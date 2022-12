Agriseco bật mí 8 điểm sáng đầu tư năm 2023 nhờ mở rộng công suất hoạt động

Trong báo cáo cập nhật mới đây, Chứng khoán Agribank (Agriseco) đánh giá thị trường chứng khoán khả năng sẽ phân hóa rõ nét trong năm 2023. Và việc lựa chọn đúng ngành, đúng mã cổ phiếu sẽ là bài toán cần đặt lên hàng đầu của nhà đầu tư. Những cổ phiếu ưu tiên lựa chọn là cổ phiếu của những doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận tốt trong năm 2023.

Agriseco cho rằng một trong những chiến lược tìm kiếm là sàng lọc các doanh nghiệp đang đầu tư mở rộng công suất, đây là động lực quan trọng để các doanh nghiệp phát triển cũng như gia tăng quy mô hoạt động. Báo cáo chỉ ra 8 mã cơ hội đầu tư từ những doanh nghiệp mở rộng công suất trong năm 2023.

1. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (mã CK: ACV)

Cấu phần 3 (hạ tầng thiết yếu) của dự án Cảng hàng không Long Thành với công suất 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa sẽ đi vào vận hành năm 2025. Đội ngũ phân tích Agriseco kỳ vọng dự án đi vào hoạt động sẽ giúp giải phóng công suất của các cảng Nội Bài, Tân Sơn Nhất, đều đang trong tình trạng quá tải.

Theo ước tính, tổng số hành khách thông qua cảng hàng không tăng 9,6%/năm trong giai đoạn 2019-2030, trong đó nội địa tăng 9,8% và quốc tế tăng 9,2%/năm theo kịch bản cơ sở. Nhu cầu phục vụ khách qua cảng trong tương lai có xu hướng tăng, do đó việc mở rộng công suất sẽ mang đến nhiều triển vọng tươi sáng.

2. Công ty Cổ phần BAF Việt Nam (mã CK: BAF)

Báo cáo nêu rõ tiềm năng tăng trưởng từ mô hình 3F cùng các trang trại chăn nuôi lợn mới của BAF sẽ đáp ứng nhu cầu về thịt sạch ngày một cao trên thị trường Việt Nam.

Agriseco cũng kỳ vọng các trang trại lợn đi vào hoạt động sẽ làm công suất gia tăng 226% so với hiện tại. Hiện có một số dự án mới được đưa vào vận hành bao gồm: Xanh 1 và 2; Nam và Đông An Khánh; Bắc An Khánh; Hải Đăng; Phú Yên 2. Quý 1/2023 tới đây, các dự án sẽ đi vào vận hành như: Thiên Phú Sơn (6,3 nghìn con lợn giống và 30 nghìn lợn thịt); Tân Hợp (60 nghìn lợn thịt); Giai Xuân (5 nghìn lợn giống và 30 nghìn lợn thịt).

Vào năm 2023 khi các dự án này đi vào hoạt động, quy mô đàn lợn của BAF sẽ lên đến 379 nghìn con lợn thịt (+247% so với cùng kỳ) và hơn 44 nghìn con lợn giống (+144% so với cùng kỳ).

Ngoài ra BAF cũng được kỳ vọng sẽ hưởng lợi khi giá heo có thể tăng trong năm 2023 khi thị trường Trung Quốc mở cửa khiến nhu cầu heo ngày càng lớn. 2 nhà máy giết mổ đi vào hoạt động giúp BAF đáp ứng được nhu cầu chế biến thực phẩm và hoàn thiện hơn mô hình 3F.

3. Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (mã CK: DHG)

Theo Agriseco, nhà máy Betalactam Hậu Giang với công suất thiết kế có thể lên tới 1 tỷ đơn vị sản phẩm/năm sẽ giúp DHG gia tăng gấp đôi sản lượng hiện tại. Tháng 7 vừa qua DHG đã khởi công dự án và dự kiến hoàn thành vào năm 2024 với tiêu chuẩn Japan/EU-GMP.

Các dây chuyền sản phẩm chính bao gồm: viên nén bao phim và không bao phim, viên nang, thuốc bột, thuốc cốm,... Nhóm sản phẩm thuốc kháng sinh có nhu cầu thị trường ổn định và thiết yếu nên việc mở rộng công suất nhóm này sẽ giúp DHG đẩy mạnh thị phần trong nước và gia tăng hoạt động xuất khẩu thuốc trong tương lai.

4. CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (mã CK: DBD)

Nhà máy thuốc điều trị ung thư Nhơn Hội sẽ giúp DBD tăng gấp 3 lần công suất hiện tại về sản phẩm thuốc điều trị ung thư. Ngoài ra DBD dự kiến nhận phê duyệt tiêu chuẩn EU-GMP cho nhà máy này vào năm 2023, giúp tăng khả năng đấu thầu và gia tăng thị phần tại kênh phân phối bệnh viện ở Nhóm 1, 2 và biệt dược.

Từ đó cải thiện chất lượng và giá bán sản phẩm so với hiện tại (do sản phẩm thuốc thuộc Nhóm 1 &2 có giá bán cao hơn khoảng 30% so với thuốc Nhóm 3-5 hiện tại của Dược Bình Định). Mảng thuốc điều trị ung thư được đánh giá có tiềm năng tốt và có thể giúp DBD tăng thị phần kênh bệnh viện lên mức gần 40% trong nhóm sản phẩm này.

5. CTCP Thực phẩm Sao Ta (mã CK: FMC)

Nhà máy Tam An đã vận hành 1 phần từ quý 2/2022 qua đó đóng góp vào tăng trưởng sản lượng tích cực của FMC trong năm 2022. Nhà máy Sao Ta dự kiến sẽ vận hành vào năm 2023.

Khi cả 2 nhà máy Tam An và Sao Ta cùng đi vào vận hành, các chuyên gia Agriseco kỳ vọng công suất của FMC sẽ tăng thêm 20.000 tấn/năm, tăng khoảng 70% so với trước đó. Năm 2023, thị trường Trung Quốc mở cửa trở lại có thể giúp nhu cầu xuất khẩu tôm của FMC tăng trưởng, bù đắp cho sự sụt giảm của thị trường Mỹ và EU.

6. CTCP Gemadept (mã CK: GMD)

Theo Agriseco Research, Gemadept đi vào hoạt động cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 2 vào đầu năm 2023 có thể đóng góp công suất tăng thêm đáng kể ở cụm cảng phía Bắc. Cảng Nam Đình Vũ có vị trí thuận lợi ở hạ nguồn sông Cấm trước cầu Bạch Đằng.

Trong bối cảnh Trung Quốc có thể mở cửa trở lại sau khi dừng chính sách zero Covid, cảng Nam Đình Vũ có thể hưởng lợi khi tăng được sản lượng từ thị trường Trung Quốc. Tuy nhiên cũng cần phải lưu ý rủi ro dư cung và cạnh tranh cao tại cụm cảng sông Cấm.

Đồng thời, cảng Gemalink Giai đoạn 2 được đánh giá có triển vọng tích cực khi đây là cảng nước sâu ở khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam. Trong khi xu hướng hiện nay đang là dịch chuyển về cảng nước sâu để có thể tiếp nhận tàu trọng tải lớn. Đây sẽ là động lực tăng trưởng cho GMD trong dài hạn.

7. Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (mã CK: POW)

Hai nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 tại Đồng Nai sử dụng nguồn LNG nhập khẩu dự kiến phục vụ nhu cầu tiêu thụ Đông Nam Bộ, là khu vực có phụ tải cao nhất toàn hệ thống hiện nay.

Với tổng công suất hiện hành của các nhà máy và công ty con là khoảng 4.200 MW, 2 nhà máy dự kiến bổ sung thêm 35% công suất cho PVPower, tạo ra mức tăng trưởng tương ứng cho doanh thu của doanh nghiệp.

Các nhà máy hiện vẫn đang trong giai đoạn đàm phán sản lượng bao tiêu theo hợp đồng (Qc). Khi đi vào vận hành 2 nhà máy (dự kiến quý 4/2024 và quý 4/2025) sẽ đem lại dòng tiền đều với tỷ lệ bao tiêu sản lượng dao động trong khoảng 60-80%.

8. CTCP Sợi thế kỉ (mã CK: STK)

Nhà máy sợi tổng hợp Unitex với tổng công suất 60 nghìn tấn dự kiến vận hành giai đoạn 1 vào quý 3/2023 với công suất 36 nghìn tấn và giai đoạn 2 vận hành vào năm 2024 với công suất 24 nghìn tấn.

Agriseco đánh giá dự án nhà máy này phù hợp với xu thế sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Các hãng thời trang ngày một ưa thích sử dụng chất liệu sợi tái chế, sợi tổng hợp. Với nhà máy Unitex, STK có thể đón đầu làn sóng xanh kể trên.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý rằng nhu cầu đơn hàng dự báo ở mức thấp trong đầu năm 2023 do tình trạng lạm phát và suy giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu.