Ai biết nơi lẩn trốn của "bà trùm" Phạm Thị Thanh, liên hệ ngay số điện thoại 0692.785.462

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc và Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hải Phòng về việc mở rộng điều tra, xử lý vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân đối với Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên – chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV (phường Hưng Đạo, nay thuộc phường Anh Dũng, quận Dương Kinh cũ), Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tập trung đấu tranh, làm rõ nhiều nội dung quan trọng.

Quyết định truy nã đối tượng Phạm Thị Thanh

Từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973), nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Thủy Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Cùng vụ án, Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, đăng ký thường trú tại 37 Nguyễn Bình, phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (SN 1971, đăng ký thường trú tại 52A Đội Văn, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) bị khởi tố về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra xác định, từ năm 2023 đến năm 2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, đăng ký thường trú tại thửa 509, lô HK17, khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Lê Chân, TP Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng và Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường cùng nhiều cá nhân khác vay tiền với lãi suất cao.

Mức lãi suất dao động từ 2.000 đồng đến 4.000 đồng/triệu/ngày, tương đương khoảng 73% đến 146%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng được xác định trên 25 tỷ đồng, trong khi tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Ngày 19/1/2025, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn.

Đến ngày 26/1/2026, Cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng đề nghị các bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan hoặc bất kỳ ai có thông tin về nơi lẩn trốn của Phạm Thị Thanh liên hệ đồng chí Lê Văn Minh – Điều tra viên Đội 1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng (địa chỉ: số 4 Lê Đại Hành, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng; điện thoại: 0692.785.462) để cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.