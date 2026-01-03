Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Công nghệ 03/01: CEO Microsoft kêu gọi vượt qua tranh luận về AI

03-01-2026 - 09:50 AM | Kinh tế số

CEO Microsoft Satya Nadella trong blog cá nhân mới nhấn mạnh cần gác lại tranh luận để tập trung biến AI thành công cụ khuếch đại trí tuệ và tạo tác động thực sự.

CEO Microsoft kêu gọi vượt qua tranh luận về “AI slop”

CEO Microsoft Satya Nadella vừa bắt đầu viết blog cá nhân mang tên “sn scratchpad”, nơi ông chia sẻ quan điểm về tương lai của AI và công nghệ. Trong bài viết đầu tiên, Nadella kêu gọi mọi người vượt qua tranh luận “AI slop vs sophistication” để tìm ra cách cân bằng mới trong việc sử dụng AI như công cụ khuếch đại nhận thức.

Ông nhấn mạnh rằng Microsoft và các công ty AI khác vẫn còn nhiều việc phải làm để biến AI thành hệ thống có tác động thực sự, thay vì chỉ tập trung vào sức mạnh mô hình. Nadella gợi lại khái niệm “bicycles for the mind” của Steve Jobs, cho rằng AI cần trở thành công cụ hỗ trợ trí tuệ con người trong giao tiếp và sáng tạo.

Công nghệ 03/01: CEO Microsoft kêu gọi vượt qua tranh luận về AI- Ảnh 1.

Satya Nadella, CEO của Microsoft, vừa mở blog cá nhân mang tên “sn scratchpad” để chia sẻ góc nhìn riêng về công nghệ. (Nguồn: Amit Paul Chowdhury)

Microsoft hiện đặt cược vào việc phổ biến Copilot như một trợ lý AI cho mọi người, thay thế vai trò truyền thống của Office và Windows. Tuy nhiên, Nadella thừa nhận tầm nhìn này chưa khớp với thực tế, khi nhiều tính năng Copilot vẫn chưa hoạt động như mong đợi.

Ông cũng cảnh báo rằng việc triển khai AI phải tính đến tác động xã hội và môi trường, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn đúng nơi để áp dụng nguồn lực khan hiếm về năng lượng, tính toán và nhân tài. Nadella coi năm 2026 là “năm bản lề” cho AI, hứa sẽ tiếp tục chia sẻ thêm các ghi chú cá nhân về công nghệ và tác động thực tế trong những bài viết sắp tới.

Samsung ra mắt tính năng theo dõi sức khỏe não bộ

Samsung Electronics chuẩn bị giới thiệu một tính năng mới mang tên Brain Health trong ứng dụng Samsung Health. Công cụ này được thiết kế để phát hiện sớm dấu hiệu suy giảm nhận thức và giai đoạn đầu của bệnh sa sút trí tuệ bằng cách phân tích dữ liệu hằng ngày từ điện thoại và thiết bị đeo.

Brain Health sẽ theo dõi các yếu tố như giọng nói, dáng đi và thói quen ngủ, từ đó nhận diện sự thay đổi theo thời gian. Nếu phát hiện bất thường, hệ thống có thể cảnh báo cho người dùng hoặc người chăm sóc, đồng thời đưa ra hướng dẫn phòng ngừa và chương trình huấn luyện cá nhân hóa để duy trì chức năng nhận thức.

Công nghệ 03/01: CEO Microsoft kêu gọi vượt qua tranh luận về AI- Ảnh 2.

Màn hình Galaxy Watch hiển thị nhiều dữ liệu về sức khỏe. (Nguồn: Samsung)

Samsung nhấn mạnh yếu tố bảo mật: Dữ liệu nhạy cảm sẽ được xử lý trực tiếp trên thiết bị thay vì gửi lên đám mây, với công nghệ Samsung Knox bảo vệ thông tin.

Hiện tại, tính năng này đã hoàn tất phần lớn quá trình phát triển và đang được thử nghiệm lâm sàng cùng các tổ chức y tế. Dù chưa có ngày ra mắt chính thức, Brain Health được kỳ vọng sẽ trở thành trọng tâm trong chiến lược mở rộng mảng chăm sóc sức khỏe của Samsung, tích hợp cùng hệ sinh thái theo dõi giấc ngủ, tim mạch, dinh dưỡng và vận động trên Galaxy Watch và Galaxy Ring.

SpaceX tăng gấp đôi sản lượng Starlink tại Texas

SpaceX đang chuẩn bị tăng gấp đôi sản lượng thiết bị Starlink tại nhà máy ở Bastrop, Texas, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về internet vệ tinh tốc độ cao. Theo báo cáo tiến độ năm 2025, số lượng người dùng Starlink đã vượt mốc 9 triệu trên toàn cầu, tăng mạnh so với 4 triệu của năm trước.

Công nghệ 03/01: CEO Microsoft kêu gọi vượt qua tranh luận về AI- Ảnh 3.

Nhà máy Starlink của SpaceX tại Bastrop, Texas, Mỹ. (Nguồn: SpaceX)

Ban đầu, nhà máy sản xuất khoảng 15.000 bộ thiết bị mỗi ngày, tương đương 105.000 bộ mỗi tuần. Sau khi mở rộng diện tích, SpaceX cho biết hiện có thể sản xuất hơn 170.000 bộ mỗi tuần – tương đương khoảng 9 triệu bộ mỗi năm.

Ngoài Texas, SpaceX còn sản xuất thiết bị Starlink tại cơ sở ở Hawthorne, California. Việc tăng sản lượng được cho là để chuẩn bị cho việc mở rộng sang các thị trường mới như Ấn Độ, nơi công ty sắp triển khai dịch vụ sau nhiều năm chờ đợi phê duyệt.

Theo Anh Quang

VTC

