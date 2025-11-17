VNPAY đồng hành cùng Thuế TP.HCM triển khai 60 ngày hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển sang kê khai

60 ngày chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai tự động và tinh gọn với bộ giải pháp toàn diện từ VNPAY

Chiến dịch 60 ngày cao điểm nhằm giúp các hộ kinh doanh chuyển đổi sang mô hình kê khai, đảm bảo minh bạch, chính xác và tuân thủ quy định của cơ quan thuế. Trong khuôn khổ hợp tác, VNPAY cung cấp bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện, hỗ trợ kê khai, quản lý và thanh toán, đồng thời thiết lập kênh hỗ trợ kỹ thuật, tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc, đảm bảo doanh nghiệp được đồng hành và hỗ trợ ngay cả sau khi kết thúc chiến dịch.

Bộ giải pháp chuyển đổi số toàn diện từ VNPAY tích hợp đầy đủ các công cụ thiết yếu cho doanh nghiệp, bao gồm VNPAY-Invoice (hóa đơn điện tử) và VNPAY-CA (chữ ký số HSM tự động), giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn, chứng từ một cách nhanh chóng và an toàn.

Song song đó, hệ sinh thái thanh toán đa dạng của VNPAY như VNPAY-QR, Cổng thanh toán VNPAY, VNPAY PhonePOS (biến điện thoại thông minh thành máy POS) và VNPAY SmartPOS đáp ứng trọn vẹn nhu cầu thanh toán của khách hàng trong nước và quốc tế.

Tất cả được vận hành tập trung trên một nền tảng duy nhất, giúp doanh nghiệp đồng bộ dữ liệu, giảm sai sót, tiết kiệm thời gian quản lý và dễ dàng theo dõi, đối soát giao dịch, hóa đơn, doanh thu theo thời gian thực.

Đại diện VNPAY chia sẻ: "Chúng tôi kỳ vọng việc đồng hành cùng Thuế TP.HCM trong đề án 60 ngày cao điểm sẽ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh triển khai chuyển đổi số thuận lợi, tiết kiệm chi phí và vận hành hiệu quả. Đây là bước đi quan trọng để hiện đại hóa quản lý thuế và thúc đẩy thanh toán không tiền mặt tại TP.HCM.

Triển khai đồng bộ các giải pháp chuyển đổi số và thanh toán số giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và hoạt động hiệu quả hơn.

Sự hợp tác giữa VNPAY và Thuế TP.HCM không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ kỹ thuật cho hộ kinh doanh, mà còn góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi số quốc gia, hướng tới nền kinh tế số minh bạch, hiện đại và bền vững. Điều này đồng thời khẳng định vai trò tiên phong của các doanh nghiệp công nghệ Việt trong việc đồng hành cùng cơ quan quản lý Nhà nước, tạo ra những giải pháp thực tiễn, giúp nâng cao năng lực vận hành và phát triển bền vững cho doanh nghiệp địa phương.

VNPAY triển khai gói hỗ trợ chuyển đổi số miễn phí đến 03 năm

Đặc biệt, trong khuôn khổ kế hoạch 60 ngày, VNPAY hỗ trợ doanh nghiệp/hộ kinh doanh bằng các ưu đãi chuyển đổi số toàn diện. Gói ưu đãi được áp dụng miễn phí đến hết năm 2028, bao gồm toàn bộ các dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động kê khai, quản lý và thanh toán.

Cụ thể, doanh nghiệp/hộ kinh doanh được miễn phí sử dụng phần mềm hóa đơn điện tử VNPAY-Invoice, không giới hạn số lượng hóa đơn phát hành trong suốt thời gian ưu đãi. Hệ thống VNPAY-TVAN hỗ trợ truyền nhận dữ liệu hóa đơn lên cơ quan Thuế cũng được cung cấp hoàn toàn miễn phí, không giới hạn số lượt truyền nhận.

Doanh nghiệp còn được miễn phí lưu trữ hóa đơn điện tử trên nền tảng VNPAY Cloud trong 10 năm kể từ ngày phát hành hóa đơn, giúp bảo đảm an toàn dữ liệu và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Nhân sự VNPAY tư vấn triển khai các giải pháp chuyển đổi số và thanh toán số cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, VNPAY cung cấp chữ ký số VNPAY-CA theo mô hình xử lý thông tin HSM, cho phép ký tự động, không giới hạn số lượt ký; đồng thời hỗ trợ phần mềm quản lý bán hàng và kê khai thuế, miễn phí cài đặt với số lượng không giới hạn. Ngoài ra, VNPAY còn hỗ trợ phần mềm tạo hợp đồng điện tử VNeDOC, cho phép doanh nghiệp ký kết hợp đồng với số lượng không giới hạn.

Trong mảng thanh toán, doanh nghiệp được sử dụng miễn phí phần mềm VNPAY PhonePOS, giải pháp biến điện thoại Android có NFC thành thiết bị POS chấp nhận thanh toán mã QR, thẻ Visa, Mastercard, JCB… giúp quá trình thanh toán diễn ra nhanh chóng, an toàn.

Bộ ưu đãi này giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai đồng bộ hệ thống từ quầy thanh toán đến nghiệp vụ kế toán – thuế, tiết kiệm chi phí vận hành, giảm thao tác thủ công và tăng tốc quá trình chuyển đổi số.