Mới đây, Agribank đã phát đi cảnh báo về những chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Một trong những chiêu trò phổ biến là mạo danh tuyển dụng ngân hàng. Đối tượng giả mạo thương hiệu Agribank, lập các trang mạng xã hội hoặc nhóm tuyển dụng, sử dụng hình ảnh, logo của ngân hàng để tạo lòng tin. Sau đó, chúng nhắn tin, gọi điện mời phỏng vấn online, yêu cầu người tham gia nộp phí "đặt cọc", chuyển tiền để tham gia "dự án nội bộ" hoặc hoàn thiện hồ sơ.

Agribank cũng đã công bố danh sách các trang fanpage/group giả mạo về công tác tuyền dụng của Agribank trên Facebook.

Danh sách các fanpage, group gải mạo về công tác tuyền dụng của Agribank trên Facebook.

Ngoài ra, Agribank cũng cho biết, mạo danh nhân viên ngân hàng cũng là kịch bản lừa đảo thường xuyên xảy ra. Kẻ gian liên hệ với khách hàng, tự xưng là nhân viên Agribank để thông báo "nợ quá hạn", "nâng hạn mức thẻ tín dụng", "mở khóa tài khoản" hoặc "kiểm tra tiền chuyển đến". Sau khi tạo áp lực tâm lý, chúng dụ người dùng cung cấp mã OTP, mật khẩu hoặc thông tin thẻ để chiếm đoạt tiền.

Nghiêm trọng hơn, một số đối tượng còn giả mạo cơ quan chức năng như Công an, Viện kiểm sát. Chúng gọi điện, thậm chí yêu cầu video call trong trang phục giả mạo, đe dọa nạn nhân "liên quan đến vụ án" hoặc "con bị bắt cóc" để chiếm đoạt tài sản. Cũng không ít trường hợp giả mạo chuyển tiền quốc tế, trong đó kẻ lừa đảo tự xưng là doanh nhân, kỹ sư ở nước ngoài, tiếp cận qua mạng xã hội, tạo lòng tin rồi thông báo gửi quà, tiền từ nước ngoài về Việt Nam, yêu cầu người nhận chuyển "phí hải quan" hay "lệ phí nhận quà".

Từ các kịch bản này, kẻ gian thường hướng đến việc dụ khách hàng chuyển tiền trực tiếp, cung cấp mã OTP, mật khẩu ngân hàng, số thẻ, mã CVV/CVC hoặc truy cập đường link giả mạo, cài đặt ứng dụng chứa mã độc để chiếm quyền kiểm soát điện thoại.

Agribank khuyến cáo khách hàng tuyệt đối không truy cập đường link lạ, không tải hoặc cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, chỉ nên cài ứng dụng từ CH Play (Android) hoặc App Store (iOS) và kiểm tra kỹ lượt tải, đánh giá người dùng. Khách hàng cần cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn tự xưng là công an, viện kiểm sát, nhân viên ngân hàng, đặc biệt không bao giờ cung cấp mã OTP, mật khẩu, mã CVV/CVC trên thẻ, kể cả khi người yêu cầu xưng danh Agribank.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh, Agribank không có trang hoặc nhóm mạng xã hội chính thức về tuyển dụng. Mọi thông tin chính thống chỉ được công bố qua các kênh chính thức của ngân hàng. Khi cần hỗ trợ, khách hàng nên liên hệ Trung tâm Chăm sóc và Hỗ trợ khách hàng Agribank qua số 1900 558818 hoặc 024 3205 3205. Nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo, cần báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.