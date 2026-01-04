Chuyên gia công nghệ “bắt bài” hàng loạt fanpage lớn bất ngờ “biến mất” ảnh đại diện

Một người dùng Facebook cho biết vừa nhận được thông báo từ nền tảng về việc ảnh đại diện bị gỡ với lý do xâm phạm bản quyền của người khác. Tuy nhiên, việc gỡ ảnh này không dẫn đến khóa tài khoản.



Theo ghi nhận, đến nay đã có một số trang cá nhân Facebook nhận được thông báo trên, khiến người dùng của nền tảng này không khỏi lo ngại.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Hồng Đức, nhà sáng lập Công ty TNHH OneAds Digital, cho rằng các đối tượng xấu có thể lợi dụng tính năng "Báo cáo bản quyền" hoặc "Nội dung nhạy cảm" để nhắm trực tiếp vào ảnh đại diện của page hoặc profile người dùng (hồ sơ cá nhân), từ đó khiến tài khoản bị gỡ ảnh.

Một fanpage thông báo gỡ ảnh đại diện

Việc quản trị viên chủ động gỡ avatar, theo ông Đức, được xem là cách để loại bỏ "đích ngắm" của các đợt báo cáo hàng loạt (mass report).

Ông Đức cũng nhìn nhận đây là chiến thuật quen thuộc của các page kinh doanh sản phẩm có nguy cơ vi phạm chính sách (như thực phẩm chức năng, game bài, hàng giả thương hiệu...). Việc gỡ ảnh đại diện hoặc để ảnh mặc định giúp hệ thống AI của Meta khó nhận diện thương hiệu ngay từ đầu, từ đó kéo dài thời gian hoạt động của trang và quảng cáo trước khi bị các lớp kiểm duyệt phát hiện.

Một lý do khác có thể là các trang tự "làm sạch" để phục vụ kháng nghị. Khi page bị hạn chế hoặc dính các lỗi như 273, 902, nhiều admin có kinh nghiệm thường chủ động gỡ bỏ các tài sản dễ vi phạm như avatar chứa logo thương hiệu, ảnh bìa có nội dung cam kết... trước khi gửi yêu cầu xem xét lại tới bộ phận hỗ trợ của Facebook.

Bên cạnh các yếu tố kỹ thuật, hiện tượng này cũng có thể xuất phát từ hiệu ứng tâm lý đám đông hoặc mục đích marketing.

"Một số fanpage lớn có thể đang tái định vị thương hiệu (rebranding) hoặc đơn giản là "bắt trend" để tạo sự tò mò, dễ khiến người dùng chú ý, truy cập kiểm tra và vô tình làm tăng lượng tương tác tự nhiên" - ông Lê Hồng Đức phỏng đoán.

Đến thời điểm hiện tại, nhiều người dùng và fanpage vẫn tiếp tục gỡ ảnh đại diện do lo ngại nguy cơ bị hack hoặc bị báo cáo hàng loạt.

Tuy nhiên, một số fanpage đã gỡ avatar như Theanh28, Disney+ Vietnam News... nhanh chóng đặt lại ảnh đại diện như ban đầu.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã gửi câu hỏi tới Facebook để làm rõ nguyên nhân song chưa nhận được phản hồi chính thức.