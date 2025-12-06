AEON Việt Nam 3 năm liền vào Top 3 Doanh nghiệp bền vững ngành Thương mại - Dịch vụ

Lễ Công bố các Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam là một sự kiện uy tín thường niên, đã diễn ra trong 10 năm liên tiếp, được triển khai theo nghị quyết 398/TB-VPCP ngày 15/12/2015 của Văn phòng Chính phủ. Chương trình ngày càng khẳng định được vị thế và giá trị bền vững của Bộ chỉ số CSI trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Sự kiện được tổ chức bởi Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD). Chương trình có sự phối hợp chỉ đạo của Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Nội vụ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, và Bộ Tài chính, cùng với hỗ trợ chuyên môn từ công ty Deloitte Việt Nam.

Bộ chỉ số CSI ngày càng nhận được sự đánh giá cao của Chính phủ cũng như các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam về tính hiệu quả và thực tiễn trong việc hỗ trợ và lan tỏa thực hành Phát triển Bền vững (PTBV). Tại Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/9/2020 về Phát triển bền vững, Thủ tướng đã chỉ đạo VCCI tiếp tục thực hiện đánh giá doanh nghiệp phát triển bền vững dựa trên Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) theo thông lệ quốc tế; công bố thường niên bảng xếp hạng CSI của các doanh nghiệp trên truyền thông đại chúng và nhân rộng áp dụng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Riêng Bộ chỉ số CSI 2025 bao gồm 145 chỉ số. Trong đó, các chỉ số được chia ra hai cấp độ là cơ bản và nâng cao. Cụ thể là, chỉ số cơ bản bao gồm các chỉ số C (Core) chiếm 60% và các chỉ số nâng cao (A - Advance) chiếm 40%. Bên cạnh đó, Bộ chỉ số CSI 2025 được cập nhật, điều chỉnh theo các yêu cầu tuân thủ của các chính sách, pháp luật Việt Nam năm 2025, và các yêu cầu báo cáo bền vững theo các tiêu chuẩn, thông lệ quốc tế mới đã được tinh chỉnh phù hợp với điều kiện và pháp luật Việt Nam, tích hợp yêu cầu các yếu tố môi trường – xã hội và quản trị (E-S-G).

Dựa trên kết quả đánh giá theo Bộ chỉ số CSI 2025, AEON Việt Nam tiếp tục được vinh danh trong Top 3 doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực Thương mại – Dịch vụ ở năm thứ ba liên tiếp. Thành tích này chứng minh cho sự nỗ lực không ngừng của AEON Việt Nam trong việc nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, triển khai các sáng kiến bảo vệ môi trường mang tính đột phá, và đẩy mạnh cam kết phát triển cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội toàn diện.

Danh hiệu Top 3 Doanh nghiệp Bền vững ngành Thương Mại-Dịch vụ củng cố vị thế tiên phong của AEON Việt Nam trong hành trình kiến tạo doanh nghiệp phát triển bền vững

Chiến lược phát triển bền vững của AEON Việt Nam được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: kinh tế, môi trường và xã hội. Ba trụ cột này tạo nên nền tảng vững chắc cho hành trình đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Việt Nam, đồng thời thể hiện cam kết của doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng. Với thông điệp mỗi giao dịch của khách hàng đều trở nên "Từng đồng, đều ý nghĩa," doanh nghiệp không chỉ thúc đẩy thói quen tiêu dùng có trách nhiệm mà còn khẳng định quyết tâm cùng các bên liên quan xây dựng một tương lai bền vững cho Việt Nam.

Đối với trụ cột kinh tế, AEON Việt Nam đặt mục tiêu đóng góp vào sự phát triển bền vững của cộng đồng thông qua việc hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp địa phương, mở rộng thị trường cho sản phẩm Việt, phát triển các dòng sản phẩm nhãn hàng riêng, và nâng cao năng lực chuỗi cung ứng, từ đó đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế dài hạn.

Mục tiêu này được thực hiện thông qua các chiến lược đa chiều thông qua các hoạt động: chia sẻ tiêu chuẩn và yêu cầu kỹ thuật hàng hóa của AEON; xúc tiến giao thương – kết nối cung cầu; mở rộng cơ hội tiếp cận, giới thiệu hàng hóa đến với khách hàng tại AEON; và tìm kiếm, hợp tác với các nhà cung cấp để phát triển các sản phẩm Nhãn hàng riêng của AEON.

Điển hình, AEON Việt Nam đã phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) tổ chức "Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm" và "Chương trình tuần lễ kết nối giao thương" vào ngày 04 - 07/12/2025 tại AEON Bình Tân. Song song đó, cũng trong ngày 04/12/2025, đại diện AEON Việt Nam đã tham gia "Diễn đàn Kết nối Doanh nghiệp Việt Nam - Nhật Bản Khai thác tiềm năng Hàng hóa Vùng Đồng Bằng sông Cửu Long" tại Đại học Cần Thơ. Nối tiếp, vào ngày 5/12/2025, "Chương trình Kết nối Doanh nghiệp đưa hàng vào chuỗi siêu thị AEON" đã diễn ra tại AEON Bình Tân. Thêm vào đó, để tạo cơ hội cho các doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ gặp khó khăn trong việc nắm bắt quy định chất lượng và đưa sản phẩm vào hệ thống bán lẻ của AEON Việt Nam, Chương trình "Đồng hành cùng nhà cung cấp địa phương" của AEON Việt Nam sẽ được tổ chức tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội lần lượt vào ngày 15/12/2025 và ngày 8/1/2026.

Tuần lễ kết nối giao thương và giới thiệu sản phẩm" và "Chương trình tuần lễ kết nối giao thương" được tổ chức lần đầu tiên tại TTTM AEON Bình Tân từ ngày 04/12 đến 07/12/2025.

Đối với trụ cột phát triển bền vững về môi trường, với vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, AEON Việt Nam cam kết đồng hành cùng cộng đồng trong hành trình hướng đến tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường. Để đạt được mục tiêu giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường xung quanh từ hoạt động kinh doanh, AEON Việt Nam nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa dùng một lần, hướng đến 80% giao dịch từ chối túi ni-lông dùng 1 lần vào năm 2030. Đồng thời, AEON tập trung vào kiến tạo thế hệ người tiêu dùng bền vững tương lai thông qua các chương trình giáo dục về môi trường. Và bảo tồn đa dạng sinh học địa phương cũng là một trong những hoạt động trọng tâm về phát triển bền vững môi trường AEON Việt Nam hướng đến.

AEON Việt Nam đã ghi nhận được những kết quả tích cực đối với hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học địa phương. Trong năm 2025, AEON Việt Nam đã tổ chức hai buổi lễ trồng cây tại AEON Tân An và AEON Midori, nằm trong khuôn khổ chương trình cánh rừng quê hương AEON. Tính đến đầu tháng 11/2025, tổng số cây xanh tại tất cả các quốc gia AEON đã trồng lên tới 12,7 triệu cây, trong đó số lượng cây được trồng tại Việt Nam là 114.000 cây.

Tính đến đầu tháng 11/2025, AEON đã cùng với khách hàng, đối tác và cộng đồng địa phương trồng 114.000 cây tại Việt Nam.

Bên cạnh hoạt động trồng cây, AEON Việt Nam cũng chú trọng đào tạo và phát triển thế hệ tiêu dùng bền vững tương lai thông qua nhiều sáng kiến như chương trình AEON Cheers Club (Tiểu đội bền vững). Tính đến năm 2025 chương trình được mở rộng ra 3 miền và ghi nhận số lượng học sinh tham gia tăng gấp 3 lần ở năm thứ 2 triển khai. Chương trình tập trung vào mục tiêu SDG số 13 của Liên Hợp Quốc liên quan đến hành động vì môi trường, nhằm nâng cao nhận thức về phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong sinh hoạt thường ngày.

AEON Việt Nam đã triển khai chương trình AEON Cheers Club, tính đến năm 2025 chương trình được mở rộng ra 3 miền và ghi nhận số lượng học sinh tham gia tăng gấp 3 lần chỉ sau 2 năm.

Tiếp nối trụ cột phát triển bền vững, tại trụ cột xã hội, AEON Việt Nam tập trung vào bốn mục tiêu sau: nuôi dưỡng thế hệ trẻ; phát triển sức khỏe thể chất và tinh thần; khắc phục hậu quả thiên tai; và thúc đẩy đa dạng - công bằng - hòa nhập (D.E.I).

Việc 3 năm liên tiếp AEON Việt Nam đạt vị trí Top 3 Doanh nghiệp Bền vững (CSI) ngành Thương mại - Dịch vụ được xem là cột mốc quan trọng tiếp theo trong hành trình AEON Việt Nam hướng đến những mục tiêu cao hơn. Trong thời gian tới, AEON Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần Phát triển Bền vững (PTBV) tới các đối tác và cộng đồng. Qua đó, AEON có thể tạo động lực để xây dựng hệ sinh thái kinh doanh hài hòa, cân bằng giữa lợi ích kinh tế với trách nhiệm bảo vệ môi trường.