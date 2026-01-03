Sếp Instagram thừa nhận AI tràn ngập mạng xã hội: Đã đến lúc “đánh dấu ảnh thật” thay vì truy lùng ảnh tạo bởi AI

Nội dung do AI tạo ra đã trở thành một phần quen thuộc trên các nền tảng mạng xã hội trong năm 2025, và xu hướng này được dự đoán sẽ còn tăng tốc trong thời gian tới. Adam Mosseri, Giám đốc Instagram, mới đây đã có những chia sẻ thẳng thắn về tương lai của nền tảng này trong một bài viết dài, phác thảo những thay đổi lớn mà ông cho rằng sẽ định hình Instagram trong năm 2026.

Theo Mosseri, AI đang làm lung lay những giá trị cốt lõi từng khiến các nhà sáng tạo nội dung trở nên khác biệt. Ông cho rằng khả năng “trở nên chân thật, kết nối và có tiếng nói riêng” từng là lợi thế không thể sao chép của con người, nhưng nay đã trở nên dễ tiếp cận với bất kỳ ai sở hữu công cụ phù hợp. Điều này dẫn đến việc các bảng tin ngày càng tràn ngập nội dung tổng hợp, từ hình ảnh cho tới video.

Dù vậy, lãnh đạo Instagram không tỏ ra quá lo ngại. Mosseri thừa nhận có rất nhiều nội dung AI chất lượng cao và cho rằng vấn đề không nằm ở bản thân công nghệ, mà ở cách các nền tảng và người dùng xác định đâu là nội dung thật. Ông đề xuất một hướng tiếp cận mới: thay vì chỉ tập trung truy tìm và gắn nhãn nội dung giả, có thể cần “đánh dấu” nội dung thật thông qua các cơ chế xác thực ngay từ khâu tạo ra.

Cụ thể, Mosseri cho rằng trong tương lai, các nền tảng mạng xã hội sẽ chịu áp lực ngày càng lớn trong việc xác định và dán nhãn nội dung do AI tạo ra. Tuy nhiên, khi AI ngày càng tinh vi và mô phỏng thực tế tốt hơn, các hệ thống nhận diện nội dung giả sẽ ngày càng kém hiệu quả. Do đó, ông tin rằng việc “lăn tay” cho nội dung thật có thể khả thi hơn, chẳng hạn như việc các nhà sản xuất máy ảnh và smartphone sử dụng chữ ký mã hóa để xác nhận hình ảnh ngay tại thời điểm chụp, từ đó tạo ra một chuỗi xác thực rõ ràng.

Quan điểm này phần nào phản ánh những hạn chế hiện tại của các công nghệ nhận diện nội dung AI, bao gồm watermark hay nhãn gắn kèm, vốn bị đánh giá là dễ bị loại bỏ hoặc phớt lờ. Ngay cả Meta cũng từng thừa nhận rằng họ chưa thể phát hiện một cách đáng tin cậy nội dung do AI tạo ra hoặc đã bị chỉnh sửa trên nền tảng của mình, bất chấp việc tập đoàn này đã đầu tư hàng chục tỷ USD cho AI trong năm qua.

Tuy nhiên, việc Mosseri thẳng thắn thừa nhận những khó khăn này cũng làm dấy lên lo ngại rằng trách nhiệm giúp người dùng hiểu đâu là thật, đâu là giả đang dần được chuyển sang cho các bên khác, như các nhà sản xuất thiết bị. Bên cạnh đó, ông cũng không đề cập sâu đến khả năng phản ứng tiêu cực từ cộng đồng nhiếp ảnh gia và nhà sáng tạo nội dung, những người vốn đã bày tỏ sự không hài lòng với cách thuật toán của Instagram phân phối nội dung.

Theo Mosseri, những bất mãn này bắt nguồn từ một cách nhìn đã lỗi thời về Instagram. Ông cho rằng thời kỳ của những bức ảnh vuông vắn, được chỉnh sửa trau chuốt đã qua. Trong bối cảnh AI thống trị nội dung hình ảnh, các nhà sáng tạo muốn chứng minh tính xác thực nên ưu tiên những hình ảnh “thô”, thậm chí “không nịnh mắt”. Những khoảnh khắc chưa hoàn hảo, theo ông, có thể chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để phân biệt con người với máy móc.