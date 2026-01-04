Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

AI đe dọa hơn 200.000 việc làm ngân hàng châu Âu

04-01-2026 - 15:30 PM | Kinh tế số

Giới phân tích cảnh báo AI và số hóa có thể khiến ngành ngân hàng châu Âu cắt giảm khoảng 10% nhân sự vào năm 2030.

Giới phân tích ước tính hơn 200.000 việc làm trong ngành ngân hàng châu Âu sẽ bị đe dọa trong 5 năm tới, trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và đóng cửa thêm nhiều chi nhánh.

Dự báo từ ngân hàng Morgan Stanley cho rằng ngành này có thể cắt giảm 10% số lượng việc làm vào năm 2030. Điều này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng đang chạy đua để tận dụng khả năng tiết kiệm chi phí mà AI hứa hẹn, đồng thời chuyển nhiều hoạt động hơn lên nền tảng trực tuyến.

Theo phân tích 35 ngân hàng lớn, các đợt cắt giảm có khả năng sẽ tập trung vào các bộ phận dịch vụ trung tâm, bao gồm các vị trí hỗ trợ trung gian cũng như các vị trí quản lý rủi ro và tuân thủ. Tổng cộng, các ngân hàng này đang sử dụng khoảng 2,12 triệu nhân viên, đồng nghĩa với việc cắt giảm 10% sẽ tương đương khoảng 212.000 việc làm có thể bị loại bỏ.

Báo cáo của Morgan Stanley cho biết nhiều ngân hàng đã đề cập đến hiệu quả đạt được từ AI và số hóa có thể lên tới 30%.

Ngành ngân hàng châu Âu từ lâu đã chịu áp lực rất lớn trong việc tìm ra những cách thức mới để cắt giảm chi phí và thúc đẩy lợi nhuận, vốn đã liên tục tụt hậu so với các đối thủ ở Mỹ. AI được xem là một cơ hội để cải thiện tỷ lệ chi phí trên thu nhập – một thước đo hiệu quả quan trọng đối với ngành này.

Một số ngân hàng đã bắt đầu viện dẫn AI như một chất xúc tác cho việc tái cấu trúc hoạt động. Vào tháng 11/2025, ngân hàng ABN Amro của Hà Lan cho biết sẽ cắt giảm khoảng 20% nhân viên toàn thời gian vào năm 2028. Trước đó, vào tháng Ba cùng năm, Giám đốc điều hành (CEO) của Société Générale, ông Slawomir Krupa cũng đã cảnh báo rằng "không có gì là bất khả xâm phạm" trong chiến dịch cắt giảm chi phí của ông.

Các nhà phân tích tại UBS cũng đồng tình về tiềm năng định hình lại ngành ngân hàng của AI. Ông Jason Napier, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu ngân hàng châu Âu tại UBS, cho rằng lĩnh vực kiểm toán, luật và tư vấn đã có thể thấy rõ những thay đổi từ AI, nhưng các ngân hàng vẫn chưa thực sự thấy hiệu quả cải thiện. Ông nhấn mạnh rằng những ai còn hoài nghi về tác động của AI đối với ngành dịch vụ tài chính nên dành nhiều thời gian hơn để khám phá các công cụ đã có sẵn.

Tuy nhiên, một số nhà lãnh đạo ngân hàng hàng đầu ở châu Âu đã cảnh báo không nên vội vàng trong việc tích hợp công nghệ này.

Ông Conor Hillery, đồng CEO khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi của JPMorgan Chase cho rằng bấp chấp “cơn sốt” AI, thị trường không nên đánh mất những hiểu biết về yếu tố cơ bản và nền tảng của ngành ngân hàng.

Theo ông Hillery, JPMorgan đang cố gắng tìm một điểm cân bằng giữa việc sử dụng AI để đẩy nhanh các chức năng cơ bản và đảm bảo rằng các nhân viên cấp dưới vẫn được đào tạo đúng cách về các nhiệm vụ cốt lõi, như xây dựng mô hình dòng tiền và tính toán các chỉ số tài chính. Nếu không, ông cảnh báo ngành ngân hàng sẽ phải đối mặt với vấn đề rủi ro lớn trong tương lai.

Theo Hương Thuỷ

VTV

