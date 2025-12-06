Một công ty bất động sản trên sàn HoSE thay Tổng Giám đốc

CTCP Vạn Phát Hưng (HOSE: VPH) vừa công bố quyết định thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Ngô Thanh Xuân đã nộp đơn xin từ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật từ ngày 02/12/2025 với lý do cá nhân. HĐQT thống nhất miễn nhiệm ông Xuân kể từ ngày 05/12/2025.



Người kế nhiệm là ông Châu Quang Đạt, hiện là Phó Tổng Giám đốc. Đáng chú ý, ông Đạt chỉ mới được bổ nhiệm vào vị trí Phó Tổng của VPH từ ngày 07/11/2025, tức chưa đầy một tháng trước khi được giao trọng trách đứng đầu bộ máy điều hành.



Chuỗi thua lỗ kéo dài



Việc thay đổi Tổng Giám đốc diễn ra trong bối cảnh Vạn Phát Hưng trải qua quý thứ tư liên tiếp báo lỗ. Quý III/2025, doanh nghiệp ghi nhận gần 39 tỷ đồng doanh thu thuần, song vẫn lỗ hơn 10 tỷ đồng do không phát sinh doanh thu bất động sản – mảng cốt lõi. Hoạt động xây dựng trong kỳ cũng không tạo ra lợi nhuận vì phần việc chính được giao cho bên thứ ba.



Lũy kế 9 tháng đầu năm, VPH đạt 82 tỷ đồng doanh thu (tăng 2,4 lần cùng kỳ) nhưng vẫn lỗ ròng gần 20 tỷ đồng. Dòng tiền kinh doanh tiếp tục âm nặng hơn 480 tỷ đồng, phần lớn do khoản phải thu tăng thêm hơn 415 tỷ.

Không chỉ hoạt động kinh doanh suy giảm, doanh nghiệp còn khiến cổ đông hụt hẫng khi quyết định lùi thời hạn chi trả cổ tức 2024 đến chậm nhất 17/07/2026, nhằm cân đối dòng tiền và đảm bảo hoạt động ổn định trong giai đoạn cơ cấu lại tài chính. Trước đó, VPH đã phê duyệt chi trả cổ tức tỷ lệ 5% bằng tiền, tương ứng khoảng 47 tỷ đồng.



VPH từng ghi nhận cú hích lớn năm 2024



Trái ngược khó khăn năm 2025, VPH từng ghi nhận kết quả tích cực trong năm 2024 khi thu về 349 tỷ đồng nhờ hoàn tất chuyển nhượng khu dân cư Nhơn Đức (Nhà Bè). Thương vụ này cũng khép lại chuỗi vướng mắc kéo dài nhiều năm sau khi thương lượng bất thành với Lotte Land.



Năm 2025, công ty đặt mục tiêu 158 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, song ban lãnh đạo thừa nhận thị trường bất động sản đang trong giai đoạn rủi ro, khiến VPH không có nguồn thu ổn định trong năm nay.



Định hướng dài hạn: dưỡng lão – giáo dục và tìm kiếm quỹ đất mới



Theo định hướng chiến lược, Vạn Phát Hưng kỳ vọng tái cơ cấu danh mục và mở rộng sang các lĩnh vực ít biến động hơn.



Dự án Viện dưỡng lão Định An được xác định là trọng tâm, dựa trên xu hướng già hóa dân số tại Việt Nam và đặc biệt tại TP.HCM – nơi nhu cầu dịch vụ dưỡng lão được dự báo tăng mạnh trong 5 năm tới.



Ở lĩnh vực giáo dục, VPH cho biết đang sở hữu lợi thế về quỹ đất và sẽ đẩy mạnh phát triển trong giai đoạn tới nhằm đa dạng hóa nguồn thu.



Song song với đó, công ty tiếp tục tìm kiếm quỹ đất mới phù hợp với định hướng phát triển dài hạn, thay vì tập trung vào các dự án lớn, rủi ro cao như giai đoạn trước.