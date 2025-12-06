Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nóng: Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

06-12-2025 - 16:18 PM | Doanh nghiệp

Nóng: Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về kê khai, tính thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm mới đáng chú ý là thời điểm kê khai doanh thu được phân theo giai đoạn bắt đầu kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm, doanh thu phát sinh phải kê khai đến hết ngày 30/6 và nộp tờ khai lần đầu chậm nhất ngày 30/7. Trường hợp bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, việc kê khai doanh thu phải hoàn tất chậm nhất ngày 31/1 năm sau.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên căn cứ doanh thu thực tế kê khai để tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ ngày 1/1/2026.

Trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là thời hạn kê khai doanh thu theo quy định nêu trên.

Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo các quy định nêu trên.

Dự thảo cũng quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng di động có kết nối trực tiếp dữ liệu với ngành thuế.﻿

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.﻿

Toàn văn dự thảo

Lưu ý quan trọng: Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản kê khai thuế trên eTax Mobile theo 4 bước sau
  ﻿﻿

Phụng Tiên

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
‘Đại gia’ Thái Lan cam kết với Việt Nam

‘Đại gia’ Thái Lan cam kết với Việt Nam Nổi bật

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: Tôi và anh Dương Công Minh chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025

Cựu Chủ tịch Bamboo Airways: Tôi và anh Dương Công Minh chịu trách nhiệm trước các khoản nợ phát sinh từ tháng 8/2022 đến ngày 25/9/2025 Nổi bật

AIA Việt Nam bắt tay Vinmec mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

AIA Việt Nam bắt tay Vinmec mở rộng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe cao cấp

11:30 , 06/12/2025
THACO hợp tác với Hyundai Rotem sản xuất tàu điện và tàu cao tốc tại Việt Nam

THACO hợp tác với Hyundai Rotem sản xuất tàu điện và tàu cao tốc tại Việt Nam

10:46 , 06/12/2025
Ông Nguyễn Tử Quảng kiến nghị: Cần chấp nhận doanh nghiệp thế chấp tài sản công nghệ để vay vốn

Ông Nguyễn Tử Quảng kiến nghị: Cần chấp nhận doanh nghiệp thế chấp tài sản công nghệ để vay vốn

10:43 , 06/12/2025
Một doanh nghiệp trên sàn giải thể công ty con ngành nước sạch do kinh doanh không hiệu quả

Một doanh nghiệp trên sàn giải thể công ty con ngành nước sạch do kinh doanh không hiệu quả

09:54 , 06/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên