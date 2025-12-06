Nóng: Bộ Tài chính đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỉ đồng/năm không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về kê khai, tính thuế và sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Điểm mới đáng chú ý là thời điểm kê khai doanh thu được phân theo giai đoạn bắt đầu kinh doanh.

Nếu hộ kinh doanh đi vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm, doanh thu phát sinh phải kê khai đến hết ngày 30/6 và nộp tờ khai lần đầu chậm nhất ngày 30/7. Trường hợp bắt đầu kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, việc kê khai doanh thu phải hoàn tất chậm nhất ngày 31/1 năm sau.



Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nêu trên căn cứ doanh thu thực tế kê khai để tự xác định thuộc đối tượng không chịu thuế, đối tượng không phải nộp thuế, đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân từ ngày 1/1/2026.

Trường hợp thuộc đối tượng chịu thuế, đối tượng phải nộp thuế thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là thời hạn kê khai doanh thu theo quy định nêu trên.



Từ năm tiếp theo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện theo các quy định nêu trên.



Dự thảo cũng quy định hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỉ đồng trở lên sẽ phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, ứng dụng di động có kết nối trực tiếp dữ liệu với ngành thuế.﻿

Hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu hàng năm dưới 1 tỉ đồng không bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.



Trường hợp đáp ứng điều kiện về cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì cơ quan thuế khuyến khích và hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.



Trường hợp hộ, cá nhân kinh doanh không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử thì thực hiện khai và nộp thuế trước khi được cơ quan thuế cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.﻿

