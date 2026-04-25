AI đang viết 75% mã nguồn mới của Google, một số coder bị đồng nghiệp "soi" vì dùng sản phẩm của đối thủ

Google đã đưa ra một công bố cho thấy mức độ ứng dụng AI sâu rộng trong nội bộ: 75% mã nguồn mới tạo ra bên trong công ty hiện do trí tuệ nhân tạo sinh ra.

Con số này cho thấy một tốc độ tăng trưởng đáng kinh ngạc chỉ trong vòng hơn 1 năm. Vào tháng 10/2024, tỷ lệ mã nguồn do AI tạo ra của Google chỉ ở mức khoảng 25%. Đến mùa thu năm ngoái, con số này đã tăng lên mức 50%.

Trong một bài đăng mới trên blog, CEO Google Sundar Pichai cho biết công ty đang chuyển hướng sang các "quy trình làm việc thực sự tự trị", nơi các kỹ sư sẽ vận hành nhiều tác vụ tự động hơn.

Sự chuyển dịch này đang mang lại những kết quả đo lường được về mặt hiệu suất. Ông Pichai tiết lộ rằng trong một đợt di chuyển mã nguồn đặc biệt phức tạp gần đây, được thực hiện dưới sự phối hợp giữa các tác nhân AI và kỹ sư phần mềm, tốc độ hoàn thành đã nhanh gấp 6 lần so với mức mà sức người đạt được vào 1 năm về trước.

Để hiện thực hóa điều này, các kỹ sư Google đang sử dụng mô hình Gemini để tạo mã. Đáng chú ý, công ty thậm chí đã thiết lập các mục tiêu cụ thể về AI cho một số nhân viên, và những mục tiêu này sẽ được đưa vào làm tiêu chí đánh giá hiệu suất (KPI) trong năm nay.

Dù vậy, cuộc chạy đua này cũng đi kèm với những lục đục nội bộ. Việc một số nhân viên thuộc Google DeepMind được phép sử dụng công cụ Claude Code của đối thủ Anthropic trong những tháng gần đây đã gây ra một số căng thẳng nhất định trong nội bộ công ty.

Google hoàn toàn không đơn độc trong xu hướng giao phó việc lập trình cho trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 4 năm ngoái, CEO Microsoft Satya Nadella cho biết khoảng 20-30% mã nguồn cho một số dự án của công ty là do AI viết. Cùng tháng đó, Giám đốc Công nghệ Kevin Scott của Microsoft thậm chí còn dự đoán rằng 95% lượng mã sẽ do AI tạo ra trong vòng 5 năm tới.

Meta cũng đang thúc đẩy mạnh mẽ theo định hướng này. Theo một tài liệu nội bộ, tính đến quý 4 năm 2025, Meta đặt mục tiêu 55% sự thay đổi mã từ các kỹ sư phần mềm ở một số tổ chức cần có "sự hỗ trợ của tác nhân AI".

Bước sang nửa đầu năm 2026, công ty kỳ vọng 65% kỹ sư trong bộ phận sáng tạo của mình sẽ viết hơn 75% lượng mã bằng AI. Gần đây nhất vào đầu tháng này, Snap cũng chia sẻ rằng dưới mô hình hoạt động mới, ít nhất 65% lượng mã mới của họ được sinh ra bởi AI.