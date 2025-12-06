Tập đoàn Generali đạt kết quả kinh doanh ấn tượng sau 9 tháng đầu năm 2025

Tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 73,1 tỷ Euro (tăng 3,7%) được thúc đẩy chủ yếu bởi tăng trưởng nổi trội của mảng Bảo hiểm Phi nhân thọ, đạt mức tăng 7,2%. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh Bảo hiểm Nhân thọ đạt 10,4 tỷ Euro, phản ánh sự tăng trưởng bền vững đến từ các dòng sản phẩm ưu tiên như bảo vệ – sức khỏe, hỗn hợp và liên kết đơn vị.

Kết quả hoạt động đạt 5,9 tỷ Euro (tăng 10,1%), với đóng góp mạnh mẽ từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ (tăng 23,9%). Tỷ lệ chi phí kết hợp cải thiện đáng kể xuống 92,3% (giảm 1,7 điểm %). Tỷ lệ chi phí kết hợp chưa chiết khấu tiếp tục cải thiện về 94,2% (giảm 2,1 điểm %), cho thấy hiệu quả kỹ thuật ngày càng vững chắc. Lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt 3,3 tỷ Euro (tăng 14%), nhờ hiệu quả hoạt động mạnh mẽ trên toàn hệ thống.

Lợi nhuận sau điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu (EPS) đạt 2,16 Euro (tăng 16%). Vị thế vốn duy trì rất vững mạnh, với Biên khả năng thanh toán tăng lên 214% (so với 210% cuối năm 2024), được củng cố bởi khả năng tạo vốn bền vững và chương trình mua lại cổ phiếu trị giá 500 triệu Euro.

Ông Cristiano Borean, Giám đốc Tài chính Tập đoàn Generali, cho biết: "9 tháng đầu năm 2025 tiếp tục khẳng định khởi đầu rất mạnh mẽ cho chu kỳ chiến lược mới của Tập đoàn. Tất cả các phân khúc kinh doanh đều đóng góp tích cực, giúp kết quả hoạt động tăng trưởng ở mức hai chữ số. Mảng Nhân thọ ghi nhận dòng tiền thuần ổn định, nhờ tập trung các dòng sản phẩm ưu tiên. Mảng Bảo hiểm Phi nhân thọ duy trì tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ và khẳng định năng lực kỹ thuật vượt trội, đồng thời cải thiện thêm tỷ lệ chi phí kết hợp chưa chiết khấu.

Sau hai năm liên tiếp chịu ảnh hưởng từ các sự kiện thiên tai, năm 2025 ghi nhận diễn biến thuận lợi hơn. Tổng chi phí bồi thường liên quan đến thiên tai trong 9 tháng đạt 573 triệu Euro, tương đương hơn một nửa ngân sách cả năm.

Với việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai kế hoạch chiến lược "Người Bạn Trọn Đời 27: Tiên Phong Vượt Trội" (Lifetime Partner 27: Driving Excellence), chúng tôi tận dụng những diễn biến tích cực này để củng cố hơn nữa bảng cân đối kế toán và gia tăng sự tự tin vào khả năng vượt mục tiêu của kế hoạch ba năm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục mang lại giá trị cho tất cả các bên liên quan, dựa trên đà tăng trưởng tích cực, lợi nhuận sau điều chỉnh trên mỗi cổ phiếu tăng 16% so với cùng kỳ năm trước, và hưởng lợi từ bảng cân đối kế toán vững mạnh, với đa dạng các nguồn tạo tiền mặt cũng như vị thế tài chính vững chắc."