Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyển nhầm vào tài khoản của người trùng họ tên cháu mình, người đàn ông Hải Phòng được ngân hàng chuyển trả lại sau hơn 1 tháng

02-01-2026 - 11:13 AM | Kinh tế số

Đến ngày 30/12/2025, ông Sơn đã được phía ngân hàng chuyển trả đầy đủ 15 triệu đồng.

Ông Đỗ Văn Sơn viết thư cảm ơn (Ảnh: Công an TP. Hải Phòng)

Theo Công an TP. Hải Phòng, ngày 30/12/2025, Công an xã Tiên Lãng đã nhận được thư cảm ơn của ông Đỗ Văn Sơn, sinh năm 1971, trú tại thôn La Cầu, xã Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng về việc nhận được sự giúp đỡ kịp thời khi chuyển nhầm tài khoản.

“Vừa qua, ngày 19/11/2025 tôi có gửi qua tài khoản cho cháu tôi 15 triệu đồng, nhưng không may tôi đã gửi nhầm vào tài khoản của người khác, cũng họ tên với cháu của tôi. Cho đến buổi chiều cũng ngày cháu tôi vẫn không nhận được số tiền trên, lúc bấy giờ mới kiểm tra lại thì phát hiện ra là tôi đã chuyển nhầm cho một người khác”, ông Đỗ Văn Sơn viết trong lá thư cảm ơn.

Ông Sơn cho biết sau đó đã gọi điện lên tổng đài của ngân hàng đề nghị được giúp đỡ. Sau đó, ông Sơn đã làm đơn tường trình xuống Công an xã Tiên Lăng để cùng phối hợp điều tra số tài khoản và số điện thoại tên tuổi người nhận.

Qua một thời gian điều tra xác minh giữa ngân hàng và Công an, ông Sơn đã tìm ra được người nhận và được người nhận hợp tác đồng ý hoàn trả lại số tiền. Đến ngày 30/12/2025, ông Sơn đã được phía ngân hàng chuyển trả đầy đủ 15 triệu đồng.

Tại lá thư, gia đình ông Sơn gửi lời cảm ơn tới Ban Giám đốc cùng với cán bộ và chiến sĩ Công an xã Tiên Lãng phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và phía ngân hàng TPBank đã giúp tìm được số tiền trên.

Công an cảnh báo tin nhắn Zalo tất cả người dùng cần chú ý

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Biến tướng “bắt cóc online”: Ép nạn nhân mở sổ tiết kiệm online, vay app để chiếm tiền

Biến tướng “bắt cóc online”: Ép nạn nhân mở sổ tiết kiệm online, vay app để chiếm tiền Nổi bật

Công nghệ bước sang trang mới từ 2026: Dữ liệu, AI và ưu đãi chưa từng có

Công nghệ bước sang trang mới từ 2026: Dữ liệu, AI và ưu đãi chưa từng có Nổi bật

Thông tin cư trú trên VneID có sai sót, nhầm lẫn, cần làm gì để chỉnh sửa?

Thông tin cư trú trên VneID có sai sót, nhầm lẫn, cần làm gì để chỉnh sửa?

10:27 , 02/01/2026
10 công nghệ định hình thế giới năm 2026

10 công nghệ định hình thế giới năm 2026

10:15 , 02/01/2026
TikToker Huỳnh Cao Cường bị bắt vì trục lợi việc giải cứu người Việt ở Campuchia

TikToker Huỳnh Cao Cường bị bắt vì trục lợi việc giải cứu người Việt ở Campuchia

09:42 , 02/01/2026
Hậu thuế khoán: Từ ước lượng" cảm tính đến quản trị bằng dữ liệu

Hậu thuế khoán: Từ ước lượng" cảm tính đến quản trị bằng dữ liệu

09:22 , 02/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên