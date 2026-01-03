Cố tình để bị lừa chuyển khoản 750 triệu đồng 3 lần liên tiếp rồi báo cảnh sát, người đàn ông được khen thông minh

Ảnh minh họa

Ông Wang là một doanh nhân bận rộn, sinh sống tại Thẩm Dương (Trung Quốc). Để thuận tiện cho công việc, ông có nhu cầu đăng ký thẻ tín dụng và bắt đầu tìm kiếm các giải pháp nhanh gọn trên mạng. Trong quá trình này, ông tình cờ bắt gặp một quảng cáo về dịch vụ mở thẻ tín dụng trực tuyến với cam kết không cần đến ngân hàng, tiết kiệm thời gian.

Tin tưởng vào sự tiện lợi được quảng cáo, ông Wang truy cập vào đường link kèm theo. Website này có giao diện gần như giống hệt trang chính thức của ngân hàng, khiến ông không mảy may nghi ngờ. Ông điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu.

Thực chất, đây là một trang web giả do một nhóm lừa đảo thiết kế với mức độ tinh vi cao. Ba ngày sau, ông Wang bất ngờ nhận được một thẻ tín dụng được gửi đến tận nhà. Chi tiết này càng củng cố niềm tin rằng dịch vụ ông sử dụng là hoàn toàn hợp pháp.

Tuy nhiên, thẻ không kèm theo bất kỳ hướng dẫn kích hoạt nào. Khi liên hệ lại với bên cung cấp dịch vụ, ông Wang được yêu cầu chuyển khoản phí mở thẻ 300 NDT (khoảng 1 triệu đồng). Không nghi ngờ, ông lập tức làm theo.

Nhận thấy ông Wang dễ bị thao túng, nhóm lừa đảo tiếp tục dựng thêm kịch bản. Chúng gọi điện thông báo thẻ của ông “không đạt chuẩn” và yêu cầu chuyển thêm tiền để xử lý hồ sơ. Ông Wang tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu. Tổng cộng, ông đã thực hiện ba lần chuyển khoản, với số tiền lên tới 200.000 NDT (hơn 751 triệu đồng).

Tuy nhiên, ngay từ lần chuyển tiền đầu tiên, ông Wang đã bắt đầu nghi ngờ và nhận ra mình có thể đã rơi vào bẫy lừa đảo. Ông lập tức trình báo cảnh sát và chủ động đề nghị tiếp tục “hợp tác” với nhóm đối tượng, giả vờ làm theo hướng dẫn của chúng nhằm hỗ trợ cơ quan chức năng truy vết.

Do thủ đoạn tinh vi và thường xuyên hoạt động từ nước ngoài, nhóm lừa đảo này gây nhiều khó khăn cho công tác xác định địa chỉ IP. Tuy vậy, nhờ sự phối hợp chặt chẽ của ông Wang, chỉ sau ba ngày, cảnh sát đã truy xuất được địa chỉ liên quan và bắt giữ toàn bộ đường dây.

Theo Cảnh sát thành phố Tân Dân, Thẩm Dương (Trung Quốc), nhóm lừa đảo gồm khoảng 50 người, chuyên dựng các website và ứng dụng giả mạo có giao diện giống hệt các nền tảng chính thống để chiếm đoạt thông tin cá nhân và tiền bạc của người dùng.

Hiện nay, việc tạo lập website và ứng dụng giả mạo đang trở thành một trong những thủ đoạn lừa đảo phổ biến trên không gian mạng. Các đối tượng thường mạo danh thương hiệu uy tín hoặc tổ chức hợp pháp nhằm đánh lừa người dùng cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền.

Để tự bảo vệ mình, người dùng cần kiểm tra kỹ tính xác thực của website và ứng dụng trước khi cung cấp thông tin. Việc xác minh có thể thực hiện theo nhiều cách. Trước hết, cần kiểm tra URL của trang web hoặc ứng dụng có chính xác hay không. Các nền tảng chính thống thường sử dụng địa chỉ cố định, có thể được xác minh thông qua công cụ tìm kiếm hoặc các kênh thông tin chính thức.

Ngoài ra, người dùng nên kiểm tra chứng chỉ bảo mật của trang web hoặc ứng dụng. Những nền tảng hợp pháp thường có chứng chỉ bảo mật, thể hiện qua biểu tượng ổ khóa trên thanh địa chỉ trình duyệt hoặc tiền tố “https” trong đường link.

Bên cạnh đó, việc tham khảo các đánh giá, xếp hạng trực tuyến cũng giúp người dùng nhận diện mức độ uy tín và tính xác thực của website hoặc ứng dụng trước khi sử dụng.