Lưu ý quan trọng: Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản kê khai thuế trên eTax Mobile theo 4 bước sau

Hiện nay, Cục Thuế đã triển khai Cổng trải nghiệm dành cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm quen trước khi áp dụng mô hình mới từ ngày 01/01/2026 để giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuận tiện hơn trong việc kê khai, nộp thuế sau này. Hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được làm quen giao diện, kê khai, tra cứu nghĩa vụ và giả định lập - nộp tờ khai trên ứng dụng eTax mobile.

Để có thể trải nghiệm các tính năng này, Người nộp thuế cập nhật e Tax Mobile lên phiên bản mới nhất, tính năng trải nghiệm sẽ xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính. Giao diện thông báo được hiển thị rõ ràng, hướng dẫn người nộp thuế tiếp tục truy cập và nhập đầy đủ thông tin để bắt đầu quá trình trải nghiệm.

Thuế TP Hà Nội khuyến khích hộ kinh doanh chủ động thực hành kê khai, nộp thuế trên Công trải nghiệm để tránh bỡ ngỡ và hạn chế sai sót khi thực hiện kê khai chính thức.

Các bước kê khai thử nghiệm trên eTax Mobile

Hộ kinh doanh cho thuê bất động sản tại Việt Nam thực hiện các bước sau để thực hành kê khai thuế trên Cổng trải nghiệm của eTax mobile.

Bước 1:

Hộ, cá nhân kinh doanh truy cập ứng dụng eTtax mobile, tại màn hình hiên thị, bấm chọn "Trải nghiệm cho Hộ, cá nhân kinh doanh". Tại chức năng này, hộ, cá nhân có thể làm quen, thực hành việc kê khai điện tử. Tại màn hình "Danh sách chức năng": Hộ, cá nhân kinh doanh chọn "Khai thuế"

Bước 2:

- Hệ thống xuất hiện màn hình Chọn tờ khai

Trường hợp Hộ, cá nhân kinh doanh không có hoạt động khai thác tài nguyên và không sản xuất hàng hóa chịu thuế TTĐB thì tích vào ô "Đúng".

- Màn hình hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai. Hộ, cá nhân kinh doanh chọn "Nộp hồ sơ".

- Màn hình hiến thị câu hỏi "Bạn chọn kê khai cho hoạt động kinh doanh?". Hộ, cá nhân kinh doanh tích chọn: "Doanh thu từ hoạt động cho thuê bất động sán (cho thuê nhà xương, kho bài, cửa hàng, mặt bằng".

- Nhấn "Tiếp tục".

- Màn hình hiển thị các thông tin cần lựa chọn để hệ thống hỗ trợ xác định cơ quan thuế nộp hồ sơ.

+ Hộ, cá nhân cho thuê bất động sản tại Việt Nam ấn chọn "Bất động sản tại Việt Nam"

+ Trường hợp người nộp thuế có 01 bất động sản cho thuê thì tích chọn mục "Khai thuế tại Cơ quan thuế quản lý nơi có bất động sản cho thuê".

+ Trường hợp người nộp thuế có nhiều bất động sản cho thuê thì tích chọn mục "Khai thuế cho nhiều bất động sản tại Cơ quan thuế quản lý nơi cư trú.

- Hệ thống hiến thị khung nội dung "Địa bàn nơi có bất động sản cho thuế"

Người nộp thuế chọn các thông tin tại chỉ tiêu Tỉnh/thành phố, Xã/phường/đặc khu. Hệ thống tự động hỗ trợ xác định Cơ quan thuế nộp tờ khai.

- Người nộp thuế căn cứ doanh thu thực tế phát sinh để lựa chọn tiêu chí xác định doanh thu:

+ Doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống.

+ Doanh thu trên 200 triệu đồng.

- Người nộp thuế ấn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

- Tại màn hình tiếp theo. Người nộp thuế lựa chọn các chỉ tiêu cho phù hợp với tình hình thực tế.

+ Người nộp thuế chọn Kỳ kê khai: Năm/ 6 tháng đầu năm/ 6 tháng cuối năm

+ Kỳ năm: Người nộp thuế lựa chọn năm kê khai thuế.

+ Loại tờ khai: Chính thức/ Bổ sung

+ Đối tượng kê khai

Trường hợp Hộ, cá nhân cho thuê bất động sản tự khai thuế với CQT thì tích chọn "Tự khai".

Trường hợp tổ chức, cá nhân đi thuê bất động sản khai thay, nộp thay cho hộ, cá nhân cho thuê nhà thì tích chọn "Khai thay".

- Tại Thông tin người nộp thuế

+ Hệ thống hỗ trợ hiển thị thông tin Họ và tên/ Mã số thuế.

+ Trường hợp hệ thống không hỗ trợ hiên thị, Người nộp thuế nhập đủ và đúng thông tin của mình.

- Người nộp thuế ấn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 3:

Màn hình hiển thị các chỉ tiêu về địa điểm kinh doanh:

- Người nộp thuế điền đầy đủ thông tin về địa điểm cho thuê bất động sản.

- Trường hợp Người nộp thuế có nhiều bất động sản cho thuê, Người nộp thuế ấn chọn "Thêm địa điểm kinh doanh" để kê khai các bất động sản cho thuê khác.

- Người nộp thuế ấn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

Màn hình hiển thị các chỉ tiêu để xác định doanh thu

- Trường hợp Người nộp thuế có doanh thu thuộc ngưỡng chịu thuế thì điền số doanh thu trong năm vào chỉ tiêu "Doanh thu".

- Trường hợp Người nộp thuế có doanh thu thuộc ngưỡng không chịu thuế thì điền số doanh thu trong năm vào chỉ tiêu "Doanh thu không chịu thuế GTGT".

Hệ thống sẽ hỗ trợ tự động tính tiền Thuế GTGT, Thuế TNCN.

- Người nộp thuế ấn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

- Trên cơ sở các thông tin hộ, cá nhân vừa kê khai, tại màn hình tiếp theo hiển thị các thông tin để xác định số tiền thuế nộp, tiểu mục, cơ quan thu.

- Người nộp thuế kiểm tra thông tin đã kê khai và tích chọn vào ô "Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liêu đã khai"

- Người nộp thuế ấn "Tiếp tục" để chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 4:

- Tại màn hình tiếp theo hiến thị tờ khai và các thông tin Người nộp thuế vừa kê khai được điền đầy đủ tại các chỉ tiêu của tờ khai. Người nộp thuế kiểm tra các thông tin trước khi thực hiện nộp tờ khai.

+ Người nộp thuế nhấn Tải về, nếu thực hiện lưu tờ khai dưới dạng PDF về điện thoại.

+ Người nộp thuế nhấn Chia sẻ, nếu thực hiện chia sẻ tệp định dạng PDF lên các nền tảng mạng xã hội.

- Người nộp thuế nhấn "Nộp tờ khai".

- Người nộp thuế nhập mã OTP để hoàn thành thủ tục nộp tờ khai. Do đây là Cổng trải nghiệm nên hệ thống tự động sinh mã OTP. Người nộp thuế ấn "Xác nhận" đề hoàn thành thao tác.

Như vậy, sau khi thực hiện đẩy đủ các bước nêu trên, Người nộp thuế đã trải nghiệm nộp tờ khai thành công.

Kỳ Thư