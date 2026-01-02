Cụ ông 79 tuổi ra ngân hàng tất toán sổ tiết kiệm 500 triệu nhưng nhận lại 0 đồng

Ảnh minh họa

Công an một địa phương thuộc tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), vào khoảng 8h30 sáng một hôm, ông Vương 79 tuổi,hiện sinh sống tại tỉnh Quảng Đông, đến một chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu rút toàn bộ số tiền tiết kiệm đang gửi. Ông đề nghị chuyển ngay số tiền 140.000 NDT (khoảng 524 triệu đồng) vào một tài khoản ngân hàng khác.

Khi được nhân viên giao dịch hỏi lý do rút tiền gấp, ông Vương cho biết đây là tài khoản đứng tên con dâu của mình. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục, nhân viên ngân hàng nhận thấy ông có nhiều biểu hiện bất thường như lo lắng, căng thẳng, liên tục thúc giục hoàn tất giao dịch càng sớm càng tốt, đồng thời né tránh các câu hỏi liên quan đến mục đích chuyển tiền. Trước những dấu hiệu nghi vấn, ngân hàng đã chủ động liên hệ với lực lượng Công an địa phương để phối hợp xác minh.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an địa phương đã nhanh chóng có mặt tại ngân hàng. Ban đầu, ông Vương tỏ ra hoang mang, khó giữ bình tĩnh. Sau khi được cán bộ công an trấn an và giải thích, ông mới cho biết trước đó đã nhận được hàng loạt tin nhắn từ một tài khoản WeChat lạ.

Theo lời ông Vương, đối tượng đã gửi cho ông nhiều hình ảnh và tài liệu được dàn dựng tinh vi, bao gồm cái gọi là “lệnh truy nã”, “quyết định tạm giam” và các văn bản mang danh nghĩa cơ quan tư pháp. Nội dung các tin nhắn cho rằng con dâu ông đang bị điều tra liên quan đến một vụ án hình sự nghiêm trọng, đồng thời cảnh báo nếu gia đình không “hợp tác” thì người thân có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nặng nề.

Các đối tượng yêu cầu ông Vương phải chuyển ngay 140.000 NDT vào một tài khoản chỉ định để phục vụ công tác “xác minh tài chính” và cam kết sau khi điều tra xong sẽ hoàn trả lại số tiền này. Do tuổi cao, ít tiếp xúc với công nghệ, lại lo sợ vụ việc ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của con cháu, ông Vương đã hoảng loạn làm theo hướng dẫn của đối tượng, vội vã đến ngân hàng rút tiền.

Rất may, nhờ sự cảnh giác của nhân viên ngân hàng cùng sự vào cuộc kịp thời của lực lượng Công an, giao dịch chuyển tiền đã được dừng lại trước khi tiền bị chuyển đi. Qua kiểm tra nhanh, Công an xác định toàn bộ các văn bản mà ông Vương nhận được đều là giả mạo, được tạo dựng nhằm đánh vào tâm lý sợ hãi và thương con cháu của người cao tuổi.

Sau sự việc, lực lượng chức năng đã trực tiếp giải thích cho ông Vương về các thủ đoạn lừa đảo phổ biến hiện nay, đặc biệt là hình thức giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án để yêu cầu người dân chuyển tiền “phục vụ điều tra”. Cán bộ công an cũng khuyến cáo ông khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn tương tự cần bình tĩnh, không làm theo yêu cầu, đồng thời liên hệ ngay với người thân hoặc cơ quan chức năng để kiểm chứng thông tin.

Công an tỉnh Quảng Đông cho biết, các vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi có xu hướng gia tăng, với kịch bản ngày càng tinh vi, sử dụng mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin phổ biến để tiếp cận nạn nhân. Theo đó người dân, đặc biệt là người lớn tuổi, cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các thông tin đe dọa từ người lạ, không chuyển tiền vào các tài khoản không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng báo cho Công an địa phương để được hỗ trợ kịp thời, tránh thiệt hại đáng tiếc.