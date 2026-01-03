Doanh nghiệp hỏi vì sao TikTok có mã số thuế tại Việt Nam nhưng không xuất hóa đơn VAT như Meta, Google? Cục Thuế nói gì?

Tại Hội nghị đối thoại giữa Bộ Tài chính với người nộp thuế về chính sách, thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2025, Cục Thuế đã có phản hồi chính thức liên quan đến việc kê khai, nộp thuế đối với các khoản phí dịch vụ mà doanh nghiệp Việt Nam trả cho nền tảng thương mại điện tử nước ngoài.

Cụ thể, doanh nghiệp phản ánh: Công ty hiện đang kinh doanh trên sàn thương mại điện tử TikTok và nhận các hóa đơn (invoice) phí sàn do TikTok phát hành. Theo tìm hiểu, TikTok đã đăng ký mã số thuế tại Việt Nam. Tuy nhiên, trên các invoice phí sàn xuất cho doanh nghiệp có mã số thuế, TikTok quy định khoản phí này không bao gồm thuế giá trị gia tăng (GTGT), khác với cách xuất hóa đơn của một số nền tảng nước ngoài như Meta hay Google, nơi thuế GTGT được kê khai trực tiếp trên hóa đơn.

Từ đó doanh nghiệp đặt câu hỏi: Vì sao TikTok đã có mã số thuế tại Việt Nam nhưng không thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT đối với phí sàn theo quy định, mà yêu cầu doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phải tự kê khai, nộp thuế thay? Việc này có phù hợp với quy định của pháp luật thuế hiện hành hay không?

Trả lời câu hỏi trên, Cục Thuế dẫn chiếu các quy định tại Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số và các dịch vụ khác của nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Theo Điều 73 Thông tư 80/2021/TT-BTC, đối tượng liên quan trong quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử bao gồm nhà cung cấp ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam và các tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp này. Khoản 1 Điều 77 quy định nhà cung cấp ở nước ngoài có trách nhiệm khai thuế trực tiếp tại Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thực hiện khai và nộp thuế theo quý, nộp thuế GTGT và thuế thu nhập doanh nghiệp theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu mà nhà cung cấp ở nước ngoài thực nhận.

Điều 78 Thông tư 80/2021/TT-BTC tiếp tục quy định nhà cung cấp ở nước ngoài thực hiện nộp thuế trực tiếp vào ngân sách nhà nước theo mã định danh khoản phải nộp do cơ quan thuế cấp. Trong khi đó, khoản 1 Điều 81 quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tại Việt Nam trong trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài nhưng nhà cung cấp này không thực hiện đăng ký, khai và nộp thuế tại Việt Nam. Theo đó, tổ chức mua dịch vụ có nghĩa vụ kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC.

Cục Thuế cũng viện dẫn Thông tư số 103/2014/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam. Theo quy định, bên Việt Nam mua dịch vụ, trả thu nhập cho nhà thầu nước ngoài có trách nhiệm khấu trừ và nộp thay thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp trước khi thanh toán cho nhà thầu nước ngoài.

Từ các căn cứ nêu trên, Cục Thuế cho biết việc TikTok Pte. Ltd. thực hiện kê khai, nộp thuế trực tiếp tại Việt Nam hay doanh nghiệp Việt Nam phải thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay phụ thuộc vào nội dung hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết giữa nhà cung cấp nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam, cũng như việc nhà cung cấp nước ngoài đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đăng ký, khai và nộp thuế theo quy định hay chưa.

Cơ quan thuế đề nghị doanh nghiệp liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế quản lý để được hướng dẫn cụ thể, trên cơ sở hồ sơ, hợp đồng và tình huống phát sinh thực tế, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật về thuế.