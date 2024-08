Ai biết thông tin đối tượng trong ảnh, báo ngay cho công an

Ngày 1/8, Công an Hà Nội cho biết Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy đang điều tra vụ án "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy vào ngày 01/6/2024.

Đối tượng mà Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội đang truy tìm - Ảnh: Công an Hà Nội

Quá trình điều tra, Công an quận Cầu Giấy xác định một đối tượng liên quan trong vụ án nêu trên nhưng chưa rõ nhân thân, lai lịch. Để phục vụ công tác điều tra, Công an quận Cầu Giấy quyết định truy tìm đối tượng trong hình ảnh kèm theo.

Công an Thành phố Hà Nội đề nghị ai biết thông tin về đối tượng thì báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy (SĐT: 0993300586), cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội để phối hợp giải quyết vụ việc theo quy định.

Trước đó, ngày 30/7, Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm cũng cho biết đang truy tìm Trần Khánh Vy (SN 2003; HKTT ở khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, chỗ ở khác là phường 5, quận Vò Gấp, TP Hồ Chí Minh). Trần Khánh Vy bị truy tìm để làm rõ hành vi chiếm đoạt tài sản hơn 700 triệu đồng thông qua việc nhận tiền mua vé chương trình ca nhạc ca sỹ Taylor Swift của 48 người sinh sống trên địa bàn thành phố Hà Nội.