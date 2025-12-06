Nâng tầm quản trị doanh nghiệp: Chìa khóa thu hút dòng vốn quốc tế

Đây là sự kiện chuyên môn uy tín hàng đầu tại Việt Nam về Quản trị Công ty (QTCT) gắn với Phát triển Bền vững và ESG do VIOD tổ chức với sự hỗ trợ của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và sự đồng hành của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), cùng hỗ trợ chuyên môn của các Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX), Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX).

AF8 là nơi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cùng trao đổi, cam kết hành động nhằm nâng cấp “Hệ điều hành QTCT”, bứt phá khỏi tư duy tuân thủ truyền thống để tham gia sân chơi thị trường vốn khu vực và quốc tế với hai tài sản đặc biệt: Niềm tin và Danh tiếng.

Hai điểm nhấn lớn trong năm 2025 là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào “đường đua” nâng cấp lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây là sự ghi nhận cho một quá trình cải cách kiên trì và liên tục của cơ quan quản lý, các Sở Giao dịch, các định chế trung gian và cộng đồng doanh nghiệp niêm yết.

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang trở nên hấp dẫn và có khả năng thu hút một lượng vốn đáng kể từ các quỹ đầu tư quốc tế, dự báo có thể lên đến 3 - 5 tỷ USD trong ngắn hạn sau khi chính thức nâng hạng, và trong dài hạn có thể lên tới 25 tỷ USD vào 2030 khi có cả FTSE Russell & MSCI cùng tham gia.

Tuy nhiên, việc vận hành Thị trường Mới nổi cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn trong việc phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, đa dạng sở hữu, gia tăng sở hữu của các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư quốc tế, tiếp tục nâng cao giá trị và sức hút của doanh nghiệp niêm yết.

Trong bối cảnh đó, QTCT đã trở thành mục tiêu trung tâm và ưu tiên hàng đầu, bởi đây chính là yếu tố quyết định cách doanh nghiệp sử dụng vốn, quản trị rủi ro, bảo vệ cổ đông và xây dựng uy tín với nhà đầu tư. QTCT cũng chính là nguồn gốc của tính minh bạch và chất lượng QTCT luôn là tiêu chí số một trong quyết định phân bổ vốn của các nhà đầu tư có trách nhiệm vào những thị trường mới nổi như Việt Nam.

Đồng thời, sự chuyển dịch và nâng cấp của thị trường vốn Việt Nam cũng đặt ra yêu cầu mới đối với toàn bộ hệ sinh thái thị trường, đòi hỏi một sự thay đổi tư duy chiến lược bắt đầu từ chính các doanh nghiệp và bắt đầu từ Hội đồng Quản trị (HĐQT) với “tư duy bứt phá”.

Bứt phá đơn giản là chuyển đổi từ tư duy tuân thủ truyền thống sang tuân thủ chủ động, hướng tới quản trị hiệu quả theo các nguyên tắc và chuẩn mực QTCT quốc tế. Một HĐQT có trách nhiệm, giám sát hiệu quả và quản trị rủi ro tốt sẽ tạo ra hiệu ứng lan toả mạnh mẽ để xây dựng Niềm tin của nhà đầu tư và Danh tiếng trên thị trường.

Đây chính là hai thành tố phi tài chính quan trọng làm gia tăng giá trị doanh nghiệp, song hành cùng các chỉ số tài chính truyền thống như EBITDA. Niềm tin giúp doanh nghiệp được hưởng chi phí vốn thấp hơn, được định giá cao hơn và quan trọng nhất là được định giá ổn định hơn, ngay cả khi EBITDA chưa tăng trưởng mạnh.

Chủ đề AF8 năm nay nhấn mạnh vào tầm quan trọng của hai yếu tố phi tài chính cốt lõi của doanh nghiệp: Niềm tin và Danh tiếng. Từ góc nhìn và đánh giá của các quỹ đầu tư chuyên nghiệp và các nhà đầu tư có trách nhiệm, đây là hai yếu tố thể hiện năng lực cạnh tranh chiến lược, là “sức mạnh mềm” có trọng số ngày càng lớn trong việc định giá doanh nghiệp trên thị trường vốn.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) mang đến những thông tin cập nhật về xu thế phát triển thị trường vốn khu vực và thông điệp về việc thực thi QTCT theo Nguyên tắc của OECD hướng tới sự hoàn thiện hệ sinh thái thị trường Việt Nam. Đại diện Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) tại Việt Nam cũng chia sẻ lý do Thụy Sĩ – quốc gia duy nhất trong nhóm 10 nhà tài trợ ODA lớn nhất của Việt Nam – luôn duy trì các chương trình đầu tư và hỗ trợ cho sự phát triển khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam, tập trung chuyên sâu vào Quản trị (Private Sector Governance).

Đồng thời, AF8 có sự tham gia chia sẻ của các chuyên gia hàng đầu về QTCT. Ông Michael Kokalari - Kinh tế trưởng, Công ty Quản lý Quỹ VinaCapital mang đến góc nhìn về “Toàn cảnh bức tranh kinh tế Việt Nam 2025-2026: Tác động đến thị trường chứng khoán và thị trường tài chính”.

Bà Alejandra Medina - Quản lý Quản trị Công ty khu vực Châu Á, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chia sẻ về việc thúc đẩy “Thực hành các Nguyên tắc QTCT của G20/OECD đối với thị trường mới nổi".

Ông Phan Lê Thành Long - Tổng Giám đốc VIOD, trình bày Chiến lược định vị thị trường chứng khoán Việt Nam trong lĩnh vực quản trị trong khu vực thông qua nhóm Doanh nghiệp ACGS20, với các mục tiêu và chương trình hành động cụ thể nhằm để trở thành Doanh nghiệp đạt chuẩn “Tài sản ASEAN”



Một trong những điểm nhấn của AF8 là phiên tọa đàm về định vị giá trị niềm tin và thương hiệu doanh nghiệp trên thị trường vốn, với sự tham gia của đại diện Vinamilk, SSI, Viện Thành viên Hội đồng quản trị Malaysia (ICDM) và chuyên gia MSCI.

Các diễn giả đã thảo luận về cách Hội đồng quản trị cần đổi mới tư duy và hành động trong bối cảnh thị trường bước vào chu kỳ phát triển mới, nhằm củng cố niềm tin nhà đầu tư và nâng cao giá trị thương hiệu trong giai đoạn 5 năm tới.

Các điểm nhấn và sáng kiến nổi bật về QTCT tại AF8 bao gồm Giới thiệu sáng kiến “ACGS20 – Khát vọng Vươn tầm Khu vực”, với nhóm 20 doanh nghiệp Doanh nghiệp cam kết & tiên phong hướng tới đạt chuẩn xếp hạng Tài sản ASEAN. Công bố Top VNCG50 2025 - Tôn vinh Doanh nghiệp tiên phong cam kết thực hành QTCT tốt và hướng tới bộ chỉ số VNCG50. Vinh danh Top 05 "Hội đồng Quản trị của năm” 2025 & 01 “Hội đồng Quản trị đa dạng” – Tôn vinh các HĐQT tiêu biểu tiên phong cam kết thực hành QTCT tốt.﻿

Bên cạnh phiên toàn thể, lần đầu tiên, AF8 đưa ra hai phiên chuyên đề đặc biệt diễn ra song song.

Phiên chuyên đề 1: “Xếp hạng ESG và Quản trị Rủi ro Biến đổi Khí hậu”, với sự tham gia của đại diện MSCI và Quỹ Dynam Capital. Đây là một vấn đề mới thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các quỹ đầu tư đang hoạt động tại Việt Nam, các công ty chứng khoán, và đặc biệt là các doanh nghiệp đang hướng tới tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư quốc tế.

Phiên chuyên đề 2: “Định vị Giá trị Doanh nghiệp Gia đình – Gia tăng Quyền năng Khu vực Kinh tế Tư nhân”. Doanh nghiệp gia đình được xem là nguồn “hàng hóa mới chất lượng cao” bổ sung quan trọng cho thị trường. Chính vì vậy, thực hành QTCT tốt ngay từ giai đoạn xây dựng chiến lược IPO không chỉ giúp doanh nghiệp tối ưu hóa hiệu quả huy động vốn, mà còn tạo dựng niềm tin vững chắc từ phía nhà đầu tư.﻿

AF8 tiếp tục khẳng định vai trò của Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam trong việc thúc đẩy chuẩn mực quản trị công ty tại Việt Nam, đồng thời góp phần xây dựng một thị trường vốn minh bạch, bền vững và đủ sức cạnh tranh trong khu vực.