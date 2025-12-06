Tiềm lực chủ đầu tư 2 tòa cao ốc 6.000 tỷ đồng thay thế chợ Sắt vừa được Hải Phòng gia hạn sử dụng đất

Gia hạn sử dụng đất tại dự án thay thế chợ Sắt

UBND TP Hải Phòng vừa qua đã có quyết định gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho Công ty cổ phần May – Diêm Sài Gòn, chủ đầu tư dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê tại khu vực chợ Sắt, phường Hồng Bàng.

Thành phố cho biết doanh nghiệp được gia hạn vì chưa đưa đất vào sử dụng theo quy định. Giá đất tính tiền trong thời gian này được áp dụng theo bảng giá đất quận Hồng Bàng cũ. Thời gian gia hạn 24 tháng bắt đầu từ 21/11/2025.

TP Hải Phòng giao Sở NN&MT chủ trì cùng các sở ngành, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất của Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn. Trường hợp hết thời hạn được gia hạn mà không đưa đất vào sử dụng, lập hồ sơ trình UBND thành phố thu hồi.

TP Hải Phòng cũng giao cơ quan Thuế thành phố kiểm tra, xác định khoản tiền phải nộp bổ sung trong thời gian được gia hạn sử dụng đất, hướng dẫn, đôn đốc nộp vào ngân sách.

Phối cảnh dự án

Hồi tháng 5/2023, UBND TP Hải Phòng tổ chức khởi công Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, vui chơi giải trí, khách sạn 5 sao và văn phòng cho thuê thay thế chợ Sắt, biểu tượng một thời thành phố cảng.

Dự án được đầu tư hơn 6.000 tỷ đồng, do Công ty Cổ phần May – Diêm Sài Gòn làm chủ đầu tư. Trong đó, doanh nghiệp này góp 1.213 tỷ đồng vốn và huy động thêm 4.800 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Dự án gồm 2 tòa nhà 40 tầng nổi (cao 146m), 2 tầng hầm được xây dựng trên khu đất rộng 1,5ha, thuộc phường Phan Bội Châu (quận Hồng Bàng cũ), nay là phường Hồng Bàng (TP Hải Phòng).

Theo dự kiến, tòa tháp đôi sẽ hoàn thành vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, kể từ khi khởi công, hơn 2 năm qua dự án mới triển khai một phần rất nhỏ khối lượng công việc. Trong đó, mới hoàn thành khảo sát địa chất phục vụ thiết kế, thi công cọc thử nghiệm, lập phương án thi công tường vây nhằm đảo bảo ổn định địa chất khu vực lân cận.

May - Diêm Sài Gòn tiềm lực ra sao?

Về chủ đầu tư, CTCP May - Diêm Sài Gòn tiền thân là nhà máy Diêm Bến Thủy (Vinh) được thành lập từ đầu thế kỷ XX. Đến năm 1948, công ty này được Nhà nước tiếp quản quốc hữu hóa và chuyển thành Nhà máy Diêm Hòa Bình trực thuộc Tổng Công ty Giấy - Gỗ - Diêm.

Tháng 7/2004, công ty hoàn thành cổ phần hóa, lấy tên là CTCP May - Diêm Sài Gòn (SMG), hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.

Sau nhiều lần thay đổi, cập nhật đến tháng 8/2023, May - Diêm Sài Gòn tăng vốn điều lệ từ 4.380 tỷ đồng lên mức 5.059 tỷ đồng. Hiện bà Nguyễn Chi Mai (SN 1991) làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.

Theo tìm hiểu, bà Nguyễn Chi Mai còn là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản New Star Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Long Vân và Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Bất động sản Quỳnh Lưu.

Được biết, cổ đông lớn nhất tại May – Diêm Sài Gòn là CTCP Đầu tư Phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam (TNR Holdings Việt Nam), thành viên phụ trách mảng bất động sản đô thị của ROX Group (tiền thân là TNG Holdings).

Hiện nay, May - Diêm Sài Gòn là chủ đầu tư nhiều dự án bất động sản khắp cả nước. Trong đó phải kể tới dự án Khu Cao Ốc Hòa Bình (tên thương mại The Goldview) tại 346 Bến Vân Đồn, phường 1, quận 4 nay là phường Vĩnh Hội, TP.HCM.

Tổ hợp này gồm 2 tòa tháp A và B, tòa A cao 33 tầng và 2 tầng hầm, tòa B cao 27 tầng và 2 tầng hầm. Trong đó, tháp A có tổng số 1.459 căn hộ bán và 146 căn hộ dịch vụ và tháp B có 300 căn hộ dịch vụ (tổng 1.905 căn hộ).

Theo dữ liệu của PV, hồi tháng 2/2025, May - Diêm Sài Gòn đã mang quyền tài sản phát sinh thuộc phần diện tích 10,701.78 m2 sàn trung tâm thương mại tại Khu cao ốc Hòa Bình đem thế chấp tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB).

Tại Hải Phòng, ngoài 2 tòa tháp thay thế chợ Sắt, May - Diêm Sài Gòn thực hiện dự án phát triển khu dân cư tại thị trấn Vĩnh Bảo, được quảng bá với tên gọi TNR Stars Vĩnh Bảo.

Tại tỉnh Thanh Hóa, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu dân cư Nam Cổ Đam, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn (cũ) vào tháng 8/2019.

Tại tỉnh Phú Thọ, May - Diêm Sài Gòn được lựa chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở đô thị Hà Lộc, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ (cũ) theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 09/06/2021.

Cùng thời điểm tháng 6/2021, May - Diêm Sài Gòn được chọn làm nhà đầu tư thực hiện dự án Khu nhà ở Đô thị Thanh Sơn tại Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn (cũ) tỉnh Phú Thọ.

Trở lại phía Nam, ngày 21/03/2024, UBND tỉnh Trà Vinh có quyết định số 399/QĐ- UBND chấp thuận doanh nghiệp này làm nhà đầu tư thực hiện Dự án khu dân cư thị trấn Tiểu Cần, huyện Tiểu Cần (cũ) tỉnh Trà Vinh.

May - Diêm Sài Gòn cũng thực hiện nhiều dự án khác tại khu vực phía Nam như: Khu đô thị Thị trấn An Châu 2, tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang (cũ) hay Dự án Khu dân cư mới (nằm trong khu hành chính huyện kết hợp khu dân cư thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai cũ); Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định cũ)...

Thời gian gần đây May - Diêm Sài Gòn gây chú ý khi liên tiếp huy động hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu. Thống kê dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), May - Diêm Sài Gòn đã phát hành 08 lô trái phiếu từ ngày 12/8/2025 đến 2/12/2025.

Các lô trái phiếu có giá trị phát hành từ 470 tỷ đồng đến 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn từ từ 84 tháng đến 108 tháng, lãi suất cố định từ 9-9,2%/năm, thanh toán lãi một lần khi đến hạn.

Trong đó, lô gần nhất có mã MSG32508 có khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành đạt 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 108 tháng kể từ ngày phát hành. Lô trái phiếu được phát hành và hoàn tất vào ngày 2/12/2025; dự kiến đáo hạn vào ngày 2/12/2034.



