐS thương mại tại Huế

Với tổng diện tích khoảng 8,62 ha quy mô lớn bậc nhất miền Trung, AEON MALL Huế là sự hòa quyện tuyệt diệu của những giá trị "di sản Huế" và phong cách dịch vụ Nhật Bản. Trên tinh thần không ngừng đổi mới để mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng và cộng đồng địa phương, không gian 4 tầng TTTM hiện quy tụ hơn 120 cửa hàng, hơn 80 thương hiệu lần đầu xuất hiện tại Huế.



Nằm trong khu đô thị mới An Vân Dương 1.700 ha, quy hoạch phát triển thành trung tâm hành chính, dịch vụ thương mại, khu dân cư tại phường An Đông (Huế), TTTM AEON MALL Huế cũng phản ánh triết lý kinh doanh đặc biệt của thuơng hiệu. Sứ mệnh dẫn dắt, cung cấp dịch vụ giải trí tại các khu đô thị mới sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực, cải thiện mức thụ hưởng tiêu dùng của người dân, cũng như thúc đẩy kinh tế địa phương.

Có thể thấy, chiến lược này đã giúp thương hiệu Nhật nhanh chóng trở thành một "chuẩn mực" trong ngành bán lẻ. Ngoài khả năng tăng trưởng dịch vụ, thu hút du lịch, AEON MALL còn được mệnh danh là "đòn bẩy thần kỳ", tăng nhiệt cho bất động sản sở tại. Và AEON MALL Huế cũng không ngoại lệ, khi trở thành bảo chứng cho tiềm năng sinh lợi vô hạn cho các dự án lân cận.

Theo đó, bắt nhịp khai trương AEON MALL, chủ đầu tư IMG Huế cũng chính thức giới thiệu An Cựu Galleria – siêu phẩm shophouse cao cấp mở ra tiềm năng khai thác thương mại vượt bậc. Vị mặt tiền trục đường Võ Nguyên Giáp, trực diện AEON MALL Huế đắt giá, An Cựu Galleria được kỳ vọng phát triển thành một điểm đến biểu tượng, ngay giữa trái tim xứ kinh đô.

TTTM AEON MALL Huế ngay đối diện, giúp An Cựu Galleria mở ra tiềm năng to lớn để khai thác thương mại, mang lại nguồn khách lớn, gia tăng lợi nhuận cho các chủ shop. Ảnh: IMG Huế

Huế trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương năm 2025: Khai mở tiềm năng An Cựu Galleria

Ngày 30-8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ký ban hành quyết định số 924/QĐ-TTg về việc công nhận khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế dự kiến thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, đạt tiêu chí đô thị loại I. Ngày 10-9, tại hội nghị thẩm định đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, nghị quyết số 54 đã khẳng định vị thế mới của "Huế lớn", trong vai trò trở thành cực tăng trưởng, phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung bộ.

Với trợ lực từ những công trình hạ tầng trọng điểm "triệu đô" đang gấp rút về đích, như đường Nguyễn Hoàng - cầu vượt sông Hương, đường ven biển - cầu vượt cửa biển Thuận An…, giới đầu tư kỳ vọng, Thừa Thiên Huế có thể sẽ là khu vực nổi bật của thị trường BĐS, trở thành đối trọng với Quảng Nam, Quảng Ninh, Khánh Hoà, Bắc Ninh… trong thời gian tới, nhờ lợi thế về giá, bên cạnh dấu son "vào Trung ương".

Chuyển biến then chốt này chính là tiền đề để An Cựu Galleria trở thành tuyến phố thương mại đẳng cấp quốc tế tiên phong tại khu An Vân Dương, song hành và phát triển cùng Huế. Dự án hướng tới tích hợp mô hình kinh doanh dịch vụ, ẩm thực, giải trí "All-in-One – Tất cả trong Một", đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, trải nghiệm, làm việc đang ngày càng cao tại thành phố.

Tạo ra lợi nhuận kép từ đầu tư lẫn thương mại, nhờ hưởng lợi từ lưu lượng khách hàng dự kiến lên đến 10.000 lượt/tuần của TTTM và hơn 2.000 cư dân hiện hữu của khu đô thị An Cựu City, An Cựu Galleria là một lựa chọn lý tưởng cho nhu cầu tích sản, với cột mốc tăng giá rõ rệt và tính thanh khoản cao nhờ vị trí vô cùng đắc địa.

AN CỰU GALLERIA - Phố thương mại đẳng cấp mang tầm Quốc tế tiên phong phát triển cùng Huế. Ảnh: IMG Huế

Ngoài phong cách bán cổ điển tinh tế, bộ sưu tập nhà phố thương mại còn ghi nhận lượt quan tâm lớn, nhờ thiết kế 5 tầng đa chức năng, phục vụ nhu cầu đầu tư, kinh doanh, cho thuê lẫn cư trú đa dạng. Chính sách quản lý cho thuê và vận hành dự kiến bởi đơn vị Savills danh tiếng cũng là điểm cộng lớn, để tạo ra lợi ích bền vững, quy trình chuyên nghiệp cho những nhà đầu tư shophouse - cộng đồng kinh doanh du lịch, thương mại năng động trong tương lai tại Huế.

Đại diện IMG Huế chia sẻ, yếu tố giúp chủ đầu tư tự tin ra hàng trong thời điểm BĐS Huế gần như không có nguồn cung mới này, chính là pháp lý chuẩn chỉnh, được phép mở bán theo quy định từ năm 2023. Hiện dự án đang hoàn thiện 90% và chuẩn bị bàn giao cho khách hàng vào Quý IV/2024. Đặc biệt, nhà mẫu An Cựu Galleria sẽ chính thức mở cửa đón khách vào tháng 9 cùng dịp khai trương TTTM AEON MALL.

Nhiều chuyên gia cho rằng, không chỉ là một lựa chọn đầu tư hấp dẫn, tiềm năng thương mại thịnh vượng mà An Cựu Galleria tạo dựng cùng AEON MALL hứa hẹn giúp vùng đất cố đô cất cánh, khẳng định vị thế trên bản đồ kinh tế khu vực trong thời gian tới.

