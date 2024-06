Ahome – Hành trình 7 năm khẳng định thương hiệu nội thất gỗ óc chó cao cấp

Tiên phong sáng tạo từ dòng gỗ óc chó cao cấp



Đến thời điểm hiện nay, gỗ óc chó không còn là vật liệu quá xa lạ đối với thị trường Việt Nam, nhưng để hiểu, nghiên cứu và làm nên sự độc đáo trong sản phẩm nội thất gỗ óc chó thì không phải đơn vị nào cũng làm được.

Với sứ mệnh mang đến sự hoàn hảo, không gian hiện đại, tiện nghi và sang trọng cho từng ngôi nhà Việt, trong suốt thời gian hình thành và phát triển của mình, Ahome luôn cố gắng tiên phong trong các ý tưởng, sáng tạo và sự đột phá, đồng thời luôn nỗ lực để có thể tạo ra nhiều hơn nữa những giá trị cao nhất trong mỗi thiết kế và các công trình thi công.



Đặc biệt, Tổng Giám đốc – KTS Lưu Phúc Lộc là người có 20 năm kinh nghiệm trong nghề, luôn không ngừng nghiên cứu, sáng tạo để phát triển dòng vật liệu gỗ óc chó, tạo nên sự khác biệt, phù hợp với từng không gian, từng kiểu nhà ở hiện nay.

TGĐ Lưu Phúc Lộc – KTS 20 năm kinh nghiệm thiết kế thi công nội thất cao cấp

Chia sẻ về hành trình 7 năm, TGĐ Lưu Phúc Lộc cho biết: "Ngay từ những ngày đầu thành lập chúng tôi đã định hướng phát triển với phân khúc nội thất cao cấp. Chúng tôi không chỉ muốn mang đến một không gian sống hoàn hảo cho các gia đình mà hơn thế nữa chúng tôi muốn mang lại sự hài lòng, niềm tin tưởng và sự an tâm đến với mỗi khách hàng khi lựa chọn sử dụng các dich vụ của Ahome."



Trước sự cạnh tranh mang tính chất "khốc liệt" trên thị trường hiện nay, đặc biệt khi vật liệu gỗ óc chó được rất nhiều đơn vị lựa chọn phát triển thì Ahome luôn tạo nên những điểm khác biệt riêng, con đường riêng cho quá trình phát triển của thương hiệu để xứng đáng với vị trí tiên phong trong hành trình 7 năm vừa qua.

Định hình phát triển vững mạnh trong giai đoạn tiếp theo

Nắm bắt được những biến động của nền kinh tế thị trường, Ahome cũng đã đưa ra được những chiến lược phát triển cho riêng mình, một lần nữa khẳng định thương hiệu, uy tín và định hình phát triển bền vững trong thị trường nội thất cao cấp hiện nay.

Luôn có những định hướng mang tính chiến lược cho từng giai đoạn

Đi đúng định hướng, thấu hiểu tâm lý khách hàng, sản phẩm mang tính thẩm mỹ và chất lượng cao là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Ahome. Từ những mục tiêu đã đặt ra, trong mỗi dự án, các KTS của Ahome không chỉ bỏ thời gian nghiên cứu, nắm bắt xu hướng quốc tế mà còn phải biết sáng tạo, lắng nghe những mong muốn của khách hàng, đặt tâm huyết của bản thân vào từng sản phẩm để tạo nên những giá trị tốt nhất, phục vụ tối đa nhu cầu của từng gia đình.



Khách hàng luôn là yếu tố cốt lõi của thành công

Trên hành trình 7 năm xây dựng và phát triển, niềm tin của khách hàng chính là yếu tố cốt lõi để tạo nên thành công của thương hiệu nội thất Ahome. Bằng những cam kết, những dịch vụ hoàn hảo, Ahome đã tạo dựng được niềm tin tuyệt đối với khách hàng khi quyết định lựa chọn.

"Tôi luôn tin tưởng và lựa chọn sử dụng dịch vụ của Ahome, đặc biệt là TGĐ Lưu Phúc Lộc, một người có tầm ảnh hưởng lớn về trong phân khúc nội thất cao cấp hiện nay. Đối với sản phẩm của Ahome, không những gia đình tôi tin dùng mà tôi còn giới thiệu đến rất nhiều anh em, bạn bè để lựa chọn và sử dụng." – Anh Nguyễn Phú (Hải Dương) chia sẻ.

Mọi dịch vụ của Ahme đều khiến khách hàng hài lòng

Không chỉ riêng vấn đề thiết kế thi công sao cho phù hợp với mong muốn của gia chủ mà sự chân thành và nhiệt tình của đội ngũ nhân viên của thương hiệu Nội thất Ahome cũng mang đến niềm tin tuyệt đối cho khách hàng.



Năm 2024 không chỉ là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 7 năm thành lập thương hiệu Ahome mà đối với đơn vị này đây còn là bước chuyển mình mang tính mạnh mẽ để Ahome không ngừng lớn mạnh, luôn giữ vững vị thế tiên phong trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất cao cấp, đặc biệt là phân khúc nội thất gỗ óc chó.