Vì sao người tiêu dùng có xu hướng mua sản phẩm đắt tiền trên Shopee thay vì TikTok Shop?

Số liệu Phân tích mức giá bán giữa Shopee và TikTok Shop từ báo cáo của Q&Me cho thấy sự khác biệt rõ rệt trong hành vi lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng trên hai nền tảng thương mại điện tử này.

Dù cùng theo đuổi chiến lược giá thấp, Shopee và TikTok Shop đang thu hút nhu cầu mua sắm ở những phân khúc giá khác nhau. Dữ liệu giao dịch cho thấy TikTok Shop tập trung phần lớn đơn hàng ở các khoảng giá thấp, đặc biệt là dưới 350.000 đồng, trong khi Shopee ghi nhận tỷ trọng đáng kể các giao dịch ở những mức giá cao hơn, bao gồm cả các sản phẩm từ 3,5 triệu đồng trở lên.

Cụ thể, trên TikTok Shop, các khoảng giá từ dưới 50.000 đồng đến 350.000 đồng chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu giao dịch, phản ánh xu hướng mua sắm các sản phẩm giá rẻ, mang tính thời điểm, thường gắn với nội dung video ngắn và hình thức bán hàng giải trí. Ngược lại, Shopee không chỉ có tỷ trọng cao ở các mức giá phổ biến từ 100.000–350.000 đồng mà còn duy trì được tỷ lệ đáng kể ở các khoảng giá cao hơn, từ 3,5 triệu đồng đến trên 10 triệu đồng. Điều này cho thấy Shopee đang là nền tảng được người tiêu dùng lựa chọn nhiều hơn khi mua các sản phẩm có giá trị cao.

Tổng quan Q&Me nhận định, Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển năng động nhất Đông Nam Á, với người tiêu dùng ngày càng dịch chuyển mạnh sang các kênh mua sắm trực tuyến.

Tính đến tháng 11/2025, cơ cấu thị phần doanh thu trên thị trường thương mại điện tử tiếp tục tập trung chủ yếu vào hai nền tảng lớn là Shopee và TikTok Shop. Trong đó, Shopee chiếm khoảng 52% thị phần, giảm so với mức khoảng 58% ghi nhận vào đầu năm. Ngược lại, TikTok Shop nâng thị phần lên khoảng 46%, tăng từ mức khoảng 39% hồi đầu năm. Trong khi đó, Lazada và Tiki chỉ còn nắm giữ tỷ trọng rất nhỏ, chiếm khoảng 2% thị phần.

Về chiến lược giá, cả Shopee và TikTok Shop đều định vị là những nền tảng mua sắm giá rẻ với mức giá bán trung bình (ASP) thấp hơn đáng kể so với các đối thủ. Cụ thể, ASP của Shopee dao động trong khoảng 97.000đ - 114.000đ, trong khi TikTok Shop nằm ở mức 118.000đ - 123.000đ. Shopee sở hữu dải giá rộng hơn, bao phủ cả mặt hàng giá rẻ lẫn cao cấp, còn TikTok tập trung chủ yếu vào các sản phẩm giá thấp nhằm kích thích nhu cầu mua sắm ngẫu hứng.

Cùng với đó, báo cáo cũng cho thông tin về một số góc khác. Xét theo cơ cấu ngành hàng, TikTok Shop ghi nhận tỷ trọng doanh số cao hơn ở nhóm sản phẩm thời trang, trong khi doanh thu của Shopee được phân bổ trên phổ ngành hàng rộng hơn, trải dài từ nhà cửa – đời sống, thời trang, làm đẹp đến các sản phẩm công nghệ thông tin. Ở nhóm ngành bán chạy, ngành hàng Sắc đẹp, ghi nhận sự cạnh tranh gay gắt nhất với doanh thu xấp xỉ nhau, đạt khoảng 10.047 tỷ đồng trên TikTok và 9.672 tỷ đồng trên Shopee.

Xét về loại hình gian hàng, Shopee có tỷ lệ gian hàng Mall cao hơn, chiếm khoảng 39%, so với mức 34% tại TikTok Shop. Đây là các gian hàng chính hãng do thương hiệu trực tiếp vận hành, đóng vai trò quan trọng trong việc gia tăng độ tin cậy của người tiêu dùng và mức độ hiện diện thương hiệu trên nền tảng.