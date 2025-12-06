Một doanh nghiệp trên sàn giải thể công ty con ngành nước sạch do kinh doanh không hiệu quả

CTCP Quốc tế Sơn Hà (mã CK: SHI) vừa thông báo giải thể công ty con là công ty TNHH Quản lý Vận hành và Kinh doanh Nước sạch Sơn Hà (SH Water) từ ngày 4/12/2025. Công ty cho biết việc giải thể là do hoạt động kinh doanh không mang lại hiệu quả.

SH Water được thành lập ngày 21/8/2020, đặt trụ sở tại Cụm công nghiệp Từ Liêm (Hà Nội) và hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý nước sạch với vốn điều lệ 10 tỷ đồng. Người đứng đầu trước giải thể là ông Nguyễn Đình Quý, Phó Tổng giám đốc SHI, kiêm Chủ tịch HĐTV.



Quyết định giải thể công ty con đã được HĐQT SHI thông qua từ ngày 12/8/2025, như một phần trong kế hoạch tái cơ cấu nhóm doanh nghiệp thành viên. Song song với SH Water, trong tháng 10 và 11, SHI cũng đã đóng cửa hai chi nhánh tại Tuyên Quang và Bắc Giang.



Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh dự án KCN Tam Dương I – Khu vực 2 có sự điều chỉnh lớn về tổng mức đầu tư. Theo cập nhật mới, vốn đầu tư dự án tăng mạnh từ hơn 1.300 tỷ đồng lên gần 2.300 tỷ đồng. Tương ứng, phần vốn góp của chủ đầu tư được điều chỉnh từ gần 199 tỷ đồng lên gần 761 tỷ đồng.



SHI cho biết chi phí thực hiện dự án dự kiến đội lên gần 934 tỷ đồng, tăng khoảng 71% so với phương án ban đầu, chủ yếu do chi phí giải phóng mặt bằng tăng gần gấp đôi, cùng với sự gia tăng của chi phí xây dựng, dự phòng và lãi vay trong giai đoạn thi công.



Do chi phí phát sinh lớn, tiến độ góp vốn của nhà đầu tư được lùi đến năm 2026 thay vì 2024. Phần vốn huy động còn lại, gần 1.500 tỷ đồng, cũng được gia hạn thời điểm hoàn tất sang tháng 2/2029, muộn hơn hai năm so với kế hoạch cũ.

Trên thị trường chứng khoán, ﻿cổ phiếu SHI phiên ngày 5/12 có giá là 14.600 đồng/cp. Vốn hoá thị trường đạt 2.481 tỷ đồng.