Lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền trong năm 2025 giảm 57%

Thông tin từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), phát biểu tại Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng", Phó Thống đốc NHNN Phạm Tiến Dũng cho biết, trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia, sự gia tăng của tội phạm mạng, đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang diễn biến ngày càng phức tạp, tinh vi, có tổ chức, có yếu tố xuyên quốc gia, gây thiệt hại về kinh tế, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, đồng thời tác động tiêu cực đến trật tự, an toàn xã hội và niềm tin của người dân, doanh nghiệp.

Qua số liệu thống kê và thông tin của Bộ Công an có thể thấy các phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng nguy hiểm, khó lường và tập trung vào 4 nhóm hành vi chính, bao gồm: mạo danh các cơ quan, tổ chức, cá nhân; lừa đảo tình cảm; kêu gọi, dụ dỗ đầu tư; và phát tán mã độc để chiếm đoạt tài sản.

Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng tại Hội thảo. Ảnh: NHNN

Thời gian qua, NHNN và toàn ngành Ngân hàng đã tích cực phối hợp liên ngành với Bộ Công an, Bộ Khoa học và công nghệ và các bộ, ban, ngành khác để triển khai nhiều giải pháp nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động thanh toán, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn và hỗ trợ xử lý các hành vi gian lận, lừa đảo trên không gian mạng.

Tính đến hết ngày 19/12/2025, hơn 142,5 triệu hồ sơ khách hàng cá nhân và hơn 1,5 triệu hồ sơ khách hàng tổ chức đã được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD gắn chip hoặc VneID, từ đó góp phần hạn chế hành vi lừa đảo, gian lận. Số lượng khách hàng cá nhân bị lừa đảo, mất tiền giảm 57%, số lượng tài khoản cá nhân nhận tiền lừa đảo giảm 47%.

Tuy nhiên, theo Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng, công tác phòng, chống tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trong lĩnh vực Ngân hàng vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế nhất định như: Tội phạm sử dụng công nghệ cao lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài khoản ngân hàng của người dân với nhiều thủ đoạn tinh vi, phức tạp; Sự thay đổi nhanh chóng, phức tạp của tội phạm, đặc biệt trong bối cảnh tội phạm gia tăng sử dụng công nghệ cao như Deep Fake, Trí tuệ nhân tạo (AI),.. để tấn công, lừa đảo.

Cũng tại Hội thảo, Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, việc xác định, nhận thức các yếu tố "phòng" và "chống" trong công tác chống tội phạm trên không gian mạng, từ đó xác định được trách nhiệm của cơ quan nhà nước, các cơ quan ngôn luận, tổ chức, cá nhân trong hoạt động này.

Phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng là tổng hợp các biện pháp mà nhà nước, cơ quan, tổ chức và cá nhân thực hiện để phát hiện, đấu tranh và xử lý các tội phạm mạng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tổ chức và cá nhân.

Hoạt động này cần sự tham gia, đồng hành của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, tổ chức và cá nhân, trong đó lực lượng công an nhân dân là vai trò nòng cốt. Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu Học viện Cảnh sát Nhân dân chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổng hợp đầy đủ các kiến nghị để báo cáo Đảng, Nhà nước và Chính phủ nhằm nâng cao hiệu quả cuộc đấu tranh này.



