Dòng vốn đổ về trung tâm dữ liệu AI châu Á ngày càng phức tạp: Chi phí cho 1 siêu công trình lên tới 1 tỷ USD, lãi suất tăng chóng mặt

Cuộc đua xây dựng các trung tâm dữ liệu lớn, hiện đại để thúc đẩy sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang ngày càng trở nên gay cấn ở châu Á. Sự phức tạp trong việc huy động vốn cũng ngày càng tăng.

Với chi phí tăng cao, nhiều công ty xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu tại các khu vực công nghệ cao như đặc khu kinh tế đặc biệt Johor-Singapore (JS-SEZ) của Malaysia đang chuyển hướng khỏi các phương thức huy động vốn truyền thống, vốn thường bao gồm sử dụng vốn chủ sở hữu từ những người sáng lập công ty hoặc một nhóm nhà đầu tư, kết hợp với các khoản vay ngân hàng thông thường.

Hiện nay, họ đang huy động vốn từ các nhà đầu tư tổ chức – các quỹ đầu tư quốc gia, các công ty cổ phần tư nhân và các công ty tín dụng – và việc áp dụng các chiến lược vay vốn mới có thể tiềm ẩn thêm rủi ro. Một số đòi hỏi lãi suất cao hơn.

“Ai cũng đã đến lúc phải huy động thêm vốn”, Gary Goh, người sáng lập và giám đốc công ty tư vấn trung tâm dữ liệu Sprint DC Consulting tại Kuala Lumpur, cho biết. “Bạn sẽ cần vốn tư nhân bằng cách này hay cách khác”.

Khả năng các nhà phát triển châu Á đạt được những thỏa thuận tài chính tham vọng hơn là hệ quả của nhu cầu toàn cầu về sức mạnh tính toán. Các khách hàng tiềm năng - từ các công ty viễn thông đến các nhà cung cấp dịch vụ đám mây khổng lồ như Google và Amazon - đang đưa ra những cam kết khổng lồ và những thỏa thuận đó cho phép các nhà phát triển đảm bảo nguồn tài chính cho dự án.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư đã bắt đầu lo ngại về tầm quan trọng của các hợp đồng cho thuê này trong hoạt động cho vay trung tâm dữ liệu. Cổ phiếu của Oracle đã giảm mạnh khi các cam kết cho thuê trung tâm dữ liệu của công ty điện toán đám mây này tăng vọt lên 248 tỷ đô la.

Các ngân hàng thương mại ở châu Á đã thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay đối với các dự án trung tâm dữ liệu, phản ánh những lo ngại về việc sử dụng xếp hạng tín dụng của khách hàng trong các quyết định thẩm định tín dụng và mối quan ngại rằng nhóm khách hàng tiềm năng đang tập trung vào một số ít các ông lớn công nghệ, theo các chuyên gia ngân hàng và nhà điều hành trung tâm dữ liệu. Họ cho biết các ngân hàng đang được yêu cầu tiến hành thẩm định kỹ lưỡng hơn và yêu cầu tỷ lệ sử dụng cao hơn trước khi phê duyệt tín dụng.

Mark Fong, giám đốc điều hành của Empyrion Digital, một nhà phát triển và vận hành trung tâm dữ liệu, cảnh báo rằng các nhà điều hành sẽ không được thanh toán cho đến khi khách thuê có thể chuyển vào và sử dụng năng lực CNTT. Lo ngại về các thỏa thuận trung tâm dữ liệu ở châu Á cũng bao gồm một vấn đề địa chính trị phức tạp: khả năng công nghệ được sử dụng trong các dự án trí tuệ nhân tạo có thể bị chuyển hướng sang Trung Quốc, vi phạm các lệnh cấm xuất khẩu của Mỹ hoặc các quốc gia khác.

Vào tháng 3, nhà phát triển bất động sản Malaysia Exsim Group đã chấm dứt hợp đồng trung tâm dữ liệu siêu lớn với Aperia Cloud Services sau khi hai giám đốc điều hành của Aperia bị buộc tội âm mưu phạm tội và gian lận tại Singapore. Cơ quan chức năng Singapore đang điều tra xem liệu các chip bị hạn chế này có được sử dụng để mang lại lợi ích cho công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo DeepSeek của Trung Quốc hay không.

Exsim cho biết trong một tuyên bố rằng trung tâm dữ liệu này được công ty đầu tư toàn bộ và họ không lường trước bất kỳ khó khăn nào trong việc đảm bảo tỷ lệ lấp đầy.

Sự hiện diện của Trung Quốc đặc biệt nổi bật ở những nơi như Khu kinh tế đặc biệt JS-SEZ, nằm ngay bên kia eo biển nối liền với Singapore. ByteDance của Trung Quốc là một trong những khách thuê chính của các nhà mạng Trung Quốc như DayOne, đơn vị ở nước ngoài của GDS Holdings, và Bridge Data Centers. TikTok, một đơn vị của ByteDance, cho biết năm nay họ cũng sẽ đầu tư 3,8 tỷ USD vào dịch vụ lưu trữ dữ liệu tại Thái Lan, một điểm nóng mới nổi khác về trung tâm dữ liệu.

“Các ngân hàng lo ngại về những thách thức địa chính trị - điều gì sẽ xảy ra nếu dự án họ tài trợ phục vụ người dùng cuối Trung Quốc, và những người dùng cuối này lại gặp khó khăn về chuỗi cung ứng trong việc mua các GPU (bộ xử lý đồ họa) tiên tiến? Khi đó, hợp đồng cho thuê chỗ đặt máy chủ này có thể bị hủy bỏ”, Vivian Wong, nhà phân tích chính khu vực Đông Nam Á tại công ty nghiên cứu trung tâm dữ liệu DC Byte, cho biết.

Ngược lại, theo Goh, một cựu chuyên gia ngân hàng đầu tư, người đang tìm cách kết nối các nhà đầu tư vốn tư nhân và tín dụng tư nhân với các nhà phát triển đang cần vốn, các nhà đầu tư tổ chức khó có thể cưỡng lại tiềm năng lợi nhuận của các trung tâm dữ liệu châu Á.

Theo số liệu từ MSCI, trong thập kỷ qua, gần 70 tỷ đô la vốn đầu tư tư nhân đã được rót vào các nhà điều hành trung tâm dữ liệu và các dự án của họ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Riêng trong hai năm qua, khoảng 40 tỷ đô la trong số đó đã được đầu tư.

Năm 2024, tập đoàn đầu tư tư nhân Blackstone đã mua lại nhà phát triển trung tâm dữ liệu Airtrunk với giá 24 tỷ đô la Úc (16 tỷ đô la Mỹ), một mức định giá kỷ lục trong khu vực mà Blackstone cho rằng phản ánh cam kết dự án trong tương lai. Theo Reuters đưa tin hồi tháng 11, KKR đang trong giai đoạn đàm phán nâng cao để mua lại ST Telemedia Global Data Centers của Temasek với mức định giá hơn 5 tỷ đô la Mỹ. Vantage Data Centers đã hoàn tất việc mua lại một địa điểm trung tâm dữ liệu ở Johor từ Yondr Group sau khi nhận được khoản đầu tư 1,6 tỷ đô la Mỹ từ GIC của Singapore và Cơ quan Đầu tư Abu Dhabi.

Cần hàng trăm tỷ đô la để xây dựng các cơ sở đang được lên kế hoạch ở châu Á.

Pritesh Swamy, trưởng bộ phận nghiên cứu và phân tích thị trường của Nhóm Trung tâm Dữ liệu Châu Á Thái Bình Dương tại công ty dịch vụ và tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield, ước tính chi phí xây dựng trong khu vực, không bao gồm thiết bị CNTT, vào khoảng 10 triệu đô la Mỹ/megawatt. Một MW tương đương với một triệu watt. Điều đó có nghĩa là một dự án siêu quy mô - một dự án từ 100 MW trở lên - sẽ có chi phí xây dựng khoảng 1 tỷ đô la Mỹ.

“Lĩnh vực trung tâm dữ liệu đã trở nên rất cần vốn đầu tư, và tốc độ cũng như quy mô xây dựng các trung tâm dữ liệu đang ở mức chưa từng có”, Rangu Salgame, chủ tịch, CEO và đồng sáng lập của nhà phát triển Princeton Digital Group, nói với Nikkei Asia. “Đã có sự hình thành vốn khổng lồ, và hiện tại dường như nguồn vốn quy mô lớn đó đang nằm trong tay một vài nhà đầu tư lớ”.

Theo: Nikkei Asia